అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త- అక్టోబర్ 29 నుంచి ఆన్లైన్ బుకింగ్ షురూ
శబరిమల మండల–మకరవిళక్కు యాత్రకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ బుకింగ్పై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. అక్టోబర్ 29 ఉదయం 10 గంటల నుంచి బుకింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
Published : October 27, 2026 at 3:42 PM IST
Sabarimala Virtual Queue Booking 2026 : అయ్యప్ప భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న శబరిమల మండల–మకరవిళక్కు యాత్రకు సంబంధించిన వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ తేదీ ఖరారైంది. అక్టోబర్ 29వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం కానుంది. దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీని నియంత్రించి, యాత్రను సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు రోజువారీ బుకింగ్ పరిమితులను నిర్ణయించారు. పంబ నుంచి సన్నిధానం చేరుకునే భక్తులు వర్చువల్ క్యూ పాస్ పొందడం తప్పనిసరి.
రోజుకు 60 వేల మందికి అవకాశం
వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ కోసం భక్తులు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అధికారిక పోర్టల్ www.sabarimalaonline.org వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రధాన మార్గమైన నిలక్కల్-పంబ ద్వారా రోజుకు 60 వేల మంది భక్తులకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ అవకాశం కల్పించారు. ఎరుమేలి అటవీ మార్గం, వండిపెరియార్-సత్రం మార్గాల ద్వారా రోజుకు 3 వేల మంది చొప్పున భక్తులు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాల వివరాలు
ఆన్లైన్లో ముందస్తు బుకింగ్ చేసుకోలేని భక్తుల కోసం కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
- నిలక్కల్: రోజుకు 10 వేల మంది
- ఎరుమేలి: రోజుకు 2 వేల మంది
- వండిపెరియార్ సత్రం: రోజుకు 2 వేల మంది
అయితే, కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పంబలోని స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాన్ని పూర్తిగా తొలగించారు. అందుకే భక్తులు తమ యాత్రకు ముందుగానే సరైన మార్గంలో బుకింగ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఫ్రీ ఆన్లైన్ బుకింగ్స్
వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పూర్తిగా ఉచితమని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు స్పష్టం చేసింది. భక్తులు కోరుకుంటే పిలిగ్రిమ్ రిలీఫ్ ఫండ్, జనరల్ ఫండ్కు కనీసం రూ.5 నుంచి స్వచ్ఛందంగా విరాళం అందించవచ్చు. పారిశుద్ధ్యం, నిర్వహణ వంటి అవసరాలకు ఈ నిధులను వినియోగిస్తారు. అయితే, విరాళం ఇవ్వడం బుకింగ్కు తప్పనిసరి కాదని అధికారులు తెలిపారు.
బుకింగ్కు ముందు తెలుసుకోవాల్సినవి
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా భక్తులు ఈ వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. వాటిని మొబైల్ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో ఫొటోను ముందుగానే భద్రపరుచుకోవడం మంచిది.
- పనిచేస్తున్న మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి
- భక్తుల ఆధార్ కార్డు, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా పాస్పోర్టు వంటి పత్రాలు
- 30 కేబీ కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో
వీటిని మొబైల్ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో ఫొటోను ముందుగానే భద్రపరుచుకోవడం మంచిది.
వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ ఎలా?
- అధికారిక వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్: మొదట "Sabarimala Online Services" అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి . కొత్త వినియోగదారులు రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ వివరాలు నమోదు చేసి పాస్వర్డ్ సృష్టించాలి. మొబైల్కు వచ్చే ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ను ధ్రువీకరించాలి. ఇప్పటికే ఖాతా ఉన్నవారు నేరుగా లాగిన్ కావచ్చు.
- వ్యక్తిగత వివరాల నమోదు : లాగిన్ అయిన తర్వాత భక్తుడి వివరాలు, గుర్తింపు కార్డు రకం, కార్డు నంబర్ నమోదు చేసి ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాలి. వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి.
- దర్శనం తేదీ, సమయ ఎంపిక : ప్రధాన మెనూలో వర్చువల్ క్యూ లేదా దర్శనం ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అందుబాటులో ఉన్న తేదీలు క్యాలెండర్లో ఆకుపచ్చ రంగులో, బుకింగ్ పూర్తయిన తేదీలు ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. అనుకూలమైన తేదీని ఎంచుకుని ఉదయం లేదా సాయంత్రం సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి.
- యాత్ర మార్గం ఎంపిక: పంబ లేదా ఎరుమేలి వంటి అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల్లో తగినదాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఒకే ఖాతా ద్వారా పలువురు భక్తుల వివరాలు నమోదు చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ప్రతి భక్తుడి గుర్తింపు పత్రం, ఫొటోను సమర్పించాలి.
- పాస్ డౌన్లోడ్: అన్ని వివరాలను మరోసారి తనిఖీ చేసి బుకింగ్ను ధ్రువీకరించాలి. ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన వర్చువల్ క్యూ కూపన్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మొబైల్లో భద్రపరుచుకోవాలి. యాత్ర సమయంలో తనిఖీ కోసం ఈ పాస్ను చూపించాల్సి ఉంటుంది.
నకిలీ వెబ్సైట్ల పట్ల అప్రమత్తం
భక్తులు బుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్నే వినియోగించాలని, నకిలీ వెబ్సైట్లను నమ్మవద్దని సూచిస్తున్నారు. బుకింగ్ పూర్తిగా ఉచితమైనందున పాస్ కోసం ఎవరైనా అదనపు రుసుము కోరితే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. యాత్రకు ముందు తేదీ, సమయం, మార్గం వంటి వివరాలను సరిచూసుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధం కావాలి.
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