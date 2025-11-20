ETV Bharat / bharat

భక్తుల రద్దీ- ఇక నుంచి శబరిమలలో రోజుకు 5000 స్పాట్ బుకింగ్స్- హైకోర్టు ఆదేశాలు

శబరిమలలో భక్తుల రద్దీ- కీలక ఆదేశాలిచ్చిన కేరళ హైకోర్టు

HUGE RUSH IN SABARIMALA
HUGE RUSH IN SABARIMALA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Kerala High Court on Sabarimala: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ట్రావెన్​కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అయ్యప్ప దర్శనం కోసం రోజువారీ స్పాట్ బుకింగ్‌లను గరిష్టంగా 5,000కి పరిమితం చేసింది. సోమవారం వరకు ఇదే పరిమితి కొనసాగనుంది. కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో అటవీ మార్గం ద్వారా వచ్చే యాత్రికుల సంఖ్యను రోజుకు 5,000కి పరిమితం చేయాలని టీబీడీ నిర్ణయించింది. కాగా, మండల- మకరవిళక్కు వార్షిక తీర్థయాత్ర నేపథ్యంలో శబరిమలలో నెలకొన్న భక్తుల రద్దీపై కేరళ హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అనియంత్రిత రద్దీ నేపథ్యంలో, దేవస్థానం బోర్డు గతంలో స్పాట్ బుకింగ్‌ లను 20,000కి తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. పంబాలో రద్దీని తగ్గించడానికి నీలక్కల్‌ లో మరో ఏడు స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను తెరవాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే శబరిమలలో నెలకొన్న రద్దీ, ఏర్పాట్లపై వివిధ పిటిషన్లపై విచారణ జరిపింది కేరళ హైకోర్టు. ఈ క్రమంలో రద్దీని పూర్తిగా నియంత్రించడానికి సోమవారం వరకు రోజుకు 5,000 స్పాట్ బుకింగ్‌ లను మాత్రమే అనుమతించాలని టీడీబీని ఆదేశించింది. యాత్రికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి శాస్త్రీయ పద్ధతులను అవలంబించాలని కోరింది.

రద్దీ తగ్గితే రోజుకు 10వేల స్పాట్ బుకింగ్స్

హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు శబరిమలలో భక్తుల రద్దీని నివారించడానికి టీడీబీ కీలక చర్యలు తీసుకుంది. పంబాలోని ఒకటి, నీలక్కల్​లో ఏడు స్పాట్ బుకింగ్‌ కౌంటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హైకోర్టు ఆదేశించినదానికంటే ఎక్కువ స్పాట్ బుకింగ్​లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. సన్నిధానం (ప్రధాన ఆలయ సముదాయం) వద్ద పరిస్థితిని సమీక్షించిన తర్వాత రోజుకు స్వాట్ బుకింగ్ల పరిమితిని 10,000కి పెంచడాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటామని టీడీబీ తెలిపింది. మరోవైపు ఈ నెలాఖరు వరకు మొత్తం వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్​లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి.

యాత్రికుల కోసం వసతి ఏర్పాట్లు

అలాగే రోజువారీ పరిమితికి మించి వచ్చే యాత్రికులను నియంత్రించడానికి అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే నీలక్కల్ వద్ద వేచి ఉన్న యాత్రికుల కోసం వసతి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే యాత్రికులకు తాగునీరు, స్నాక్స్, కాఫీ అందించడానికి ఈ కాంప్లెక్స్‌ల్లో అదనపు సిబ్బందిని నియమించారు. అలాగే యాత్రికులు అయ్యప్ప దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే పంబా నుంచి తిరిగి వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

శబరిమలకు పోటెత్తిన భక్తులు

మండల-మకరవిళక్కు సీజన్ నేపథ్యంలో శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయాన్ని ఆదివారం తెరిచారు. అప్పటి నుంచి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వర్చువల్ క్యూ, స్వాట్ బుకింగ్ ల ద్వారా మొత్తం 1,96,594 మంది యాత్రికులు అయ్యప్పను దర్శించుకున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఆలయం తెరిచిన తర్వాత 53,278 మంది, సోమవారం 98,915 మంది, మంగళవారం మధ్యాహ్నం వరకు 44,401 మంది శ్రీధర్మశాస్త్రుడిని దర్శించుకున్నారు.

రంగంలోకి దిగిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్

మరోవైపు, శబరిమలలో రద్దీ నేపథ్యంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం రంగంలోకి దిగింది. త్రిస్సూర్ ప్రాంతీయ డిజాస్టర్ దళానికి చెందిన 30 మంది సభ్యుల బృందం నవంబర్ 19న సన్నిధానానికి చేరుకుంది. చెన్నై నుంచి 38 మంది సభ్యుల బృందం నవంబర్ 19 రాత్రికి చేరుకుంటుంది. యాత్రికులకు సీపీఆర్ చేయడంతో పాటు అత్యవసర వైద్య సహాయం అందించడానికి వారికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. శబరిమల ఏడీఎం, పోలీసు ప్రత్యేక అధికారి సూచనల మేరకు ఈ బృందం పనిచేస్తుందని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ కమాండర్ ఇన్ స్పెక్టర్ జీసీ ప్రశాంత్ తెలిపారు.

కేరళ ప్రభుత్వానికి కర్ణాటక విజ్ఞప్తి

తమ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలు, భద్రతను కల్పించాలని కేరళ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎ జయతిలకకు కర్ణాటక ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ షాలిని రజనీశ్ లేఖ రాశారు. కర్ణాటక నుంచి ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు శబరిమలను సందర్శిస్తారని లెటర్ లో పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక యాత్రికులకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరారు. అవసరమైన వైద్య సహాయం, అత్యవసర ప్రతిస్పందన సేవలు అందించాలని కోరారు. యాత్రికుల సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడానికి, ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో పోలీసులను మోహరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

