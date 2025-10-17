ETV Bharat / bharat

శబరిమల ఆలయ బంగారం కేసు​- ప్రధాన నిందితుడు అరెస్ట్​

శబరిమల ఆలయంలో విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గిన కేసులో కీలక పరిణామం- ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్​ను అరెస్ట్​ చేసిన సిట్​ అధికారులు

Shabarimala Temple Gold Case
Shabarimala Temple Gold Case (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shabarimala Temple Gold Case: శబరిమల ఆలయంలో విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గిన ఉదంతంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్​ పాట్టిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు శుక్రవారం అరెస్ట్​ చేశారు. బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త పాట్టిని తన నివాసమైన పులిమత్​ నుంచి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు (సిట్)​ అధికారులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్​ కార్యాలయంలో విచారించారని సిట్​ వర్గాలు తెలిపాయి. గురువారం రాత్రి తిరువనంతపురం జనరల్ హాస్పిటల్‌లో ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కోర్టు ముందు ఆయన్ను హాజరుపరచనున్నారు. తదుపరి విచారణ కోసం సిట్ ఆయన్ను కస్టడీకి కోరే అవకాశం ఉంది.

ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అసిస్టెంట్​ ఇంజనీర్​ కె.సునీల్​ కుమార్​ను, ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు పీఎస్​ ప్రశాంత్​ గతంలో సస్పెండ్​ చేశారు. కాగా ఈ వివాదంలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న రిటైర్డ్​ అధికారులకు షో కాజ్​ నోటీసులు పంపనున్నట్లు తెలిపారు. పది రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాల్సిందిగా ఆదేశించారు.

మరోవైపు ఈ విషయంపై బీజేపీ నాయకుడు తరుణ్​ చుగ్​ కేరళ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆలయ వనరుల దుర్వినియోగం జరిగిందని, పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. కేరళ ప్రభుత్వం హిందూ దేవాలయాలను అవినీతి కేంద్రంగా మార్చిందని, ఈ విషయంపై సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఈ అవినీతిలో ప్రమేయం ఉన్న దేవస్థానం బోర్డు, మంత్రులను బయటపెట్టాలని అన్నారు. కేరళ వామపక్ష ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా ఆలయ బంగారాన్ని దోచుకుంటుందని విమర్శించారు.

అసలు ఏంటీ ఈ వివాదం?
శబరిమలలో గర్భగుడి ముందున్న ద్వారపాలక విగ్రహాలపై బంగారు పూత పూసిన రాగి తాపడాలను 2019లో మరమ్మతుల నిమిత్తం తొలగించడం జరిగింది. వాటిని సరిచేయించి కొత్త బంగారు పూత తాపడాలను అందిస్తానని ఉన్నికృష్ణన్‌ అనే దాత తీసుకెళ్లారు. ఈ పనిని చెన్నైలోని ఓ సంస్థకు అప్పగించారు. 2019లో వాటిని తొలగించే సమయంలో తాపడాల బరువు 42.8 కిలోలుగా ఉన్నట్లు రికార్డుల్లో ఉంది. అయితే, ఆ తాపడాలను తమ వద్దకు తెచ్చినప్పుడు బరువు 38.28 కిలోలు మాత్రమే ఉందని సదరు కంపెనీ పేర్కొంది.

అంతేగాక, ఆలయం నుంచి తాపడాలను తొలగించిన దాదాపు 40 రోజుల తర్వాత వాటిని చెన్నైలోని కంపెనీకి అందించినట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలపై ఇప్పటికే హైకోర్టు పలు అనుమానాలు వ్యక్తంచేసింది. ఉన్నట్లుండి తాపడాల బరువు 4.524 కేజీలు తగ్గడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. వీటిని తిరిగి అమర్చినప్పుడు ఎందుకు బరువును సరిచూడలేదని ప్రశ్నించింది. అలాగే ముందుస్తు అనుమతి తీసుకోకుండా ద్వారపాలక విగ్రహల బంగారు తాపడాలను మరమ్మతుల నిమిత్తం తొలగించడం పైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై క్రిమినల్​ కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేయాలని రాష్ట్ర పోలీసులను ఆదేశించింది. అలాగే ఈ వివాదంపై ఇప్పటికే న్యాయస్థానం సిట్​ ఏర్పాటు చేసి, నెలలోగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

శబరిమలలో బంగారు విగ్రహాల బరువు తగ్గడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం- దర్యాప్తునకు ఆదేశం

శబరిమల బంగారం అవకతవకల కేసులో హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- 6వారాల్లో సిట్ నివేదిక సమర్పించాలని స్ఫష్టం!

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT ACCUSED
SABARIMALA GOLD ISSUE
SABARIMALA GOLD THEFT CASE
SABARIMALA GOLD MISSING
SHABARIMALA TEMPLE GOLD CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.