ETV Bharat / bharat

ఆ ఆలయంలో ప్రార్థన చేస్తే చాలు- నీట్, ఐఐటీ సీట్లు పక్కా!

మధ్యప్రదేశ్​లోని ఖండేరావు ఆలయంపై భక్తులకు నమ్మకం- కోరికలు తీరాక నిప్పుల గుండంపై నడక తప్పనిసరి!

Khanderao Temple Agnikund Mela
Khanderao Temple Agnikund Mela (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 10:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Agnikund Mela Sagar : భక్తులు తమ కోరికలు తీర్చమని గుడిలోకి దేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. తమ కోరిక తీరగానే కొందరు మొక్కులు చెల్లిస్తారు. ఇంకొందరు చెట్లకు దారాలు కడతారు. ఇంకొందరు మండుతున్న నిప్పులపై నడుస్తారు. మరికొందరు గొర్రెపోతు, మేకపోతు వంటివాటిని వేటను ఇస్తారు. ఒక్కొ ఆలయంలో ఒక్కొ ఆచారం, సంప్రదాయం ఉంటుంది. ఇలా చేయడాన్ని కొందరు మూఢనమ్మకాలని చెప్పినా, ఇది భక్తుల విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే మధ్యప్రదేశ్​లో ఓ మేళాలో భక్తులు తమ కోరికను తీరిన వెంటనే అగ్ని గుండంపై నడిచి తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఇంతకీ ఈ మేళా జరిగే ప్రదేశం ఎక్కడ? ఏ గుడి దగ్గర భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఈ గుడి చాలా పాపులర్
సాగర్ జిల్లాలోని దేవరిలో ఉన్న ఖండేరావ్ ఆలయం చాలా పాపులర్. అక్కడ గత 400 ఏళ్లుగా అగ్నికుండ్ మేళా జరుగుతోంది. కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భక్తులు ఆలయంపై తమ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచడానికి మండుతున్న నిప్పులపై నడుస్తారు. ఈ ఉత్సవంలో గ్రామీణ ప్రజలు, విద్యావంతులూ హాజరవుతారు.

Khanderao Temple
ఖండేరావ్ ఆలయం (ETV Bharat)

కొడుకు నీట్ సీటు వచ్చిందని!
లెక్చరర్ వివేచన మిశ్రా ఈ ఏడాది జరిగిన అగ్నికుండ్ మేళాకు హాజరయ్యారు. తన కొడుకు నీట్ పరీక్షలో మంచి స్కోరు సాధించాలని ఆమె గతంలో కోరుకున్నారు. అయితే వివేచనా మిశ్రా కుమారుడు నీట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై వైద్య కళాశాలలో చేరాడు. ఖండేరావ్ ఆలయంపై తనకు అచంచలమైన విశ్వాసం ఉందని, ఇక్కడ కోరుకునే ప్రతీ కోరిక నెరవేరుతుందని వివేచన తెలిపారు. ఈసారి కూడా తన కోరిక నెరవేరిందన్నారు. నిప్పుల గుండంపై తాను నడిచానని చెప్పారు. ప్రతి ఏడా అగ్ని గుండంలో నడవడానికి వస్తానని ఆమె వెల్లడించారు.

కుదుటపడిన మహిళ ఆరోగ్యం
మసూర్ బవారీ గ్రామానికి చెందిన పింకీ ఠాకూర్ అనే మహిళ తన కుమార్తె రాజేశ్వరితో కలిసి మండుతున్న నిప్పుల గుండంలో నిలిచింది. తన కుమార్తె న్యుమోనియా వ్యాధిలో చాలా కాలంగా బాధపడిందని పింకీ ఠాకూర్ వెల్లడించింది. అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లినా ఫలితం లేకపోయిందని చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఖండేరావ్ ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేసిన తర్వాత రాజేశ్వరి ఆరోగ్యం కుదుటపడిందని పేర్కొంది. అందుకు తన కుమార్తె, తాను నిప్పుల గుండంపై నడిచి మొక్కులు తీర్చుకున్నామని చెప్పింది.

