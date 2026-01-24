రోజుకు 45నిమిషాల పాటు యోగా- 100 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు
వందేళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా ఉన్న స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు తారాచంద్ జైన్- ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే!
Published : January 24, 2026 at 2:52 PM IST
Freedom Fighter Tarachandra Jain Fitness : సాధారణంగా వందేళ్ల వయసులో చాలా మంది అనారోగ్యం కారణంగా మంచానికే పరిమతమవుతారు. సరిగ్గా నడవడానికి, తమంతట తాము కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు కూడా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని సాగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు వందేళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ప్రతిరోజూ 45 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా యోగా చేస్తూ తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.
ఆరు నెలలు జైలు జీవితం
సాగర్కు చెందిన తారాచంద్ర జైన్ 100 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే తన స్నేహితులతో కలిసి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి స్వాతంత్య్రం కోసం నినాదాలు చేశారు. దీంతో తారాచంద్ర ఆరు నెలలు జైలు జీవితాన్ని గడిపారు. ఆ ఆరు నెలలు సాగర్ జైలులో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో బతికారు.
తారాచంద్ర జైన్ అతని సహచరులకు ఉద్యమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని చెరవేసే బాధ్యతను అప్పగించారు. 1942 అక్టోబర్ 9న పెద్ద సమావేశం జరగాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో తారాచంద్ర, అతని సహచరులు అందరికీ సమాచారాన్ని చెరవేశారు. సమావేశం రోజున పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.
అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలింపు
తారాచంద్ర జైన్ కూడా తన ఇద్దరు సహచరులతో సమావేశ వేదికకు వచ్చారు. అతని సహచరులలో ఒకరి వద్ద స్టూల్ ఉంది. మరొకరు దగ్గర కర్ర ఉంది. జన సమూహం మధ్య ఒక స్టూల్పై నిలబడి తారాచంద్ర జైన్ కర్రకు త్రివర్ణ పతాకాన్ని తగిలించి స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం గురించి ప్రసంగం ప్రారంభించారు. క్విట్ ఇండియా అని నినాదాలు చేస్తూ జాతీయ జెండాను పైకి లేపారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే పోలీసులు అతన్ని చుట్టుముట్టారు. అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. దీంతో తారాచంద్రకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడింది.
