తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ ఏటా తీర్థయాత్ర- కాలినడకన 220 కి.మీ ప్రయాణం- కలియుగ శ్రవణ కుమారుడు
తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ తీర్థయాత్రకు కలియుగ శ్రవణ కుమారుడు- కాలినడకన 220 కి.మీ దూరంలోని పండరీపూర్కు
Published : October 24, 2025 at 1:13 PM IST
Dindi Yatra Son Carrying His Mother : రామాయణంలో శ్రవణ కుమారుడి కథ ఉంది. శ్రవణుడు అంధులైన తన తల్లిదండ్రులను పల్లకీలో కూర్చోబెట్టుకొని తీర్థయాత్రకు తీసుకెళ్తాడు. తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ ఏటా తీర్థయాత్రకు తీసుకెళ్తున్న కలియుగ శ్రవణ కుమారుడి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. తల్లిదండ్రులను భారంగా భావించి వృద్ధాశ్రమాల్లో వదిలేస్తున్న ఈ కలి కాలంలోనూ, శ్రవణ కుమారుడి బాటలో నడిచే ఆదర్శవంతమైన పిల్లలు కొందరు ఉన్నారు. ఇలాంటి మహోన్నత విలువలు కలిగిన వ్యక్తుల కోవలోకే వస్తారు సదాశివ బాణీ. అందరికీ స్ఫూర్తిని పంచేలా ఉన్న ఆయన జీవనయానంపై 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.
ఆలోచన ఇలా వచ్చింది
కర్ణాటక బెళగావి జిల్లా కెంపట్టి గ్రామానికి వెళ్లి సదాశివ బాణీ పేరు చెబితే అందరూ గుర్తుపడతారు. ఆయనకు ఇంతటి పాపులారిటీ రాజకీయాలతోనో, అధికారంతోనో రాలేదు. కన్నతల్లిపై చూపుతున్న ప్రేమ వల్లే సదాశివ బాణీ ఇంతలా ఫేమస్ అయ్యారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఉత్తర భారతదేశ తీర్థయాత్రలకు ఆయన ఒంటరిగా వెళ్లారు. ఆ సమయంలో చంద్రభాగా నదిలో పుణ్యస్నానం చేస్తుండగా సదాశివ బాణీకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. తన తల్లిని కూడా ఈ తీర్థయాత్రకు తీసుకొచ్చి ఉంటే బాగుండేదని ఆయన అనుకున్నారు. ఇకపై ఏటా కార్తీక ఏకాదశి సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని పండరీపూర్లో ఉన్న విట్టలుడు-రుక్మిణి ఆలయానికి వృద్ధురాలైన తన తల్లి సత్యవ్వ బాణి(85)ని భుజాలపై మోస్తూ తీసుకెళ్లాలని సంకల్పించారు.
ఏమిటీ దిండి యాత్ర?
ఏటా కార్తీక ఏకాదశి రోజున మహారాష్ట్రలోని పండరీపూర్లో ఉన్న విట్టలుడు-రుక్మిణి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఈ పూజల్లో పాల్గొనేందుకు ఎంతోమంది విట్టలుడి భక్తులు కాలినడకన పండరీపూర్కు తరలి వెళ్తుంటారు. భక్తిభావం వల్లే వారంతా నడుస్తూ పండరీపూర్కు వెళ్తారు. విట్టలుడి భక్తులు నిర్వహించే ఈ తీర్థయాత్రను 'దిండి యాత్ర' అని పిలుస్తారు.
తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ 220 కి.మీ పాదయాత్ర
సదాశివ బాణీ కుటుంబీకుల కులదైవం విట్టలుడు. ఆయనకు విట్టలుడు అంటే అపారభక్తి. సదాశివ బాణీ సొంతూరు కర్ణాటకలోని కెంపట్టి నుంచి 220 కి.మీ దూరంలో పండరీపూర్ ఉంది. సదాశివ బాణీ ఇప్పటికే వరుసగా నాలుగేళ్ల పాటు తన తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ కాలినడకన పండరీపూర్కు వెళ్లి వచ్చారు. ఏటా కార్తీక ఏకాదశి తేదీకి పది రోజుల ముందు తన ఊరి నుంచి ఈ యాత్రను ఆయన మొదలుపెడుతుంటారు. ప్రతిరోజూ 20 నుంచి 25 కిలోమీటర్లు నడుస్తారు. రాత్రి సూర్యుడు అస్తమించే చోటే ఉండిపోతారు. మరుసటి రోజు ఉదయం తన కాలినడకను సదాశివ బాణీ తిరిగి ప్రారంభిస్తారు. ఈక్రమంలోనే ఈసారి కూడా గురువారం (అక్టోబరు 23న) తన తల్లిని భుజాలపై మోస్తూ పండరీపూర్కు సదాశివ బాణీ బయలుదేరారు. ఈసందర్భంగా గ్రామ పెద్దలు సదాశివ బాణీ, ఆయన తల్లిని సత్కరించారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా ఏకాదశి(నవంబరు 2)కి ఒక రోజు ముందే వీరు పండరీపూర్కు చేరుకోనున్నారు.
