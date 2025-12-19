ETV Bharat / bharat

శబరిమలలో బంగారం చోరీ కేసు- ఈడీకి దర్యాప్తునకు కోర్టు ఆదేశం

శబరిమల బంగారు చోరీ కేసులో కీలక ముందడుగు పడింది. ఈ కేసు విచారణను ఈడీకి అప్పగించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో త్వరలో ఈ కేసులో ఈడీ రంగంలోకి దిగనుంది.

Sabarimala Gold Theft
Sabarimala Gold Theft (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 5:34 PM IST

Sabarimala Gold Theft : శబరిమల బంగారు చోరీ కేసులో కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. బంగారు దోపిడీపై దర్యాప్తు చేయడానికి కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)కి అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను ఈడీకి అప్పగించాలని కోర్టు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT)ని ఆదేశించింది. ఇప్పటివరకు నమోదైన రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కాపీలు, నిందితులకు సంబంధించిన రిమాండ్‌ రిపోర్టులు సహా ఇతర కీలక దస్త్రాలను ఈడీకి తక్షణమే ఇవ్వాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.

ఈ కేసులో ఈడీ త్వరలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదుచేయనుందని తెలిసింది. శబరిమల ఆలయంలోని దేవుడి విగ్రహాల బంగారు తాపడం బరువులో వ్యత్యాసంపై దర్యాప్తు చేపట్టేందుకు కేరళ ప్రభుత్వం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. అందులో భాగంగా సిట్ ఏడుగురిని అరెస్టు చేసింది. అయితే మనీలాండరింగ్‌ కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ ఈడీ తొలుత కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. హైకోర్టు సూచన మేరకు కొల్లాం విజిలెన్స్‌ కోర్టులో పిటిషన్‌ వేయగా, ఈడీ విజ్ఞప్తిని సిట్‌ వ్యతిరేకించింది. ఒకేసారి రెండూ కొనసాగడం దర్యాప్తును ప్రభావితం చేస్తాయని అభిప్రాయపడింది. సిబ్ వాదనలను తిరస్కరించిన కొల్లాం విజిలెన్స్ కోర్టు, ఈడీ విచారణకు అనుమతిచ్చింది.

