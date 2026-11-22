అయ్యప్ప భక్తులకు అలర్ట్- బుకింగ్ డేట్ మిస్ అయితే ఇక దర్శనం లేనట్లే!
Sabarimala Online Booking New Rules : శబరిమల దర్శన టికెట్లపై కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. టికెట్ను రద్దు లేదా రీషెడ్యూల్ చేసుకుంటేనే మరో అవకాశం ఇవ్వనున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 1:42 PM IST
శబరిమల అయ్యప్ప దర్శన వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ విధానంలో కఠిన నిబంధనలు రానున్నాయి. వాటిని అమలు చేసేందుకు పోలీసులు, ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు సిద్ధమవుతున్నాయి. బుక్ చేసుకున్న తేదీన దర్శనానికి వెళ్లని భక్తులు, తమ టికెట్ను రద్దు చేసుకోవడం లేదా రీషెడ్యూల్ చేయకపోతే మండల సీజన్లో మరోసారి బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కోల్పోవచ్చు. అయితే అనివార్య కారణాలతో దర్శనానికి వెళ్లలేని వారు ముందుగానే తమ బుకింగ్ను రద్దు చేసుకోవడానికి లేదా మరో తేదీకి మార్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పించనున్నారు.
బ్లాక్ టికెట్ల బుకింగ్కు అడ్డుకట్ట
తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన కొన్ని ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు భక్తుల గుర్తింపు పత్రాలను సేకరించి, పెద్ద మొత్తంలో టికెట్లు బుక్ చేస్తున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత వాటిని భక్తులకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దీనిని నియంత్రించేందుకు ఆధార్ ఆధారిత ఓటీపీ ధ్రువీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో భక్తుల ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేయడంతో పాటు, దానికి అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని ధ్రువీకరించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి భక్తుడికి ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ కేటాయించి, పంపా లేదా నిలక్కల్ వద్ద తనిఖీ చేసే విధానాన్ని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
వారికోసం అదనపు టికెట్లు
శబరిమలలో రోజుకు 80వేల మంది భక్తులకు దర్శనం చేసుకునేందుకు అనుమతి ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని రోజుల్లో అనుమతించిన సంఖ్యలో సగం మంది మాత్రమే ఆలయానికి చేరుకుంటున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బుకింగ్ చేసుకున్న వారు దర్శనానికి రాకపోవడంతో టోకెన్లు వృథా అవుతున్నాయి. మరోవైపు దర్శనానికి సిద్ధంగా ఉన్న భక్తులకు టికెట్లు లభించక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ నవంబర్ 30 వరకు రోజుకు అదనంగా 5 వేల వర్చువల్ క్యూ టోకెన్లకు అనుమతించింది. దీనికి అనుగుణంగా స్పాట్ బుకింగ్ కోటాను కూడా పెంచారు. నవంబర్ 22న కూడా అదనపు టోకెన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక పంపాలో స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన లేదని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గతంలో పంపాలో ఉన్న స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాన్ని నిలక్కల్కు తరలించారు. ప్రస్తుతం అదే విధానం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. ఇతర స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు ఎరుమేలి, వందిపెరియార్ సత్రం, చెంగన్నూర్లో కొనసాగుతున్నాయి.
భక్తులకు అల్లం నీళ్లు, బిస్కెట్ల పంపిణీ
దర్శనానికి వెళ్లే మార్గంలో అలసటకు గురయ్యే ఉపశమనం కల్పించేందుకు దేవస్థానం బోర్డు అల్లం నీరు, బిస్కెట్లు అందిస్తోంది. పతినెట్టాంపడి (18 మెట్లు) కింద ఉన్న దిగువన వీటిని పంపిణీ చేసేందుకు సిబ్బందిని నియమించారు. ఎక్కువ సేవు క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు ఈ ఆహారం, పానీయాలు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి. ఇందుకోసం బోర్డు 10 లక్షల బిస్కెట్ ప్యాకెట్లను కొనుగోలు చేసింది. భక్తుల రద్దీ పెరిగితే మరిన్ని ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. పంపా నుంచి సన్నిధానం వరకు శుద్ధి చేసిన ఔషధ గుణాలున్న తాగునీటిని కూడా అందిస్తున్నారు.
సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయండి : కేరళ హైకోర్టు
శబరిమల ఆలయ పరిపాలనను డిజిటలైజ్ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధి, అమలును వేగవంతం చేయాలని కేరళ హైకోర్టు ఆదేశించింది. ప్రస్తుత మండల యాత్రా సీజన్లో సన్నిధానం నిర్వహణకు అత్యవసరమైన మాడ్యూళ్లను ముందుగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించింది. వర్చువల్ క్యూ, గెస్ట్హౌస్ బుకింగ్ వ్యవస్థలను అనుసంధానించడంతో పాటు, అధికారుల పర్యవేక్షణకు ఏఐ డ్యాష్బోర్డును రూపొందించినట్లు ప్రాజెక్టు బృందం కోర్టుకు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్ వి, జస్టిస్ కేవీ జయకుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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