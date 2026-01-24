ETV Bharat / bharat

రోజుకు 45నిమిషాల పాటు యోగా- 100 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు

వందేళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా ఉన్న స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు తారాచంద్ జైన్- ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే!

Freedom Fighter Tarachandra Jain Fitness
తారాచంద్ర జైన్ 100 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఫిట్​గా ఉన్నాడు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Freedom Fighter Tarachandra Jain Fitness : సాధారణంగా వందేళ్ల వయసులో చాలా మంది అనారోగ్యం కారణంగా మంచానికే పరిమతమవుతారు. సరిగ్గా నడవడానికి, తమంతట తాము కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు కూడా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లోని సాగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు వందేళ్ల వయసులోనూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ప్రతిరోజూ 45 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా యోగా చేస్తూ తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.

ఆరు నెలలు జైలు జీవితం
సాగర్‌కు చెందిన తారాచంద్ర జైన్ 100 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే తన స్నేహితులతో కలిసి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి స్వాతంత్య్రం కోసం నినాదాలు చేశారు. దీంతో తారాచంద్ర ఆరు నెలలు జైలు జీవితాన్ని గడిపారు. ఆ ఆరు నెలలు సాగర్ జైలులో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో బతికారు.

Freedom Fighter Tarachandra Jain Fitness
100 ఏళ్ల వయసులో కూడా యోగా చేస్తున్న తారాచంద్ర జైన్​ ​ (ETV Bharat)
తారాచంద్ర చదువుతున్న స్కూల్ సమీపంలో ఓ మహిళా పాఠశాల ఉండేది. ఆ స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు యమునాబాయి. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం గురించి తారాచంద్రకు యమునాబాయి వివరించారు. స్వాతత్య్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రధాన నాయకులందరినీ బ్రిటిష్ వారు జైలులో పెట్టారని చెప్పారు. అందువల్ల ఉద్యమానికి ఊపునివ్వడానికి తారాచంద్ర, ఆయన పాఠశాల సహచరులతో కలిసి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని కోరారు. అప్పుడు తారాచంద్ర జైన్‌కు రాజకీయాల గురించి ఎటువంటి అవగాహన లేదు. కానీ బ్రిటిషర్లు మన దేశ నాయకులను బానిసలుగా చేశారని, వారిని విడిపించాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఉద్యమంలో భాగమయ్యారు.

తారాచంద్ర జైన్ అతని సహచరులకు ఉద్యమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని చెరవేసే బాధ్యతను అప్పగించారు. 1942 అక్టోబర్ 9న పెద్ద సమావేశం జరగాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో తారాచంద్ర, అతని సహచరులు అందరికీ సమాచారాన్ని చెరవేశారు. సమావేశం రోజున పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.

అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలింపు
తారాచంద్ర జైన్ కూడా తన ఇద్దరు సహచరులతో సమావేశ వేదికకు వచ్చారు. అతని సహచరులలో ఒకరి వద్ద స్టూల్ ఉంది. మరొకరు దగ్గర కర్ర ఉంది. జన సమూహం మధ్య ఒక స్టూల్‌పై నిలబడి తారాచంద్ర జైన్ కర్రకు త్రివర్ణ పతాకాన్ని తగిలించి స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం గురించి ప్రసంగం ప్రారంభించారు. క్విట్ ఇండియా అని నినాదాలు చేస్తూ జాతీయ జెండాను పైకి లేపారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే పోలీసులు అతన్ని చుట్టుముట్టారు. అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. దీంతో తారాచంద్రకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడింది.

Freedom Fighter Tarachandra Jain Fitness
స్వాతంత్య్ర సమర యోధుడు తారాచంద్ర జైన్​ (ETV Bharat)
తారాచంద్ర జైన్ జైలులో ఉన్నప్పుడు యువ యోధులు జైలు లోపల ఒక అఖాడా (మల్ల యుద్ధానికి సంబంధించినది) ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, సాగర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ సందర్శనకు వచ్చినప్పుడు అతను అఖాడాను మూసివేయించారు. "ఆ కాలంలోని జైళ్లు నేటి జైళ్లలా ఉండేవి కావు. నిద్రించడానికి సరైన ఏర్పాట్లు లేవు. దుస్తులు సరిగ్గా లేవు. ఆహారం నాసిరకంగా ఉండేది. జైలులో తయారుచేసిన రోటీలు పచ్చిగా ఉండేవి. దానిలో వడ్డించే పప్పులో నీరే ఎక్కువ ఉండేది. జైలు అపరిశుభ్రంగా ఉండేది. ఆరు నెలల జైలు జీవితంలో ఇలాంటి ఆహారాన్ని తిని బతికాం." అని తారాచంద్ర తెలిపారు. "నాకు 12- 13 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నప్పుడు నా స్నేహితులు అఖాడాకు వెళ్లేవారు. కాబట్టి నేను వారితో అక్కడికి వెళ్లడం ప్రారంభించాను. నాకు దాదాపు 50 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అఖాడాలో సాధారణ సభ్యుడిగా ఉన్నాను. కానీ క్రమం తప్పకుండా యోగా సాధన చేసే నా బంధువు ఒకరు అఖాడాలో పుష్ అప్స్ ఎక్కువ వయసులో చేయకూడదని చెప్పారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం అందరూ యోగాను చేయాలి. " అని తారాచంద్ర జైన్ వెల్లడించారు.

ఉచిత విద్య, ఫ్రీగా పుస్తకాలు, స్పోర్ట్స్, యోగా- బస్తీ పిల్లలకు బాసటగా యువత

1800 నిమిషాల నిరంతర యోగా- రాజధానికి ప్రపంచ రికార్డులు దాసోహం!

TAGGED:

TARACHANDRA FREEDOM FIGHTER FITNESS
100 YEARS OLD MAN FITNESS STORY
TARACHANDRA INSPIRATIONAL STORY
TARACHANDRA JAIN
TARACHANDRA FREEDOM FIGHTER FITNESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.