ETV Bharat / bharat

శబరిమల కేసు- మతంలోని మూఢనమ్మకాలను గుర్తించే అధికారం మాకు ఉంది: సుప్రీంకోర్టు

మత ఆచారాల్లో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోలేవన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం- మూఢనమ్మకాలను గుర్తించే అధికారం ఉందన్న సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sabarimala Case Updates : 'శబరిమలలో స్త్రీల ప్రవేశం' అంశంపై జరుగుతున్న విచారణ సందర్భంగా బుధవారం సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మతపరమైన ఆచారాల్లో ఏది మూఢనమ్మకమో, కాదో నిర్ణయించే అధికారం, హక్కు న్యాయస్థానానికి ఉందని పేర్కొంది.

'న్యాయమూర్తులు చట్టం విషయంలో మాత్రమే నిపుణులు, మత విషయాల్లో కాదు. కాబట్టి న్యాయస్థానాలు మత ఆచారాల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేవు' అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదనకు ప్రతిస్పందనగా సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​ నేతృత్వంలో, 9 మంది న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం శబరిమల కేసును విచారణ చేస్తోంది. ఈ ధర్మాసనంలో జస్టిస్​ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్​ ఎం.ఎం. సుందరేశ్​, జస్టిస్​ అహసానుద్దీన్ అమానుల్లా, జస్టిస్​ అరవింద్​ కుమార్​, జస్టిస్​ అగస్టిన్​ జార్జ్​ మాసిహ్​, జస్టిస్​ ప్రసన్న బి.వరాలే, జస్టిస్​ ఆర్​ మహదేవన్​, జస్టిస్​ జోయ్​ మాల్య బాగ్చీ ఉన్నారు. ఈ బెంచ్ ఆధ్వర్యంలో కేరళలోని శబరిమల ఆలయంతో సహా, వివిధ మత ప్రదేశాల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న వివక్షపై, అలాగే వివిధ మతాల్లో ఉన్న స్త్రీ మత స్వేచ్ఛ పరిధిపై విచారణ జరుగుతోంది.

కోర్టులకు ఆ అధికారం ఎక్కడిది?
కేంద్రం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్​ మెహతా, "ఒక ఆచారం మూఢనమ్మకమని కోర్టు ఎలా నిర్ణయిస్తుంది? ఒక వేళ అది మూఢనమ్మకమని భావించినప్పటికీ, దానిని నిర్ధరించాల్సింది కోర్టు కాదు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 25(2)(బి) ప్రకారం చట్టసభలు (లెజిస్లేచర్​)​ మాత్రమే సంస్కరణ (రిఫార్మ్​ లా) చట్టాలను తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఎలా అంటే, ఒక నిర్దిష్ట ఆచారం మూఢనమ్మకం అని, దానికి సంస్కరణ అవసరమని శాసనసభలు చెప్పవచ్చు. చేతబడి లాంటి ఆచారాలను నిరోధించడానికి ఇప్పటికే అనేక చట్టాలు ఉన్నాయి" అని పేర్కొన్నారు.

కోర్టుకు ఆ హక్కు ఉంది!
మెహతా వాదనపై జస్టిస్ అమానుల్లా స్పందిస్తూ, "ఏదైనా మతాచారం మూఢనమ్మకమా, కాదా అని నిర్ణయించే హక్కు న్యాయస్థానానికి ఉంది. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలనేది శాసనసభ చూసుకుంటుంది. కానీ శాసనసభ నిర్ణయమే అంతిమం అని కోర్టులో చెప్పలేరు" అని పేర్కొన్నారు.

దీనిపై మెహతా స్పందిస్తూ, "మీరు లా విషయంలో నిపుణులు. మత విషయాల్లో కాదు. కనుక ఒక ఆచారాన్ని కేవలం మూఢనమ్మకంగా కోర్టు తేల్చలేదు. మనం ఎంతో వైవిధ్యమైన సమాజంలో ఉన్నాం. నాగాలాండ్​లో మతపరమైన అంశంగా భావించేది, నాకు మూఢనమ్మకంగా అనిపించవచ్చు. మహారాష్ట్రలో 'బ్లాక్ మ్యాజిక్​ చట్టం' ఉంది. అది మా ప్రాంతంలో ఉన్న ఆచారం, అందుకే మేము దానిని ఆర్టికల్​ 25(2)(బి) కింద రక్షిస్తామని వారు అనవచ్చు" అని వాదించారు.

చేతబడుల మాటేమిటి?
దీనిపై జస్టిస్ బాగ్చీ స్పందిస్తూ, "ఒకవేళ చేతబడి మతపరమైన ఆచారంలో భాగంగా ఉంటే, దానిని మూఢనమ్మకంగా పరిగణించలేమా? మీ వాదన ప్రకారం, చేతబడి లాంటి ఆచారాలను నిషేధించే బాధ్యత శాసనసభకు మాత్రమే ఉంది. ఒక వేళ చట్టసభలు వీటి విషయంలో మౌనంగా ఉన్నాయని, ఎవరైనా ఆర్టికల్​ 32 కింద కోర్టును ఆశ్రయిస్తే, ప్రజారోగ్యం, నైతికత, శాంతిభద్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఆ ఆచారాన్ని నిషేధించడానికి కోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వలేదా?" అని ప్రశ్నించారు.

దీనిపై సొలిసిటర్ జనరల్ స్పందిస్తూ, "ఆరోగ్యం, నైతికత, శాంతిభద్రతల పరిధిలోకి వస్తే న్యాయ సమీక్ష చేయవచ్చు. కానీ మూఢనమ్మకం అనే కారణంతో కాదు" అని సమాధానం ఇచ్చారు.

మరో మతంలోని అభిప్రాయాలను రద్దులేరు
జస్టిస్ నాగరత్న తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, "ఏది అత్యవసర మతపరమైన ఆచారమో నిర్ణయించేటప్పుడు, కోర్టులు ఆ నిర్దిష్ట మతానికి చెందిన తత్వశాస్త్రాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకోవాలి. అంతేకాని మరో మతంలోని అభిప్రాయాలను దీనికి వర్తింపజేసి, అది అత్యవసర ఆచారం కాదని చెప్పలేరు. ఆరోగ్యం, నైతికత, శాంతిభద్రతలకు లోబటి, ఆయా మతాల తత్వాన్ని బట్టే కోర్టులు నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని అన్నారు.

కేసు నేపథ్యం
2018 సెప్టెంబర్​లో ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 4:1 మెజారిటీతో శబరిమల ఆలయంలోకి 10 నుంచి 50 ఏళ్లలోపు మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసింది. మహిళ ప్రవేశంపై నిషేధం ఉండడం రాజ్యాంగానికి విరుద్ధమని పేర్కొంది. ఆ తర్వాత 2019 నవంబర్​ 14న అప్పటి సీజేఐ రంజన్​ గొగోయ్​ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం 3:2 మెజారిటీతో ఈ అంశాన్ని 9 మంది సభ్యులుగల అత్యున్నత ధర్మాసనానికి బదిలీ చేసింది.

TAGGED:

SC ON SABARIMALA CASE
SABARIMALA CASE HEARING IN THE SC
SC ON SUPERSTITION REVIEW RIGHT
WHAT IS THE CASE OF SABARIMALA
SABARIMALA CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.