అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త- తెరుచుకోనున్న శబరిమల ఆలయం- 41రోజుల పాటు మండల పూజ

ఆదివారమే తెరచుకోకున్న గుడి- భక్తుల కోసం ఏర్పాట్లు షురూ!

Sabarimala Ayyappa Temple Open
Sabarimala Ayyappa Temple Open (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Sabarimala Ayyappa Temple Open : శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్ న్యూస్. మండల-మకరవిళక్కు సీజన్​లో భాగంగా అయ్యప్ప ఆలయం ఆదివారం తెరుచుకోనుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయ తలుపులను ప్రధాన అర్చకుడు కందరారు మహేశ్ సమక్షంలో తెరవనున్నారు. ఈ క్రమంలో భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

సోమవారం నుంచి భక్తులకు అనుమతి
ఆదివారం సాయంత్రం ప్రారంభ పూజను ఆలయ ప్రధాన పూజారి అరుణ్ కుమార్ నంబూద్రి నిర్వహిస్తారు. ఆచారబద్ధంగా పూజ ప్రారంభమైన తర్వాత శ్రీకోవిల్ (గర్భగుడి) నుంచి తీసుకువచ్చిన జ్వాలను ఉపయోగించి పవిత్రమైన 18 మెట్లు వద్ద అధి (పవిత్ర మంట)ను వెలిగిస్తారు. సుమారు 6.30 గంటలకు ప్రధాన పూజారి ఆలయంలో అభిషేకం చేస్తారు. ఆదివారమే ఆలయాన్ని తెరిచినప్పటికీ వృశ్చిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అధికారిక ఆచారాలు, కొత్త పూజారులు తలుపులు తెరవడంతో తీర్థయాత్ర సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి భక్తులను అయ్యప్ప దర్శనం కోసం అనుమతిస్తారు.

ఏర్పాట్లు చేసిన టీబీడీ
మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్​కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ట్రావెన్‌ కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు (టీబీడీ) కొత్తగా నియమించిన పరిపాలనా కమిటీ పర్యవేక్షిస్తోంది. మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.జయకుమార్ టీబీడీ అధ్యక్షుడిగా, మాజీ మంత్రి కె.రాజు టీబీడీ బోర్డులో సభ్యుడిగా ఎంపికై ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వీరు రెండేళ్లపాటు ఈ పదవిలో ఉండనున్నారు. శబరిమలలో బంగారు తాపడం వివాదం నేపథ్యంలో వీరు కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు ఎక్కడంటే?
ఆన్​లైన్​లో టికెట్లను బుక్ చేసుకుని ప్రతిరోజు 70,000 మంది భక్తులు శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకోవచ్చు. పంబ, నీలక్కల్, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్ సత్రం, చెంగన్నూర్​లలో స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయ్యప్ప దర్శనానికి ఆన్​లైన్ బుకింగ్ తప్పనిసరి. అయ్యప్ప దర్శన టికెట్లను sabarimalaonline.org వెబ్​సైట్ నుంచి కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. వృశ్చిక మాసం మొదటి రోజు సోమవారం (నవంబర్ 17) నుంచి ఆలయం తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు తెరిచి ఉంటుంది. మళ్లీ మధ్యాహ్నం 3-రాత్రి 11 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది.

గణపతి హోమం, అష్టాభిషేకం, నెయ్యాభిషేకం, ఉష పూజ, ఉచ్చ పూజ, నిత్య పూజ, పుష్పాభిషేకం కోసం ఆన్​లైన్ బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆన్​లైన్‌ ద్వారా ఇంటి నుంచే స్వామివారి ప్రసాదాలన్నింటినీ బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది. పంబా, నీలక్కల్, ఎరుమేలి, వండిపెరియార్, చెంగన్నూర్​లలో లైవ్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆన్​లైన్ బుకింగ్ ద్వారా రోజుకు 70,000 మంది అయ్యప్ప దర్శనాన్ని చేసుకోవచ్చు. 20,000 మంది స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా శబరిమల అయ్యప్పను దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్ టికెట్లు బుక్ చేసి రద్దు చేసుకుంటే, ఆ కోటాను కూడా లైవ్ బుకింగ్‌ గా మారుస్తారు. ఇది అందరికీ దర్శన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

భక్తుల కోసం ఏర్పాట్లు
అలాగే శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం కోసం క్యూలో వేచి ఉండే భక్తులకు బిస్కెట్లు, తాగునీరు వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారులు, మహిళల కోసం ప్రత్యేక క్యూ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. దొంగల నుంచి భక్తుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను, మాలికప్పురంలోని అన్నదాన మండపంలో భక్తులకు తగినంత ఆహారం లభించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. శబరిమల కొండ ఎక్కేటప్పుడు కండరాల నొప్పితో బాధపడే యాత్రికులకు సహాయం చేయడానికి సన్నిధానంలో 24 గంటల ఉచిత ఫిజియోథెరపీ కేంద్రం పనిచేస్తుంది. పంబా, సన్నిధానంలో ఆఫ్ రోడ్ అంబులెన్స్​లు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

41రోజుల పాటు జరిగే మండల పూజ డిసెంబర్ 27న ముగుస్తుంది. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసేస్తారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 30న మకరవిలక్కు కోసం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. 2026 జనవరి 14న మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. అదే నెల 20న ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు.

SABARIMALA TEMPLE OPENING
MANDALAM MAKARAVILAKKU PILGRIMAGE
SABARIMALA DARSHAN TICKET BOOKING
SABARIMALA SPOT BOOKING 2025
SABARIMALA AYYAPPA TEMPLE OPEN

