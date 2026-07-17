బీమా డబ్బుల కోసం గర్భాశయ తొలగింపు శస్త్రచికిత్సలు- ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల దాష్టీకం!
800 మంది మహిళలపై సాగర్ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన- 87 శాతం హిస్టరెక్టమీలకు అధిక రుతుస్రావమే ప్రధాన కారణమని వెల్లడి- ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో బీమా, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రభావంతో పెరుగుతున్న శస్త్రచికిత్సలు
Published : July 17, 2026 at 9:32 AM IST
Menopause And Hysterectomy Study : మహిళల్లో గర్భాశయాన్ని తొలగించే హిస్టరెక్టమీ శస్త్రచికిత్సలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? గ్రామీణ, పట్టణ మహిళల ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న తేడాలేంటి? మెనోపాజ్ సమయంలో వారు ఎలాంటి శారీరక, మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతూ సాగర్ విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన అధ్యయనం పలు కీలక విషయాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు బీమా డబ్బుల కోసం గర్భాశయ తొలగింపు శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. ముఖ్యంగా ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పుర్ జిల్లాలో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో అధిక సంఖ్యలో హిస్టరెక్టమీలు జరగడం, వాటిలో చాలా వరకు ఆరోగ్య బీమా, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉండొచ్చనే అంశాన్ని ఈ పరిశోధన ప్రస్తావించింది.
డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ (సాగర్ విశ్వవిద్యాలయం) ఆంత్రోపాలజీ విభాగానికి చెందిన పరిశోధకురాలు సుమన్ సాహు, ప్రొఫెసర్ రాజేశ్ కె. గౌతమ్ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ అధ్యయనం నిర్వహించారు. "బయో-సోషల్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ మెనోపాజ్ అండ్ హిస్టరెక్టమీ: ఎ కంపారిటివ్ స్టడీ అమాంగ్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఉమెన్ ఆఫ్ బిలాస్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్" అనే అంశంపై ఈ పరిశోధన జరిగింది.
800 మంది మహిళలపై అధ్యయనం
2013-14, 2017లో వెలువడిన మీడియా కథనాల నేపథ్యంలో బిలాస్పుర్ జిల్లాలోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలకు చెందిన 800 మంది మహిళలను మూడు వర్గాలుగా విభజించి అధ్యయనం నిర్వహించారు. ఇందులో మెనోపాజ్ దశలో ఉన్నవారు, మెనోపాజ్కు ముందు దశలో ఉన్నవారు, ఇప్పటికే హిస్టరెక్టమీ చేయించుకున్న మహిళలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులు, సామాజిక పరిస్థితులను విశ్లేషించారు.
47 ఏళ్లకే మెనోపాజ్
పరిశోధన ప్రకారం మహిళల్లో మెనోపాజ్ సగటు వయస్సు 47 సంవత్సరాలుగా నమోదైంది. అలాగే గ్రామీణ మహిళలతో పోలిస్తే పట్టణ మహిళల్లో బరువు ఎక్కువగా ఉండగా, ఆరోగ్య సేవలు, వైద్య సమాచారం కూడా వారికి సులభంగా అందుతున్నట్లు గుర్తించారు. గ్రామీణ మహిళలు మాత్రం పోషకాహార లోపం, ఆరోగ్య సదుపాయాల కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు అధ్యయనం వెల్లడించింది. హిస్టరెక్టమీ చేయించుకున్న మహిళల్లో 87 శాతం మందికి అధిక రుతుస్రావమే ప్రధాన కారణంగా గుర్తించారు. అలాగే 47 శాతం కేసుల్లో తరచూ రుతుస్రావం కావడం రెండో ప్రధాన కారణంగా తేలింది. మిగిలిన కేసుల్లో ఇన్ఫెక్షన్లు, గాయాలు, గర్భాశయ సిస్టులు, క్యాన్సర్ వంటి సమస్యలు కారణమైనట్లు పరిశోధన వెల్లడించింది.
