స్త్రీలనే కాదు- పురుషులను కూడా అనుమతించని ఆలయాలున్నాయి: కేంద్రం
శబరిమల ఆలయం సహా ప్రార్థనా స్థలాల్లో మహిళలపై వివక్షకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై కొనసాగుతున్న విచారణ
Published : April 9, 2026 at 1:28 PM IST
SC On Sabarimala Women Entry Case : శబరిమల ఆలయంలో 10 నుంచి 50 ఏళ్ల వయస్సు మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న ఆంక్షలను కేంద్రం గట్టిగా సమర్థించింది. 2018 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పురుషులు ఉన్నతులని, స్త్రీలు తక్కువ స్థాయి వారన్న ఆపోహ ఆధారంగా ఇవ్వబడిందని అభిప్రాయపడింది. ఇది కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలకు సంబంధించిన విషయమని స్పష్టం చేసింది. వివిధ మతపరమైన ప్రదేశాల్లో మహిళల పట్ల వివక్షకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం గురువారం కూడా విచారణ జరిపింది. కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు.
దేశంలో పలు ఆలయాల్లో పురుషులకు సైతం అనుమతి లేదని తుషార్ మెహతా ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అందుకు సంబంధించిన వివరాలను లిఖిపూర్వకంగా రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి సమర్పించారు. శతాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆచారం ప్రకారం కేరళలోని కొట్టంకులంగర శ్రీ దేవి ఆలయంలో చమయవిళక్కు ఉత్సవం సందర్భంగా పురుషులు మహిళల్లా చీరకట్టుకుని వెళ్తారని తెలిపారు. ఈ అలంకరణలో ఇంట్లోనే మహిళలే వారికి సహాయం చేస్తారని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి మత విశ్వాసాలు పురుషుల-కేంద్రకృతంగా లేదా మహిళా-కేంద్రకృతంగా ఉన్నాయనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు. శబరిమల కేసులో ఇది భక్తుల విశ్వాసాలకు సంబంధించినదిగా చూడాలని తుషార్ మెహతా కోర్టుకు వివరించారు.
అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ కేఎం నటరాజ్ వాదనలు వినిపిస్తూ గతంలో అన్వయించిన విధంగా కేవలం 'రాజ్యాంగ నైతికత' ఆధారంగా కాకుండా, 'ప్రజా నైతికత' ప్రాతిపదికన ఈ ఆచార వ్యవహారాలను నిర్ణయించాలని కోరారు. సెప్టెంబర్ 2018లో ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 4:1 మెజారిటీ తీర్పుతో శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న శతాబ్దాల నాటి ఆచారాన్ని నిషేధించింది. ఆ ఆచారం చట్టవిరుద్ధమని, రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ప్రకటించి మహిళలకు ప్రవేశం కల్పించింది. ఈ తీర్పుపై వచ్చిన రివ్యూ పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీంధర్మాసనం, ఈ అంశాన్ని మరింత లోతుగా విచారించేందుకు విస్తృత ధర్మాసనానికి బదిలీ చేసింది.