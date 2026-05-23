క్రికెట్ గాడ్‌కు డైహార్డ్ ఫ్యాన్​- ఏటా సచిన్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి గిఫ్ట్‌గా షాహీ లిచీ ఫ్రూట్స్​

మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ తెందూల్కర్‌ అంటే విపరీతమైన గౌరవం, అభిమానం- అందుకే క్రికెట్ దిగ్గజానికి ఏటా బహుమతిగా షాహీ లిచీ పండ్లు- సచిన్ వీరాభిమాని గౌతమ్ గురించి తెలుసా?

Sachin Tendulkar With His Fan Sudhir Kumar (ETV Bharat)
Published : May 23, 2026 at 10:09 PM IST

Gift To Sachin From Fan : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందూల్కర్‌ను క్రికెట్ గాడ్‌గా అందరూ భావిస్తారు. సచిన్‌కు దేశవిదేశాల్లో కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అయితే వీరిలో బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్‌కు చెందిన సుధీర్ కుమార్ గౌతమ్ భిన్నం. ఎందుకంటే క్రికెట్ దిగ్గజంపై గౌతమ్ అభిమానం ఈలలు వేయడంతోనే, మ్యాచ్‌లు చూడడంతోనో ముగిసిపోలేదు. ఏటా సచిన్ వివాహ వార్షికోత్సవం (మే 24న) సందర్భంగా ఆయనకు షాహీ లిచీ పండ్లను బహుమతిగా ఇస్తున్నారు గౌతమ్. ఈ సంప్రదాయాన్ని ఏటా పాటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సచిన్ వీరాభిమాని గౌతమ్ గురించి ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సచిన్‌కు రెండు పెట్టెల షాహీ లిచీ పండ్లు బహుకరణ
ముజఫర్‌పుర్‌ జిల్లాలోని దామోదర్‌పుర్‌కు చెందిన గౌతమ్ క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందూల్కర్‌కు వీరాభిమాని. తన ఆరాధ్య దైవానికి (సచిన్‌కు) రెండు పెట్టెల షాహీ లిచీ పండ్లను అందించడానికి ఏటా మే 22న ముజఫర్‌పుర్ నుంచి బయలుదేరి మరుసటి రోజు ముంబయికి చేరుకుంటాడు. వాటిని తన అభిమాన క్రికెటర్ సచిన్‌కు వివాహ వార్షికోత్సవం కానుకగా అందిస్తాడు. ప్రతి సంవత్సరం గౌతమ్ ఇలానే చేస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది కూడా సచిన్‌కు షాహీ లిచీ పండ్లను బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు ముజఫర్‌పుర్‌ నుంచి ముంబయికి బయలుదేరాడు.

'ఇలా చేయడం నా అభిమానానికి ప్రతీక'
సచిన్ తెందూల్కర్ కుటుంబానికి షాహీ లిచీ పండ్లను బహుమతిగా ఇవ్వడంపై గౌతమ్ స్పందించాడు. లిచీ పండ్లను సచిన్‌కు ఇవ్వడం తన గౌరవానికి, అభిమానానికి ప్రతీకని ఈటీవీ భారత్‌లో చెప్పాడు. "సచిన్ తెందూల్కర్‌కు ముజఫర్‌పుర్ షాహీ లిచీలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే నేను వాటిని నా చేతులతో తీసుకెళ్లి సచిన్‌కు ఇస్తాను. ఆయనకు షాహీ లిచీలను తీసుకెళ్లడం ఎప్పుడూ మర్చిపోను. ఈసారి కూడా నేను రెండు పెట్టెల లిచీ పండ్లతో ముంబయికి వెళ్తున్నాను. సచిన్ వివాహ వార్షికోత్సవం రోజున వాటిని ఆయనకు బహుమతిగా ఇస్తాను" అని గౌతమ్ వెల్లడించాడు.

ఆరేళ్ల నుంచే సచిన్‌కు వీరాభిమాని
అయితే సుధీర్ కుమార్ గౌతమ్ కథ ఒక సినిమా స్టోరీకి ఏమాత్రం తీసిపోదు. సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన గౌతమ్ ఆరేళ్ల వయసు నుంచే సచిన్‌కు డైహార్డ్ ఫ్యాన్. తన అభిమాన క్రికెటర్ ఆటను చూడటానికి గౌతమ్ సైకిల్‌పై సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాడు. స్టేడియంలలో కూర్చుని భారత జట్టుకు, తెందూల్కర్‌కు మద్దతు ఇవ్వడం కోసం పొరుగుదేశాలైన పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌కు వెళ్లాడు. అలాగే దేశంలోని వివిధ స్టేడియంలకు కూడా వెళ్లాడు. తన శరీరంపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని చిత్రించుకుని, ఛాతీపై 'తెందూల్కర్ 10' అని రాసుకుని, ఒక చేతిలో జాతీయ జెండాను పట్టుకుని, మరో చేతితో శంఖం ఊదుతూ టీవీ తెరలపై కనిపిస్తాడు. అందుకే దేశంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రికెట్ అభిమానులలో ఒకరిగా సుధీర్ కుమార్ గౌతమ్ నిలిచారు.

అభిమాని సుధీర్ కుమార్​తో సచిన్​ (ETV Bharat)

సొంతంగా లిచీ పండ్లను సేకరించి
తన అభిమాన క్రికెటర్ కోసం గౌతమ్ ఏటా లిచీ పండ్ల సీజన్ వచ్చినప్పుడు ముజఫర్‌పుర్‌లోని తోటల్లో వాలిపోతాడు. తన ఆరాధ్య దైవం కోసం షాహీ లిచీ పండ్లను స్వయంగా సేకరిస్తాడు. ఈ పండ్లను సచిన్‌కు అందించి తన అభిమానాన్ని తీర్చుకోవడమే కాకుండా ముజఫర్‌పుర్‌కు గుర్తింపును తెచ్చిపెడుతున్నాడు.

'సచిన్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్‌లాంటివాడు'
కొన్నేళ్ల క్రితం సచిన్ తెందూల్కర్‌ను గౌతమ్ మొదటిసారి కలిశాడు. ఆ తర్వాత క్రికెట్ గాడ్‌కు, గౌతమ్ మధ్య మంచి బంధం ఏర్పడింది. ఇదే విషయాన్ని గౌతమ్ ఓ సారి ప్రస్తావించాడు. "సచిన్ నాకు కేవలం ఒక ఆటగాడు మాత్రమే కాదు. అతను నా కుటుంబ సభ్యుడులాంటివాడు. క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల సమయంలో ప్రయాణం, టికెట్లు, ఇతర సహాయాలు చేసి నాకు ఎప్పటికప్పుడు అండగా నిలిచాడు. నేను బతికున్నంత కాలం సచిన్ తెందూల్కర్ అభిమానిగానే ఉంటాను" అని గౌతమ్ వ్యాఖ్యానించాడు.

Shahi litchis
షాహీ లిచీ పండ్లు (ETV Bharat)

