అయ్యప్ప క్షేత్రానికి భారీగా ఆదాయం- 15 రోజుల్లో రూ.92 కోట్లు
మండల-మకరవిలక్కు సీజన్లో అయ్యప్ప క్షేత్రానికి భారీగా ఆదాయం- గతేడాదితో పోలిస్తే 33.33 శాతం అధికమన్న ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు- అయ్యప్ప ప్రసాదం విక్రయాల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం
Published : December 1, 2025 at 5:26 PM IST
Sabarimala Temple Income : కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల అయ్యప్ప క్షేత్రానికి ఈ ఏడాది మండల-మకరవిలక్కు సీజన్లో భారీగా ఆదాయం చేకూరింది. 15 రోజుల్లో 92 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వచ్చినట్లు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) వెల్లడించింది. గతేడాది ఇదే సీజన్తో పోలిస్తే ఆదాయం 33.33 శాతం పెరిగినట్లు పేర్కొంది. గతేడాదిలో 69 కోట్లు వసూలైనట్లు తెలిపింది. ఈ ఏడాది ఆదాయంలో అత్యధికంగా అయ్యప్ప ప్రసాదం విక్రయాల నుంచి వచ్చినట్లు తెలిపింది. దాదాపు 47 కోట్ల రూపాయలు ప్రసాదాల విక్రయాల ద్వారా సమకూరినట్లు దేవస్వోం బోర్డు వివరించింది.
హూండీ ఆదాయం గతేడాదితో పోల్చుకుంటే 18.18 శాతం పెరిగిందని వెల్లడించింది. గతేడాది ఈ సీజన్లో ఇదే సమయానికి 22 కోట్లు రాగా ఈ ఏడాది 26 కోట్లు వచ్చినట్లు దేవస్వోం బోర్డు తెలిపింది. మండల-మకరవిలక్కు సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నవంబరు 30 వరకు దాదాపు 13 లక్షల మంది భక్తులు అయ్యప్పను దర్శించుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
గురుపవనపురి ఏకాదశి సందడి!
గురుపవనపురి ఏకాదశి సందర్భంగా సోమవారం కేరళలోని గురువాయూర్ ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడుతోంది. ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి లక్షలాది మంది భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు. ఉదయం 6:30 గంటలకు పార్థసారథి ఆలయానికి స్వామి వారి ఊరేగింపు నిర్వహించారు. సాయంత్రం దీపారాధన తర్వాత, పంచవాద్యాల సంగీతంతో పార్థసారథి ఆలయం నుంచి గురువాయూర్ ఆలయానికి రథోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా దేవస్థానం బోర్డు స్వయంగా వచ్చి దీపాలంకరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. పూజ అనంతరం భక్తులకు గంటసేపు దర్శనం కల్పిస్తారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉన్న ప్రత్యేక క్యూను అధికారులు తొలగించారు.