'అవలీలగా 220 కి.మీ దూరం నడుస్తాను'
తన అమ్మను భుజాలపై మోస్తూ పండరీపూర్ తీర్థయాత్రకు తీసుకెళ్లడం ఇది ఐదోసారి అని సదాశివ బాణీ తెలిపారు. '8 నుంచి 9 రోజుల్లో నడుస్తూ 220 కి.మీ దూరంలోని విట్టలుడి ఆలయానికి చేరుకుంటాను. నా తల్లిని ఎత్తుకొని విట్టలుడిని దర్శించుకుంటాను. నా సోదరుడి నుంచి ప్రేరణ పొంది ఈ యాత్ర చేస్తున్నాను. మా అమ్మ పాండురంగ మాల ధరించి నా భుజాలపై కూర్చుంటుంది. భక్తిభావంతో నేను అవలీలగా 220 కి.మీ దూరాన్ని నడుస్తాను. మా అమ్మపై నాకున్న ప్రేమకు ఇది నిదర్శనం. ఈ ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులకు మించిన ఆస్తి మరొకటి లేదు. వారి ఆనందంలోనే నాకు ఎనలేని సంతృప్తి లభిస్తుంది. తల్లిదండ్రులను బాగా చూస్తేనే మనం జీవితంలో ఎదుగుతాం. నేను మా అమ్మను భుజాలపై మోసుకుంటూ నడుస్తున్నప్పుడు, అందరూ నాకు నమస్కరిస్తారు. చాలామంది కలియుగ శ్రవణ కుమారుడని అంటారు. వారి మాటలు నాకు మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తాయి' అని ఈటీవీ భారత్కు సదాశివ బాణీ చెప్పుకొచ్చారు.
నా కుమారుడి వీపుపైనే చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను
'నా కొడుకే నాకు అన్నీ. పాండురంగడిపై ఉన్న భక్తి వల్లే నా కొడుకు నన్ను ఇంత ప్రేమగా చూస్తున్నాడు. నా కొడుకు వల్లే నేను జీవితంలో వెలుగును చూడగలుగుతున్నాను. అతడు నాతో ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాను. నాకు సేవ చేస్తున్నందుకు, నా కొడుకు సంతోషంగా ఉండాలి. అతను ఎల్లప్పుడూ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపాలి. నా కొడుకు నన్ను భుజాలపై 8 రోజుల పాటు మోస్తూ పండరీపురానికి తీసుకెళ్తాడు. అతడి వీపుపైనే చనిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను' అని సదాశివ బాణీ తల్లి సత్యవ్వ బాణి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
సదాశివ లాంటి వాళ్లే స్ఫూర్తిప్రదాతలు
సదాశివ బాణీ తన తల్లికి చేస్తున్న సేవ ప్రశంసనీయం అని కెంపట్టి గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడు శివప్ప నాయక తెలిపారు. తల్లిదండ్రులను పిల్లలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న నేటి కాలంలో, సదాశివ లాంటి వాళ్లు స్ఫూర్తిప్రదాతలు అని కొనియాడారు. ఇలాంటి వాళ్లను చూసి సమాజంలోని ప్రజల్లో తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయాలనే దృక్పథం పెరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
సదాశివ బాణీని మా ఇంటికి ఆహ్వానించాం
'పండరీపూర్ దిండి యాత్రకు వెళ్లాలని మేం చాలా ఏళ్లుగా భావిస్తున్నాం. కానీ సాధ్యపడటం లేదు. కానీ సదాశివ బాణీ తల్లిని పండరీపూర్కు భుజాలపై మోసుకెళ్తున్నాడని విని సంతోషంగా అనిపించింది. మేం వెంటనే సదాశివను కలిశాం. అతడు యాత్రకు వెళ్లే మార్గంలోనే మా ఇల్లు ఉంది. మా ఇంటికి రావాలని సదాశివ బాణీని, ఆయన తల్లిని ఆహ్వానించాం' అని కెంపట్టి గ్రామానికి చెందిన రమేశ్ గడ్కరీ తెలిపారు.
కన్ను కోల్పోయినా డోంట్ కేర్- పొగను నిప్పుగా మార్చేసే స్టవ్ తయారీ- భారత శాస్త్రవేత్త ఆవిష్కరణ
తల్లి కోసం స్మార్ట్ మాప్ తయారీ- యువకునికి రూ.23 లక్షలు ఇచ్చిన గవర్నమెంట్- రూ.కోటి పెట్టుబడి పెట్టిన విదేశీ సంస్థ!