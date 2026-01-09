బంగారు తాపడాల వివాదం- శబరిమల ఆలయ ప్రధాన పూజారి అరెస్ట్
శబరిమల ఆలయ ప్రధాన పూజారి అయిన కందరారు రాజీవరును అరెస్ట్ చేసిన సిట్
Published : January 9, 2026 at 3:40 PM IST
Sabarimala Chief Priest Arrest : శబరిమల బంగారం తాపడాల కేసులో భాగంగా ఆలయ ప్రధాన పూజారి (తంత్రి) కందరారు రాజీవరును సిట్ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం ఉదయం 4.30 గంటల సమయంలో సిట్ అధికారుల బృందం ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించి, అనంతరం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టితో ఆయనకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. తరువాత బంగారు తాపడాల చోరీ కేసులో ఆయన పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు విచారణలో తేలడంతో అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. వాస్తవానికి ఉన్ని కృష్ణన్ పొట్టిని శబరిమలకు తీసుకువచ్చింది కూడా కందరారు రాజీవరేనని ఇతర నిందితులు చెప్పారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. బంగారు తాపడాల దొంగతనం గురించి తంత్రికి ముందే తెలుసని వారు వెల్లడించారు.