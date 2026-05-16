ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను బర్తరఫ్ చేయాలి- లేకుంటే మోదీ బాధ్యత వహించాలి: 'నీట్' లీకేజీపై రాహుల్ గాంధీ

బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ కలిసి భారత విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేశాయి- విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను తక్షణమే బర్తరఫ్​ చేయాలి: కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ

Published : May 16, 2026 at 7:31 PM IST

Rahul Gandhi On NEET Row : 'నీట్' ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ కేంద్రంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ను తక్షణమే బర్తరఫ్​ చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. లేకుంటే ఈ ఘోర వైఫల్యానికి ప్రధాని మోదీ స్వయంగా వ్యక్తిగత బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు శనివారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.

లీక్​ కారణంగా 22 లక్షల మంది నీట్​ అభ్యర్థుల శ్రమ వృథా అయ్యిందని రాహుల్ గాంధీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ కలిసి భారత విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేశాయని ఆరోపించారు. నీట్​ పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందే ప్రశ్నపత్రం వాట్సాప్‌లో చలామణి అయిన విషయం దేశం మొత్తానికి తెలుసునని, అయితే ఈ విషయం తమకు తెలియదన్నట్లు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అంటున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. అయితే, తప్పు జరిగిన ప్రతిసారి పేపర్‌ లీక్‌ మాఫియా ఎటువంటి శిక్షల్లేకుండా తప్పించుకుంటుంటే, నిజాయతీపరులైన విద్యార్థులు మాత్రం శిక్ష అనుభవిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

'విద్యార్థులు నష్టపోతుంటే మోదీ మాత్రం మౌనంగా ఉన్నారు'
కేవలం సంపాదన కోసమే ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో తమకు అనుకూలమైనవారిని నియమిస్తున్నారని రాహుల్‌ మండిపడ్డారు. దేశంలో 80సార్లు పేపర్‌ లీక్‌లు జరిగాయని, సుమారు 2కోట్ల మంది భవిష్యత్ అంధకారంలో పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంతమంది విద్యార్థులు నష్టపోతుంటే ప్రధాని మోదీ మౌనంగా ఉన్నారని మండిపడ్డారు. లీక్‌ వ్యవహారంపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు.

"నిజం ఏమిటంటే బీజేపీ నేతలు, యూనివర్సిటీ అధికారులు కుమ్మక్కై దేశ విద్యా వ్యవస్థను దెబ్బతీశారు. డబ్బు సంపాదించడమే లక్ష్యంగా విశ్వవిద్యాలయాల్లో వైస్​ ఛాన్సలర్లుగా, ప్రొఫెసర్లుగా నియామకం అయిన వ్యక్తులతో బీజేపీ, ఆర్​ఎస్​ఎస్​ ఏర్పరచుకున్న కూటమి ఇది. ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్​ ఛాన్సలర్​ కావాలంటే, సబ్జెక్టు పరిజ్ఞానం గానీ, అనుభవం కానీ అవసరం లేదు. కేవలం ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నేపథ్యం ఉంటే సరిపోతుందని దేశం మొత్తానికి తెలుసు. మీ సిద్ధాంతం ఆర్​ఎస్​ఎస్​ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా లేకపోతే మీరు వైస్ ఛాన్సలర్ కాలేరు" అని గాంధీ ఆరోపించారు.

'విద్యార్థులు నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పరీక్ష రద్దు చేసి మళ్లీ నిర్వహిస్తున్నాం'
ఇదిలా ఉండగా, నీట్-యూజీ పునఃపరీక్ష జూన్ 21న జరుగుతుందని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ పేర్కొన్నారు. పేపర్​ లీక్​ వివాదం దృష్ట్యా వచ్చే ఏడాది నుంచి ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్ ఆధారితంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఒక పత్రికా సమావేశంలో మంత్రి ధర్మేంద్ర మాట్లాడుతూ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అత్యంత ప్రాధానమైన అంశమని, అది బాగుండేలా చూడటమే తమ మొదటి లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు. పరీక్ష పారదర్శకంగా నిర్వహించడమే తమ ప్రధాన కర్తవ్యమని పేర్కొన్నారు. నీట్-యూజీ నిర్వహణలో ఎలాంటి అవకతవకలు బయటపడినా అస్సలు సహించమని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ ఆరోపణలపై విచారణకు ఆదేశించామని ఆయన చెప్పారు. అయితే, భవిష్యత్తులో విద్యార్థులకు ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పరీక్ష రద్దు చేసి మళ్లీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. కాగా, పేపర్​ లీక్​ వ్యవహారానికి సంబంధించి సీబీఐ అధికారులు ఇప్పటికే పలువురిని అరెస్ట్ చేశారు.

