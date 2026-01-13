మహాబోధి వృక్షం ఆకులకు 'యూనిక్ ఐడీ'- పవిత్ర ఆకులకు డిజిటల్ గుర్తింపు
గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందిన పవిత్ర మహాబోధి వృక్షం విశిష్టత- డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షణలో నిఘా
Published : January 13, 2026 at 10:50 PM IST
Mahabodhi Tree In Bodh Gaya : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన బోధ్ గయాలోని పవిత్ర మహాబోధి (జ్ఞాన వృక్షం) విశిష్టతను మరింత పెంచే నిర్ణయాన్ని బోధ్ గయా టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ (బీటీఎంసీ) తీసుకుంది. ఈ పవిత్ర వృక్షం నుంచి రాలిపడే ప్రతి ఆకుకు ఇకపై ఒక 'యూనిక్ ఐడీ' కేటాయించనుంది. తద్వారా ఆ ఆకు ప్రామాణికత మరింత పెరగనుంది. బౌద్ధమతంలో మహాబోధి వృక్షం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ వృక్షం కింద క్రీ.పూ. 585లో సిద్ధార్థుడు ధ్యానం చేసి బుద్ధుడిగా మారాడు. 'బోధి' అంటే జ్ఞానం అనే అర్థంతో ఈ పీపల్ చెట్టును బోధి వృక్షంగా పిలుస్తారు. ఈ వృక్షపు ఆకులు జ్ఞానం, శాంతి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీకలుగా బౌద్ధ మతాన్ని ఆచరించేవారు విశ్వసిస్తారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధ భక్తులకు మహాబోధి వృక్షం అంటే అమితమైన గౌరవం. భక్తులు ఈ ఆకులను ప్రాణప్రదంగా భావిస్తారు. మార్కెట్లో సాధారణ రావి ఆకులను కూడా 'బోధి ఆకులు'గా నమ్మించి విక్రయించే విక్రయిస్తున్న ఉదంతాలు వెలుగుచూశాయి. అయితే ఈ కొత్త విధానం ద్వారా భక్తులు పొందే ఆకు అసలైన మహాబోధి వృక్షానిదే అని నిరూపించడానికి ఒక సీరియల్ నంబర్ కేటాయిస్తారు. ఈ ఐడీ ద్వారా ప్రతి ఆకు రికార్డును కమిటీ నిర్వహిస్తుంది. దీనితో పాటు ఇచ్చే ధృవీకరణ పత్రంపై ఆలయ కమిటీ కార్యదర్శి సంతకం ఉంటుంది.
"బోధి ఆకులు జ్ఞానానికి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీకలు. హృదయాకారంలో ఉండే ఈ ఆకులు మనస్సులోని శాంతిని, ఆనందాన్ని సూచిస్తాయి. భక్తులు రాలిన ఆకులను సేకరించి, తమ ఇళ్లలో ఉంచి పూజించడం వారి ప్రగాఢ విశ్వాసానికి నిదర్శనం" అఖిల భారత భిక్షు సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రజ్ఞా దీప్ తెలిపారు.
దేశంలోనే అత్యంత భద్రత గల వృక్షం
ఈ వృక్షం కేవలం ఆధ్యాత్మిక చిహ్నం మాత్రమే కాదు, దేశం గర్వించదగ్గ జీవవారసత్వం. ఈ చెట్టు నిరంతరం నిఘా నీడలో ఉంటుంది. ఒక డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షణలో బిహార్ పోలీస్ బెటాలియన్లు 24 గంటలూ కాపలా ఉంటాయి. ఎవరూ చెట్టు నుంచి నేరుగా ఆకులను తెంపడానికి వీలులేదు. మహాబోధి వృక్ష సంరక్షణకు ఏటా రూ.10 నుంచి 12 లక్షల వరకు బీటీఎంసీ ఖర్చు చేస్తోంది. ఈ పవిత్ర చెట్టును దర్శించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం 30 లక్షలకుపైగా భక్తులు, విదేశీ పర్యాటకులు బోధ్ గయాకు వస్తున్నారు. వృక్ష ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించేందుకు దెహ్రాదూన్లోని ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తలు నెలనెలా పరిశీలిస్తారు.
