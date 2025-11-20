ETV Bharat / bharat

శబరిమల ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు అరెస్ట్​- అసలు కారణం ఇదేనా?

ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు పద్మకుమార్‌ను అరెస్టు చేసిన సిట్​

Sabarimala Gold Scam
Sabarimala Gold Scam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Sabarimala Gold Scam : శబరిమల బంగారు తాపడం దోపిడీ కేసులో మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు ఏ పద్మకుమార్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్​) వెల్లడించింది. ఎస్​పీ శశిధరన్ నేతృత్వంలో తిరువనంతపురంలోని ఒక రహస్య ప్రదేశంలో సుమారు నాలుగు గంటల పాటు ప్రశ్నించిన అనంతరం సిట్​ ఆయన్ను అరెస్టు చేసింది. అయితే ఈ కేసులో బుధవారం సాయంత్రమే సిట్ పద్మకుమార్‌కు సమన్లు ​​జారీ చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన గురువారం ఉదయం పతనంతిట్ట అరన్ములలోని తన నివాసం నుంచి రాజధానికి చేరుకున్నారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆయన్ను కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు ముందు హాజరుపరుచనున్నారు.

ఈ కేసులో వాసుతో పాటు పద్మకుమార్ కూడా సంబంధం ఉందా?
ఇదిలా ఉండగా ఈ కేసులో గతంలో అరెస్టైన దేవస్థానం మాజీ కమిషనర్ ఎన్. వాసు అందించిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పద్మకుమార్‌ను ప్రశ్నించాలని దర్యాప్తు బృందం నిర్ణయించింది. ఈ కుంభకోణంలో వాసుతో పాటు పద్మకుమార్ కూడా సంబంధం ఉన్నట్లు సిట్ అనుమానిస్తోంది. 2019 ఫిబ్రవరి 26న వాసు బంగారాన్ని రాగిగా మార్చినట్లుగా చేసిన ఓ ఫైల్‌ను ఏర్పాటు చేశాడు. తరువాతి నెలలో పద్మకుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన దేవస్థానం బోర్డు సమావేశంలో ఈ ఫైల్‌కు ఆమోదం లభించింది. అయితే ఈ ఆమోదంలో కీలక నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ బోర్డు నియమాలను ఉల్లంఘించడానికి, బంగారు పూత పూసిన తలుపు ఫ్రేములను తొలగించి, బంగారాన్ని దొంగిలించడానికి అనుమతించిందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన సిట్​, పద్మకుమార్ ప్రమేయం ఉందని నిర్ధరించుకుంది. పద్మకుమార్ కేరళ శాసనసభలో కొన్ని నియోజకవర్గాలకు ప్రాతినిథ్యం వహించారు. పతనంతిట్టలో సీపీఐ(ఎం)లో సీనియర్ వ్యక్తిగా కొనసాగుతున్నారు.

దర్యాప్తును వేగవంతం చేయండి!
అంతకుముందు శబరిమల బంగారం దోపిడీ కేసులో ఏదైనా కుట్ర జరిగిందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)​కు కేరళ హైకోర్టు సూచించింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఉన్ని కృష్ణన్‌ పొట్టి వెనుక భారీ శక్తులే ఉన్నాయనే అనుమానం వ్యక్తంచేసింది. దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని జస్టిస్‌ రాజా విజయరాఘవన్, జస్టిస్‌ కె.వి.జయకుమార్‌ల ధర్మాసనం ఆదేశించింది. మరోవైపు దర్యాప్తు గోప్యతను కాపాడేందుకు సుమోటోగా కొత్త పిటిషన్‌ను నమోదుచేయాలని హైకోర్టు నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత పిటిషన్‌లోని ఉన్నికృష్ణన్‌ పొట్టి, స్మార్ట్‌ క్రియేషన్స్‌ సంస్థలను మినహాయించి, బదులుగా ప్రభుత్వం, దేవస్థానం బోర్డు, పోలీసులను దీనిలో చేర్చాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. కుట్రలను పూర్తిగా పరిశీలించాలని సిట్​కు ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉన్నికృష్ణన్‌ పొట్టి ఉద్దేశాలు సరైనవి కాదని, సంబంధిత పత్రాలన్నింటినీ పరిశీలించి తుది నివేదిక సమర్పించాలని సిట్‌కు సూచినలు చేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టి, మురారి బాబు (మాజీ దేవస్థానం బోర్డు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్), డీ సుధీశ్​ కుమార్ (మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్), ఎన్. వాసు (మాజీ దేవస్థానం కమిషనర్, అధ్యక్షుడు), ఎ. పద్మకుమార్ (మాజీ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు) అరెస్టయ్యారు.

శబరిమల బంగారం కేసు వెనుక భారీ కుట్ర: హైకోర్టు

శబరిమల బంగారం​ వివాదం- అసలు దొంగలు వీరే- SIT విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి!

