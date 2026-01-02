ETV Bharat / bharat

ఆ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సోనియాను ఎలా కలిశాడు?- పినరయి సూటి ప్రశ్న

శబరిమల దొంగతనం కేసులో కాంగ్రెస్​ నాయకులపై​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్- నిందితుడికి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అదూర్ ప్రకాష్‌తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించిన సీఎం

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan
January 2, 2026

CM Vijayan On Congress Party : శబరిమల దొంగతనం కేసులో కాంగ్రెస్​ నాయకులపై కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిందితుడికి కాంగ్రెస్ ఎంపీ అదూర్ ప్రకాశ్​తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. బంగారం కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి సోనియా గాంధీని వంటి నాయకురాలిని ఎలా చేరుకున్నారన్న ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో అదూర్ ప్రకాష్ ఉన్న ఫొటో బయటకు వచ్చిన నేపథ్యంలో విజయన్​ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

అంతకుముందు తాను విలేకరుల సమావేశంలో ఫొటో గురించి ప్రస్తావించానని విజయన్​ అన్నారు. ఆ ఫొటోలో సోనియా గాంధీతో పాటు, పతనంతిట్ట ఎంపీగా ఉన్న అదూర్ ప్రకాష్ మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారని పేర్కొన్నట్లు విజయన్​ తెలిపారు. అయితే ఫొటోలో సోనియా గాంధీ పక్కన నిలబడి ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరని విజయన్​ ప్రశ్నించారు. ఫొటోలో ఉన్న వారిలో ఒకరు బంగారం కేసులో కీలక నిందితుడిగా తేలాడని పేర్కొన్నారు. అయితే పొట్టిని మొదట ఎక్కడికి తీసుకువచ్చారు? అదే సందర్భం. పొట్టి ఒంటరిగా అక్కడికి చేరుకోలేదు. అతనితో పాటు మరికొందరు కూడా ఉన్నారు" అని విజయన్​ ఆరోపించారు.

ప్రధాన నిందితుడు సోనియా గాంధీని ఎలా కలవగలిగాడు?
ఇదిలా ఉండగా కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్​ వరుస ప్రశ్నలను లేవనెత్తారు. ఫొటోలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు సోనియా గాంధీ లాంటి వారిని, అది భారతదేశంలో అత్యున్నత స్థాయి భద్రత కలిగిన రాజకీయ నాయకురాలిని ఎలా చేరుకోగలిగారని ప్రశ్నించారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంపై ఆరోపణలు చేసిన అదూర్ ప్రకాశ్​, ఈ విషయంలో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, తనను ఆహ్వానించినందుకే అక్కడికి వెళ్లానని పేర్కొన్నారు. అయితే పొట్టి పిలిచినప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా వెళ్లే వ్యక్తి అతనేనా? పొట్టి పిలుపునకు ఎందుకు వెళ్లాలి? అని విజయన్​ ప్రశ్నించారు.

సిట్​ తన బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోంది!
ఇదిలా ఉండగా శబరిమల బంగారం కేసుకు సంబంధించిన దర్యాప్తు సరైన పద్ధతిలోనే జరుగుతోందని, ఇందులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) దర్యాప్తు అవసరం లేదని విజయన్ ఇదివరకే​ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి దర్యాప్తు అత్యంత కచ్చితత్వంతో జరుగుతోందని, సిట్​ తన బాధ్యతను సమర్థవంతగా నిర్వహిస్తోందని చెప్పారు. దర్యాప్తులో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎటువంటి పాత్ర పోషించదని, అలాగే దర్యాప్తులో రాజకీయ జోక్యం జరగుతోందన్న ఆరోపణలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. అదే విధంగా సిట్ అవసరమని భావిస్తే ఎవరినైనా ప్రశ్నించే అధికారం వారికి ఉంటుందని తెలిపారు.

మరోవైపు బంగారం కేసలో ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)​ ఇప్పటికే అరెస్ట్​ చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి​ కేరళ హైకోర్టుకు తన రెండో నివేదికను కూడా సిట్ సమర్పించింది. ఇదిలా ఉండగా సోమవారం శబరిమల బంగారం దొంగతనం కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం మరొకరిని అరెస్టు చేసింది. ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు మాజీ సభ్యుడు విజయకుమార్‌ను తిరువనంతపురం నుంచి అదుపులోకి తీసుకుంది.

అసలేంటీ వివాదం?
శబరిమలలో గర్భగుడి ముందున్న ద్వారపాలక విగ్రహాలపై బంగారు పూత పూసిన రాగి తాపడాలను 2019లో మరమ్మతుల నిమిత్తం తొలగించారు. వాటిని సరిచేయించి కొత్త బంగారు పూత తాపడాలను అందిస్తానని ఉన్నికృష్ణన్‌ అనే వ్యక్తి తీసుకెళ్లారు. ఈ పనిని చెన్నైలోని ఓ సంస్థకు అప్పగించారు. అయితే 2019లో వాటిని తొలగించే సమయంలో తాపడాల బరువు 42.8 కిలోలుగా ఉన్నట్లు రికార్డుల్లో ఉంది. అయితే, ఆ తాపడాలను తమ వద్దకు తెచ్చినప్పుడు బరువు 38.28 కిలోలు మాత్రమే ఉందని సదరు కంపెనీ పేర్కొంది. దీంతో ఈ వివాదం తలెత్తింది.

