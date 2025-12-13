Telangana Panchayat Elections Results2025

సాయి జాధవ్‌‌ అరుదైన ఘనత- IMA నుంచి పాసైన మొదటి మహిళా అధికారిణిగా రికార్డు

ఐఎంఏ నుంచి పట్టభద్రురాలైన తొలి మహిళా సైనిక అధికారిణిగా సాయి జాధవ్‌‌- 93 ఏళ్ల ఐఎంఏ చరిత్రలో తొలిసారిగా!

Saee S Jadhav
December 13, 2025

IMA PoP Saee S Jadhav : అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ' (ఐఎంఏ) నుంచి మొదటిసారిగా ఓ మహిళా అధికారి పాసైంది. 93 సంవత్సరాల ఐఎంఏ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఈ అరుదైన ఘనతను సాయి జాధవ్ సొంతం చేసుకుంది. ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్‌లో ఉన్న ఈ అకాడమీలో దాదాపు 6 నెలల కఠిన సైనిక శిక్షణను ఆమె పూర్తి చేసుకొని సైన్యంలో చేరింది. ఐఎంఏ నుంచి పట్టభద్రురాలైన తొలి మహిళా సైనిక అధికారిణిగా నిలిచింది.

సాయి జాధవ్ మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్ వాస్తవ్యురాలు. ఆమె యావత్ కుటుంబానికి భారత ఆర్మీతో బలమైన అనుబంధం ఉంది. ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం నుంచి భారత సైన్యంలో చేరుతున్న నాలుగో తరం అధికారిణిగా సాయి జాధవ్ నిలిచారు. ఆమె ముత్తాత బ్రిటీష్ సైన్యంలో అధికారిగా పనిచేశారు. సాయి జాధవ్ తాతయ్య కూడా భారత సైన్యంలో అధికారిగా సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం ఆమె తండ్రి సందీప్ జాధవ్ భారత సైన్యంలో అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. వారందరిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఐఎంఏలో చేరి సాయి జాధవ్ కూడా ఆర్మీ అధికారిణిగా మారింది.

Saee S Jadhav

