180 కోట్ల సంవత్సరాల నాటి శిలాజాలు భద్రంగా- ఈ అరుదైన మ్యూజియం ఎక్కడుందో తెలుసా?
లక్షలాది క్రితం నాటి మొక్కల శిలాజాల సేకరణ- వాటిని భద్రపరుస్తున్న విశ్వవిద్యాలయం- పూర్వీకుల చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు సాయపడుతున్న శిలాజాలు
Published : July 5, 2026 at 10:48 AM IST
180 Crore Year old Fossil : సాధారణంగా రాళ్లను మనం పెద్దగా పట్టించుకోం. అయితే అవే రాళ్లు శిలాజాలుగా మారినప్పుడు చరిత్రను తెలియజేసే సాక్ష్యాలుగా మారిపోతాయి. లక్షలాది సంవత్సరాల నాటి భూమి చరిత్రను వెలికితీయడానికి సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. అలాగే పురాతన యుగాలలోని వృక్షజాలం, జంతుజాలం, వాతావరణం, సహజ వనరుల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. అందుకే మధ్యప్రదేశ్లోని సాగర్ విశ్వవిద్యాలయంలోని మ్యూజియంలో అటువంటి అసాధారణమైన శిలాజాల ప్రత్యేకమైన సేకరణ ఉంది. ఆ మ్యూజియంలో ఉన్న శిలాజాల గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
సాగర్ యూనివర్సిటీలోని అప్లైడ్ జియాలజీ విభాగం శిలాజాల మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అందులో 180 కోట్ల ఏళ్ల నాటి ఆల్గే (శైవల) శిలాజంతో పాటు 65 మిలియన్ల సంవత్సరాల నాటి ఒక భారీ చెట్టు శిలాజ కాండం ఉంది. అంతేకాకుండా 45 మిలియన్ ఏళ్ల నాటి చెట్టు శిలాజం కూడా ఉంది. ఈ శిలాజాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు భూమి పరిణామం, అప్పటి వాతావరణ పరిస్థితులు, సహజ వనరుల గురించి అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మ్యూజియంలో మొక్కల శిలాజాల అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని ప్రదర్శించే ఇటువంటి ఎన్నో అమూల్యమైన నమూనాలు ఉన్నాయి.
చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా!
సుమారు తొమ్మిదేళ్ల క్రితం సాగర్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు పీకే కథల్, ఆర్సీ మల్హోత్రా సాగర్కు సమీపంలోని మోతీ గ్రామం వద్ద రైజోపాల్మోక్సిలాన్ జాతికి చెందిన తాటి చెట్టు శిలాజాన్ని కనుగొన్నారు. ఇది సుమారు 45 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం నాటిది. ఈ చెట్టులో ఒక భాగాన్ని పాలిష్ చేసి పరిశీలిస్తే అందులో ప్రత్యేకమైన వలయాల వంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు మనం అది సజీవమైన చెట్టా? లేక శిలాజమా? అని గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. సూక్ష్మదర్శినితో చూసినా అది అచ్చం చెట్టులాగే కనిపిస్తుంది. అలాగే సాగర్, ఛింద్వారా జిల్లాలలో కనుగొన్న ఇటువంటి శిలాజాలు క్రెటేషియస్ యుగం చివరిలో నెలకొన్న వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం గురించి ఆధారాలను అందిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతం ఒకప్పుడు ఉప్పునీటితో ఉండేదని, ఇక్కడ చిత్తడి నేలలు ఉండేవని అధ్యయనాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
'చెట్టు భాగాలు, కాండం శిలాజాలుగా మారుతాయి'
మొక్కల శిలాజాల విషయంలో సాధారణంగా చెట్టు గట్టి భాగాలు, కాండం శిలాజాలుగా మారుతాయని సాగర్ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ గౌరవ్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ నిర్దిష్ట శిలాజంలో లోపల పీచు వంటి నిర్మాణాలను స్పష్టంగా గమనించవచ్చని పేర్కొన్నారు. మొక్క సజీవంగా ఉన్నప్పుడు వేర్ల నుంచి కాండానికి శక్తి ప్రయాణించిన మార్గాలను ఇవి సూచిస్తాయని వెల్లడించారు. అప్లైడ్ జియాలజీ విభాగం మ్యూజియంలో సుమారు 1.8 బిలియన్ సంవత్సరాల పురాతనమైన ఒక ప్రీ కేంబ్రియన్ శిలాజం ఉందన్నారు.
"సూర్యరశ్మి నీటిలోకి చొచ్చుకుపోయే ప్రదేశాల్లో శైవలాలు వృద్ధి చెందుతాయి. శైవలాలకు కాంతి లభించినంత కాలం వాటి పెరుగుదల బాగుంటుంది. అయితే నీటిలో ఉండే సున్నపురాయి (కాల్షియం కార్బొనేట్) పొర తరచుగా శైవలాలను కప్పివేసి, కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి కొన్ని శైవలాలు సున్నపురాయి పొరను ఛేదించుకుని ఉపరితలానికి చేరుకుని కిరణజన్య సంయోగక్రియను కొనసాగిస్తాయి. ఈ చక్రం ఫలితంగా శైవలాలు, దాని పొరలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఏర్పడతాయి. సున్నపురాయి కాలక్రమేణా అనేక పొరలుగా ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి శిలాజాలు సాధారణంగా ప్రీ-కేంబ్రియన్ శిలలలో కనిపిస్తాయి. క్రెటేషియస్ యుగంలో శైవలాలను ఆహారంగా తీసుకునే జీవులు ప్రస్తుతం భూమిపై లేకపోవడం వల్ల అవి ఇంకా ఉన్నాయి. " అని గౌరవ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
శిలాజాలు అంటే ఏమిటి?
శిలాజాలు అంటే లక్షల లేదా కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై జీవించిన మొక్కలు, జంతువులు, సూక్ష్మజీవుల అవశేషాలు. సాధారణంగా చెట్లు పడిపోయినప్పుడు, జంతువు చనిపోయినప్పుడు వాటి అవశేషాలు చివరికి ఇసుక, మట్టి, బురద పొరలలో కలిసిపోతాయి. కాలక్రమేణా ఈ అవశేషాలు రాళ్లుగా రూపాంతరం చెందుతాయి. ఈ రాతి నిర్మాణాలలో మొక్కలు, జంతువులు, సూక్ష్మజీవుల శిలాజాలు ఉంటాయి.
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