పట్టణాల్లోనే ఎక్కువ హిస్టరెక్టమీలు
గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో హిస్టరెక్టమీ శస్త్రచికిత్సలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. ఆరోగ్య బీమా, ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఖర్చు భర్తీ అవుతుండటంతో కొన్ని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు శస్త్రచికిత్సలపై అధికంగా దృష్టి సారిస్తున్నాయనే అంశాన్ని కూడా పరిశోధన ప్రస్తావించింది. హిస్టరెక్టమీల్లో అధికశాతం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లోనే జరిగినట్లు గుర్తించారు. మెనోపాజ్, రుతుస్రావం, గర్భాశయ సమస్యలపై గ్రామీణ మహిళలు బహిరంగంగా మాట్లాడేందుకు ఇప్పటికీ సంకోచిస్తున్నారని పరిశోధనలో తేలింది. దీనికి భిన్నంగా పట్టణ మహిళలు తమ ఆరోగ్య సమస్యలను వైద్యులతో, కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పరిశోధకురాలు సుమన్ సాహు మాట్లాడుతూ, మహిళలు మెనోపాజ్కు సంబంధించిన సమస్యలను చెప్పుకోలేకపోవడమే అతిపెద్ద సవాలని అన్నారు. ఈ సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికే ఈ అధ్యయనం చేపట్టినట్లు వివరించారు.
శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులు
మెనోపాజ్ దశలో మహిళలు చిరాకు, ఆందోళన, భావోద్వేగ మార్పులు, చేతులు-కాళ్ల నొప్పులు, అధిక చెమట, హాట్ ఫ్లాషెస్, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు అధ్యయనం వెల్లడించింది. మరోవైపు హిస్టరెక్టమీ చేయించుకున్న మహిళల్లో కడుపు బరువుగా అనిపించడం, బలహీనత, ఆకలి తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపించినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.
అంతర్జాతీయ జర్నల్స్లో ప్రచురణ
కాగా పరిశోధనకు నేతృత్వం వహిస్తున్న ప్రొఫెసర్ రాజేశ్ కె. గౌతమ్ మానవశాస్త్ర రంగంలో అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శాస్త్రవేత్త. ఆయన అమెరికాలో పోస్ట్-డాక్టోరల్ పరిశోధన నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం, ఆయన వివిధ దేశాలలోని పరిశోధకులు, సంస్థలతో విజయవంతమైన అంతర్జాతీయ సహకారాల ద్వారా ఉన్నత నాణ్యత గల పరిశోధనలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అలాగే ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహించిన పరిశోధనలు ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ జర్నల్స్లో ప్రచురిస్తున్నారు. ఆయన మహిళల ఆరోగ్యం, జీవశాస్త్ర మానవశాస్త్రం, గిరిజన అధ్యయనాలు, పోషణ, జనాభా ఆరోగ్యం వంటి రంగాలలో గణనీయమైన కృషి చేస్తున్నారు.
"గ్రామీణ మహిళలు ఆరోగ్య సూచికల్లో పట్టణ మహిళల కంటే వెనుకబడి ఉన్నారు. వారికి తగిన పోషకాహారం, వైద్య సేవలు అందడం లేదు. అంతేకాకుండా రుతుస్రావం, మెనోపాజ్ వంటి అంశాలపై మాట్లాడేందుకు వారు ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు."
- ప్రొఫెసర్ రాజేశ్ కె. గౌతమ్, పరిశోధన సంచాలకులు
అవగాహన పెంపుపై దృష్టి అవసరం
మహిళల్లో హిస్టరెక్టమీలు పెరగడానికి వైద్య కారణాలతో పాటు సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయని ఈ అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా మెనోపాజ్, గర్భాశయ ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడం, అవసరం లేని శస్త్రచికిత్సలను నివారించడం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవలను బలోపేతం చేయడం అత్యవసరమని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. మహిళల ఆరోగ్యంపై విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వారికి ఈ అధ్యయనం ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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