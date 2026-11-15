శబరిమల భక్తులకు ఈసారి మరిన్ని సౌకర్యాలు- ఏఐ కెమెరాలతో క్రౌడ్ కంట్రోల్- తెలుగోళ్లకూ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా!
Sabarimala Facilities : శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు యాత్రకు నవంబర్ 17 నుంచి ఏర్పాట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం కల్పించేందుకు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.
Published : November 15, 2026 at 7:12 AM IST
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి మండల-మకరవిళక్కు యాత్రకు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తోంది. నవంబర్ 17 నుంచి 41 రోజుల పాటు ఆలయం తెరిచి ఉండనుంది. ఈసారి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు టీడీబీ అధ్యక్షుడు, కేరళ మాజీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. జయకుమార్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో యాత్రకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను వివరించారు.
భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలన్నదే బోర్డు లక్ష్యమని ఆయన చెప్పారు. దర్శనం కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉండటం, పొడవైన క్యూలు, అప్పం, అరవణ ప్రసాదం అందుబాటులో లేకపోవడం, అపరిశుభ్రమైన పరిసరాలు, మరుగుదొడ్ల సమస్యలు భక్తులను ఇబ్బంది పెడతాయన్నారు. హోటళ్లు, దుకాణాలు, వసతి గదుల్లో అధిక ధరలు వసూలు చేయకుండా ఈసారి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.
రద్దీ నియంత్రణకు ఏఐ కెమెరాలు
శబరిమలలో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ఈసారి కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కెమెరాల వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శబరిమలలోని 18 మెట్లపై గంటకు గరిష్ఠంగా 4 వేల మంది మాత్రమే స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రోజుకు 15 గంటల పాటు దర్శనాలు జరిగినా సుమారు 60 వేల మందికే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వాస్తవంగా వచ్చే భక్తుల సంఖ్య అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీంతో క్యూలలో రద్దీ పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పంబ, సన్నిధానం ప్రాంతాల్లో రద్దీ పెరిగినప్పుడు కొత్తగా వచ్చే భక్తులను నిలక్కల్కు మళ్లించనున్నారు. అక్కడ ఒకేసారి 60 వేల మంది విశ్రాంతి తీసుకునేలా భారీ టెంట్లు, తాగునీరు, వాటర్ కూలర్లను ఏర్పాటు చేశారు. నిలక్కల్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వాహనాల రాకపోకలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. వాహనాలను పంబకు పంపించే విషయంలో రద్దీని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిలక్కల్లో రూ.4.5 కోట్లతో ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ పార్కింగ్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కొండపైకి వెళ్లే మార్గంలో భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు అదనపు ఏర్పాట్లు చేశారు. దుకాణదారులు అధిక ధరలు వసూలు చేయకుండా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలను నిర్ణీత చెత్త డబ్బాల్లోనే వేయాలని, వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని సూచించారు.
అప్పం, అరవణకు కొరత ఉండదు
ఈసారి అయ్యప్ప ప్రసాదాలైన అప్పం, అరవణకు కొరత లేకుండా ఉత్పత్తిని పెంచారు. ధనలక్ష్మి బ్యాంకు, సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు అదనపు కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశాయి. సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు ఐదు సెల్ఫ్ సర్వీస్ అరవణ కౌంటర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటిలో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఒకేసారి ఐదు టిన్ల అరవణను తీసుకోవచ్చు. వర్చువల్ క్యూ టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలోనే భక్తులు తమకు కావాల్సిన అప్పం, అరవణ ప్రసాదాలను ముందుగానే బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కౌంటర్లలో నగదు కంటే డిజిటల్ చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. క్యూఆర్ కోడ్, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
ఇతర రాష్ట్రాల భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
తెలుగు, తమిళం, కన్నడ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు భాషాపరమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా పలు చర్యలు తీసుకున్నారు. వివిధ భాషల్లో దారి సూచించే బోర్డులను పెంచారు. ఎప్పటికప్పుడు ఆయా భాషల్లో ప్రకటనలు చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా మలయాళంలోనే వినిపించే అయ్యప్ప భక్తి పాటలతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ పాటలను కూడా ప్రసారం చేయనున్నారు.
