శబరిమల ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఫీజు డబుల్- ఇకపై ఆ సౌకర్యాలు పూర్తిగా ఉచితం!
శబరిమల యాత్రికుల సహాయనిధి కోసం సేకరించే విరాళాన్ని పెంచాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు యోచిస్తోంది. ఈ విరాళం మొత్తాన్ని రూ.5 నుంచి రూ.10కి పెంచాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
Published : October 16, 2026 at 12:19 PM IST
Sabarimala Virtual Queue Fee Hike : శబరిమల యాత్రికుల సహాయనిధి కోసం సేకరించే విరాళాన్ని పెంచాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టీడీబీ) యోచిస్తోంది. ఈ విరాళం మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఈ విరాళం పెంపునకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అమలుకు బోర్డు నిర్ణయంతో పాటు న్యాయపరమైన అనుమతి కూడా అవసరం ఉంది. న్యాయపరమైన ఆమోదం అవసరం ఉన్నందున దేవస్వం బోర్డు కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించనుంది. కోర్టు అనుమతి లభించిన తర్వాతే ఈ పెంపు అమల్లోకి రానుంది. శబరిమల భక్తులు దర్శనం కోసం వర్చువల్ క్యూ సేవలను బుక్ చేసుకునేందుకు ప్రస్తుతం రూ.5ను పిలిగ్రిమ్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద సేకరిస్తున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని రూ.10కి పెంచాలని తాజాగా జరిగిన మీటింగ్లో బోర్డు ప్రతిపాదించింది. ఈ మీటింగ్లో బోర్డు మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది.
ఇకపై ఉచిత శౌచాలయాలు
శబరిమల సన్నిధానం, పంబ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో డబ్బులు చెల్లించి ఉపయోగిస్తున్న శౌచాలయాలు, స్నానాల గదులను ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు స్పష్టం చేసింది. కోర్టు అనుమతిస్తే, రానున్న మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ నుంచి ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ఫలితంగా శబరిమల సన్నిధానం, పంబా, స్వామి అయ్యప్పన్ రోడ్డు, యాత్ర మార్గంలో ఉన్న ఇటువంటి సౌకర్యాలన్నింటినీ భక్తులు ఎటువంటి రుసుము చెల్లించకుండానే ఉపయోగించుకోవచ్చు.
విరాళం ఇవ్వాలా? వద్దా? అనేది భక్తుల ఇష్టం
శౌచాలయాలు, స్నానాల గదులను వేలం వేసి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించే విధానానికి బోర్డు ఇకపై స్వస్తి పలకనుంది. వాటి నిర్వహణ, పరిశుభ్రత వంటి బాధ్యతలకు సంబంధించి టెండర్లను ఆహ్వానించి అనుభవజ్ఞులైన సంస్థలకు అప్పగించనుంది. శబరిమలలో మరుగుదొడ్ల పరిస్థితిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, వాటి వినియోగం కోసం రుసుములు వసూలు చేయడంపై వచ్చిన విమర్శల నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు స్పష్టం చేసింది. అయితే, భక్తులు ఇచ్చే ఈ విరాళం తప్పనిసరి కాదని దేవస్వం బోర్డు అధికారులు చెప్పారు. విరాళాన్ని ఇవ్వాలా? వద్దా? అని పూర్తిగా నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛ వారికి ఉందన్నారు.
గదుల బుకింగ్పై బోర్డు ఫోకస్
శబరిమల సన్నిధానంలోని గదుల బుకింగ్ వ్యవహారం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. గదులు చాలా వేగంగా బుక్ కావడానికి కారణాలపై బోర్డు ఆరా తీస్తోంది. బుకింగ్ విషయంలో ఏమైనా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయా? అంశంపై బోర్డు దృష్టి సారించింది. ఈ విషయంపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. భక్తులకు బదులుగా కొన్ని ఏజెన్సీలు గదులను బుక్ చేస్తున్నాయని తమకు ఫిర్యాదులు అందాయని తెలిపారు. అయితే, దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు కాకుండా ఇతరులు గదులు బుక్ చేసుకున్నట్లు తేలితే, ఆ బుకింగ్లను రద్దు చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గదుల బుకింగ్ కూడా ఆన్లైన్లోనే
శబరిమలలో భక్తులు గదులను బుకింగ్ చేసుకునే విధానాన్ని ఈ నెల నుంచి పూర్తిగా ఆన్లైన్లో విధానంలోకి మార్చారు. తులమాసం పూజ నుంచి 400 గదులను ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చునని దేవస్థానం బోర్డు ప్రకటించింది. తులమాసం పూజ అంటే, సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలంలో (సాధారణంగా అక్టోబర్ - నవంబర్ నెలల మధ్య) ఆచరించే అత్యంత పవిత్రమైన పూజా విధానం. ఈ సమయంలో అయ్యప్ప స్వామికి విశేష అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు.
అయితే, అంతకుముందు కేవలం 190 గదులకు మాత్రమే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునేందుకు అనుమతి ఉండేది. మిగిలిన గదులను సన్నిధానంలోని వసతి కార్యాలయం ద్వారా భక్తులకు కేటాయించేవారు. ప్రస్తుతం ప్రొటోకాల్ గెస్ట్హౌస్గా ఉపయోగిస్తున్న శబరి గెస్ట్హౌస్లోనూ పది గదులను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడానికి అనుమతి మంజూరు చేశారు. ఏజెన్సీలు పెద్ద సంఖ్యలో గదులను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడంతో సాధారణ భక్తులకు వసతి దొరకడం లేదనే ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుకింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించి, అక్రమాలకు తావులేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
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