"మహాబోధి వృక్షం కింద కూర్చున్న భక్తుల ముందు ఆకులు పడితే వారు వాటిని తీసుకెళ్లడం సహజమే. సిబ్బంది ఆకులు సేకరించినప్పటికీ, భక్తుల చేతిలో పడిన ఒకటి–రెండు ఆకులను తీసుకెళ్లడాన్ని తాము ఆపలేము. కానీ చెట్టు నుంచి పచ్చి ఆకులను తెంచడం లేదా వృక్షానికి హాని చేయడం నిషేదం. అలా చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని బీటీఎంసీ కార్యదర్శి మహాశ్వేతా మహారథి పేర్కొన్నారు.
ఆకులను నానబెట్టి
మహాబోధి వృక్షం నుంచి సహజంగా పడే ఆకులను బీటీఎంసీ సిబ్బంది సేకరిస్తారు. అవి ముందుగా నీటిలో నానబెట్టి శుభ్రపరిచి, ఎండబెట్టి, లామినేషన్ చేసి ప్రత్యేక స్టోర్ రూమ్లో భద్రపరుస్తారు. ఈ ఆకులను భక్తులు, ప్రముఖులు, విదేశీ ప్రతినిధులకు ప్రసాదంగా ఇది వరకు అందజేసేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ విధానాన్ని మార్చనున్నారు. ఇకపై ఈ ఆకులు అందమైన ఫ్రేమ్లో అమర్చి, యూనిక్ నంబర్తో కూడిన ధృవీకరణ పత్రంతో అందజేస్తారు. అందులో మహాబోధి వృక్షానికి సంబంధించిన వివరాలతో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఉండనుంది. మహాబోధి వృక్షానికి చెందిన కొమ్మలను శాస్త్రవేత్తల సలహాతో మాత్రమే తొలగిస్తారు. ఆ కొమ్మలను చూర్ణం చేసి చిన్న దాన్ని ప్రత్యేక పెట్టెల్లో ఉంచి ప్రముఖులకు బహూకరిస్తారు. గత ఏడాది బోధ్ గయా పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కూడా ఇలాంటి పెట్టెను బహూకరించారు.
"సిబ్బంది సేకరించిన ఆకులను ముందుగా నీటిలో నానబెట్టి శుభ్రపరిచి, ఎండబెట్టి, పుస్తకాల మధ్య ఒత్తి ఉంచుతాం. పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత వాటిని లామినేట్ చేసి ప్రత్యేక స్టోర్ రూమ్లో భద్రపరుస్తారు. ఈ ఆకులను బోధ్ గయాకు వచ్చే ప్రముఖులు, భక్తులకు ప్రసాదంగా అందజేస్తారు."అని బీటీఎంసీ ఉద్యోగి రవి కుమార్ తెలిపారు.
విదేశాలకు బోధి వృక్షపు ఆకులు కానీ, మొక్కలు కానీ పంపాలంటే భారత ప్రభుత్వ హోం మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి తప్పనిసరి. ఇప్పటికే మంగోలియా, థాయిలాండ్ వంటి దేశాలకు బోధి వృక్షపు మొక్కలు పంపించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా తన విదేశీ పర్యటనల్లో ఈ పవిత్ర మొక్కలను ఆయా దేశాల నేతలకు బుద్ధుడి సందేశంగా బహూకరిస్తుంటారు. బీటీఎంసీ అమలు చేయబోతున్న కొత్త విధానం ద్వారా మహాబోధి వృక్షానికి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విలువను ప్రపంచానికి మరింత ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించకుకోనుంది.