శబరిమల, నిలక్కల్ ప్రాంతాల్లో భక్తులు చిన్న బృందాలుగా భజనలు చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. చిన్నపిల్లలు చేసే నృత్య ప్రదర్శనలకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తారు. భక్తుల సమస్యలు, తప్పిపోయిన వారి వివరాల కోసం నిలక్కల్, పంబలో కొత్తగా రెండు రిసెప్షన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి హెల్ప్డెస్క్లు, సమాచార కేంద్రాలు, ఫిర్యాదుల స్వీకరణ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి.
ప్రతి భక్తుడికి రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా
ఈసారి శబరిమలకు వచ్చే భక్తులందరికీ ఎల్ఐసీ సహకారంతో రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా కల్పించనున్నారు. యాత్ర సమయంలో ఏ కారణంతోనైనా భక్తుడు మరణిస్తే నామినీకి ఈ పరిహారం అందుతుంది. వర్చువల్ క్యూ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు నామినీ వివరాలను తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని బోర్డు సూచించింది. యాత్ర ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందు నుంచి మొత్తం మూడు రోజుల వ్యవధిలో జరిగే మరణాలకు ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులు ముందుగానే వర్చువల్ క్యూ టికెట్లు బుక్ చేసుకుని రావాలని జయకుమార్ కోరారు.
భక్తులు సంప్రదాయం పేరుతో కొన్ని కొత్త పద్ధతులను పాటిస్తూ ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారని జయకుమార్ అన్నారు. ముఖ్యంగా ఉపయోగించిన దుస్తులను పంబ నదిలో పడేయడం వల్ల నది కలుషితమవుతోందని చెప్పారు. ఈ ఆచారానికి శబరిమల సంప్రదాయాలతో సంబంధం లేదని పండితులు కూడా స్పష్టం చేశారని తెలిపారు. నదిలో పడేసిన దుస్తులను తొలగించేందుకు బోర్డు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందన్నారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పడేయడం, రసాయనాలతో తయారైన కుంకుమ వాడటం, ఎరుమేలిలో శరీరమంతా రంగులు పూసుకోవడం వంటివి కూడా సంప్రదాయ ఆచారాలు కావని చెప్పారు. శబరిమల పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచడం బోర్డు బాధ్యత మాత్రమే కాదని, ప్రతి భక్తుడి బాధ్యత కూడా అని గుర్తుచేశారు.
కొచ్చి విమానాశ్రయంలో హెల్ప్డెస్క్
శబరిమల వచ్చే భక్తులకు ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా ఉన్న చెంగన్నూరు రైల్వే స్టేషన్లో దేవస్థానం బోర్డు, రైల్వే శాఖ కలిసి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాయి. చెంగన్నూరు మహాదేవ ఆలయంలోనూ హెల్ప్డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి వచ్చే భక్తుల వాహనాలను పంబ సమీపంలోని చకుపాలం పార్కింగ్ ప్రాంతం వరకు అనుమతించనున్నారు. కొచ్చి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోనూ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక హెల్ప్డెస్క్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
భక్తులు ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రసాదాలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సన్నిధానంలో తపాలా శాఖ ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడి నుంచి ప్రసాదాలను నేరుగా భక్తుల స్వస్థలాలకు పంపించుకోవచ్చు. శబరిమలలో వసతి గదులు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో ఆన్లైన్ బుకింగ్ కోసం 250 గదులను మాత్రమే కేటాయించారు. బుకింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రయత్నించడంతో వెబ్సైట్ కొంతసేపు నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం వెబ్సైట్ పనిచేస్తోందని బోర్డు తెలిపింది. ఆన్లైన్ కోటా తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న గదులను సన్నిధానంలో నేరుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. గదులు లభించని భక్తుల కోసం పెద్ద పందిళ్లలో శుభ్రమైన వసతి (విరి) సౌకర్యాలను ఉచితంగా కల్పించారు.
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