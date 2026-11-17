శబరిమల మండల పూజ ప్రారంభం- తొలిరోజే పోటెత్తిన అయ్యప్ప భక్తులు!
Sabarimala Mandala Pooja 2026 : శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో మండల పూజా యాత్ర ప్రారంభమైంది. తొలి రోజే వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.
శబరిమల (ETV Bharat)
Published : November 17, 2026 at 10:42 AM IST
కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో మండల- మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ ప్రారంభమైంది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ఆలయ ద్వారాలను తెరిచారు. 'స్వామియే శరణం అయ్యప్ప' నామస్మరణలతో శబరిమల కొండ మార్మోగింది. తొలి రోజే వేలాది మంది భక్తులు అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం కోసం తరలివచ్చారు. రానున్న రెండు నెలల పాటు కొనసాగే ఈ వార్షిక తీర్థయాత్రకు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.