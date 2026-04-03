రాజా రవివర్మ చిత్రానికి రికార్డ్​ ధర- మొత్తం విలువ రూ.301.45 కోట్లు!

ఆన్​లైన్​లో రూ.286.26 కోట్లు, ఆఫ్​లైన్​లో రూ.15.17 కోట్లు విక్రయాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 3, 2026 at 8:52 PM IST

Ravi Varma Paintings Cost : ప్రముఖ భారతీయ చిత్రకారుడు రాజా రవివర్మ గీసిన చిత్రం రికార్డ్​ ధరకు అమ్ముడుపోవడంతో మొత్తం వేలంలో రూ.301. 45 కోట్ల విలువైన విక్రయాలు జరిగాయి. వరుసగా రెండు 'వైట్ గ్లోవ్' వేలాల ద్వారా మొత్తం రూ. 301.45 కోట్ల విలువైన విక్రయాలను నమోదయ్యాయి. ఇందులో రాజా రవి వర్మ చిత్రమైన యశోద- కృష్ణ ఎక్కువ మొత్తాన్ని సమకూర్చింది. ఈ చిత్రానికి వేలంలో అంచనా వేసిన గరిష్ట విలువ రూ. 120 కోట్లను అధిగమించి రూ. 167.20 కోట్లకు అమ్ముడైంది. దక్షిణ ఆసియా కళాఖండాలలోనే అత్యధిక ధర పలికిన చిత్రంగా సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది.

ముంబయి కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ వేలం సంస్థ ఏప్రిల్ 1, 2 తేదీల్లో తన వేలం నిర్వహించింది. "ప్రత్యక్ష, ఆన్‌లైన్ వేలాల రెండింటిలోనూ 100 శాతం వస్తువులు అమ్ముడయ్యాయి. వీటి ద్వారా వరుసగా రూ. 286.26 కోట్లు (USD 30.78 మిలియన్లు), రూ. 15.17 కోట్లు (USD 1.63 మిలియన్లు) సమకూరాయి. ఫలితంగా ఈ రెండు వేలాలు అత్యంత విజయవంతమైన వైట్ గ్లోవ్ వేలాలుగా ముగిశాయి." అని ఆ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. కాగా, వేలంలో ఉంచిన వస్తువులన్నీ 100 శాతం అమ్ముడైనప్పుడు ఆ వేలాన్ని 'వైట్ గ్లోవ్' అని అంటారు.

"రాజా రవి వర్మ చిత్రాలకు ఒక చారిత్రక కొత్త గరిష్ట ధర నమోదుతో మా 2026 వేలం క్యాలెండర్‌ను అత్యంత ఘనంగా ప్రారంభించినందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. వేలంలో విక్రయమైన భారతీయ కళాఖండాల్లో అత్యధిక విలువ కలిగిన చిత్రంగా నమోదైన రికార్డు సాధించింది. మా 25వ వార్షికోత్సవం అద్భుతమైన, రికార్డులు సృష్టించిన వేలంపాటలతో ఘనంగా ముగిసింది. భారతీయ కళా మార్కెట్ అద్భుతమైన వృద్ధి పరంపరను కొనసాగిస్తోంది." అని సాఫ్రాన్​ ఆర్ట్ CEO, సహ వ్యవస్థాపకుడు దినేష్ వజీరాణి పేర్కొన్నారు.

సాఫ్రాన్​ ఆర్ట్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ వేలం పాటల్లో మొత్తంగా 145 కళాఖండాలు ప్రదర్శించారు. ప్రత్యక్ష వేలంలో 69 శాతం కళాఖండాలు తమ అంచనా గరిష్ట విలువలను అధిగమించి అమ్ముడయ్యాయి. ఇందులో ప్రముఖ ఆధునిక కళాకారుల చిత్రాలు, ముఖ్యంగా నలుగురు కళాకారుల చిత్రాలు కొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. స్ప్రింగ్​ ఆన్‌లైన్ వేలంలో ప్రదర్శించిన అదనపు 75 కళాఖండాల్లో 72 శాతం చిత్రాలు తమ అంచనా గరిష్ట విలువలను మించి అమ్ముడయ్యాయి.

ప్రత్యక్ష వేలంలో M.F. హుస్సేన్ చిత్రించిన ఓ చిత్రం రూ. 15.60 కోట్లకు, S.H. రజా చిత్రించిన 'కుండళిని' రూ. 14.40 కోట్లకు, అలాగే V.S. గైతోండే చిత్రించిన ఓ చిత్రం (సుమారు 1950ల నాటిది) రూ. 5.16 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. ఆన్‌లైన్ వేలంలో హుస్సేన్ చిత్రించిన మరొక చిత్రం రూ. 2.64 కోట్లకు, సదానంద్ బక్రే 2002లో చిత్రించిన ఒక పెయింటింగ్ రూ. 66 లక్షలకు H.A. గాడే చిత్రించిన పెయింటింగ్​ రూ. 54 లక్షలకు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ వేలం పాటల్లో శాంతి దవే చిత్రాలకు సంబంధించి ప్రపంచ స్థాయి రికార్డులు కూడా నమోదయ్యాయి. ఆయన చిత్రించిన 'ది గ్రూప్​' చిత్రానికి రూ. 1.02 కోట్లకు, లతికా కట్ చిత్రించిన 'ఫెన్స్​' రూ. 45.60 లక్షలకు, ప్రకాష్ కర్మకర్ చిత్రించిన 'కాన్​ఫ్లిక్ట్​ సిరీస్​' రూ. 44.64 లక్షలకు, హకు షా చిత్రించిన 'ఫ్యామిలీ' పెయింటింగ్​ రూ. 26.40 లక్షలకు అమ్ముడయ్యాయి.

అంతకుముందు ముంబయిలో నిర్వహించిన సాఫ్రాన్‌ ఆర్ట్స్‌ స్ప్రింగ్‌ లైవ్‌ ఆక్షన్‌లో భారీ ధరకు అమ్ముడుపోయింది. ఈ వేలంలో రాజా రవివర్మ గీసిన ఈ చిత్రాన్ని దక్కించుకొనేందుకు అనేకమంది ఔత్సాహికులు పోటీపడ్డారు. చివరకు పారిశ్రామిక వేత్త, సీరం ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వ్యవస్థాపకులు సైరస్‌ పూనావాలా దీన్ని దక్కించుకొన్నారు. 1890ల్లో గీసిన దీన్ని రూ.167 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. కాగా, గతేడాది ప్రముఖ భారతీయ చిత్రకారుడు ఎంఎఫ్‌ హుస్సేన్‌ గీసిన ఓ పెయింటింగ్‌ రూ.118 కోట్లకు అమ్ముడయ్యింది. ఇప్పటివరకు అత్యంత ఖరీదైన భారతీయ కళాకృతిగా ఇదే కొనసాగగా, తాజాగా ఆ రికార్డును రాజా రవివర్మ పెయింటింగ్‌ బద్దలుకొట్టింది.