ఐఐటీ సీటు కోసం ప్రార్థనలు
"ఖండేరావ్ ఆలయం, అగ్నికుండ్ మేళా గురించి నేను చాలా విన్నాను. ఇక్కడ మొక్కితే కోరికలు నెరవేరుతాయని తెలిసింది. నా మేనల్లుడు కోటాలో ఐఐటీకి సిద్ధమవుతున్నాడు. అతడికి ఐఐటీ సీటు రావాలని ఇక్కడ ప్రార్థించాను. ఆ కోరిక నెరవేరితే అగ్ని గుండంపై నడుస్తాను. నా కోరిక ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది." అని సాగర్ పట్టణానికి చెందిన సంతోశ్ పాఠక్ అనే భక్తుడు తెలిపాడు.

రాజకీయ నాయకులు సైతం అగ్నిగుండంపై నడక
దేవరి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బ్రిజ్‌ బిహారీ పటారియా సైతం అగ్నిగుండంలో నడిచారు. ఆయన ఆలయానికి చేరుకుని, ప్రార్థనలు చేసి నిప్పుల గుండంపై మూడుసార్లు నడిచారు. "నేను చాలా ఏళ్లుగా ఈ జాతరకు హాజరవుతున్నాను. గతేడాది అనారోగ్యం కారణంగా హాజరు కాలేకపోయాను" అని బ్రిజ్‌ బిహారీ పటారియా వెల్లడించారు.

Khanderao Temple
అగ్నిగుండంలో నడుస్తున్న భక్తుడు (ETV Bharat)

'మూఢనమ్మకం కాదు- ప్రజల నమ్మకం, విశ్వాసం'
మరోవైపు, సాగర్ విశ్వవిద్యాలయంలో సోషియాలజీ అండ్ సోషల్ వర్క్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ దివాకర్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ ఈ జాతరపై అధ్యయనం చేశారు. "మా విభాగం దేవరిలోని ఖండేరావ్ ఆలయంలో జరిగే అగ్నికుండ్ మేళాపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. నాకు తెలిసినంతవరకు, అక్కడ ఎటువంటి వైద్యం చేయరు. ప్రజలు మొదట తమ కోరికల కోసం ప్రార్థిస్తారు. వారి కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత ఆలయానికి వచ్చి అగ్నిగుండంలో నడుస్తారు. ఇది మూఢనమ్మకం కాదు. విశ్వాసం, నమ్మకానికి సంబంధించిన విషయం. అయితే పిల్లలను పట్టుకుని మండుతున్న నిప్పు కణికలపై నడవడం ప్రమాదకరం" అని దివాకర్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

400 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆచారం
దేవరిలోని ఖండేరావ్ ఆలయంలో ఏటా అగ్నికుండ్ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఇది అగహన్ నెలలో చంపా షష్టి రోజు ప్రారంభమై పౌర్ణమి రోజున ముగుస్తుంది. ఈ సంప్రదాయం 400 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఖండేరావ్ ఆలయంలోని దేవుడ్ని శివుని అవతారంగా భక్తులు భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం, ఈ మేళాను స్థానిక రాజు జజోరి ప్రారంభించాడు. అతని కుమారుడు అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. అప్పుడు తన కొడుకు ఆరోగ్యాన్ని కుదుటపర్చమని ఖండేరావు (దేవుడు)ని రాజు ప్రార్థించాడు. దీంతో రాజకుమారుడు ఆరోగ్యం కుదుటపడింది. దీంతో 15వ శతాబ్దంలో ఖండేరావు మహారాజ్ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు. దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి రాజు మండుతున్న నిప్పులపై నడిచాడు. అప్పటి నుంచి ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.

TAGGED:

KHANDERAO TEMPLE AGNIKUND MELA
KHANDERAO TEMPLE IN MADHYA PRADESH
AGNI GUNDAM IN SAGAR MP
SAGAR WISHES FULFILLMENT FEST
AGNIKUND MELA SAGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.