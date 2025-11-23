ETV Bharat / bharat

శబరిమల భక్తుల కోసం భారీ అన్నదాన కార్యక్రమం- టైమింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?

శబరిమలలో భారీ అన్నదాన కార్యక్రమం- మెనూ చూశారా?

Sabarimala Annadanam
Sabarimala Annadanam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sabarimala Annadanam : శబరిమల యాత్ర అంటేనే కఠిన దీక్ష, అంతకు మించిన శారీరక శ్రమ. ఆ కొండలు, కోనలు దాటి సన్నిధానానికి చేరుకునేసరికి భక్తులు అలసిపోవడం సహజం. అలాంటి వారి కోసం శబరిమల దేవస్థానం బోర్డు అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆకలితో ఉన్న భక్తులకు అమ్మవారి ప్రసాదంలా కడుపు నింపడమే కాదు, మనసును కూడా సంతృప్తి పరుస్తోంది. శబరిమల అన్నదాన విశేషాలు, మెనూ వివరాలు, భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మెనూ ఇదే!
ఈ ఏడాది ఆలయం తెరిచినప్పటి నుంచి శనివారం నాటికి లక్ష మందికి పైగా భక్తులు ఇక్కడ అన్నప్రసాదం స్వీకరించారు. నెలవారీ పూజలతో సహా ఆలయం తెరిచి ఉన్న అన్ని రోజుల్లో అన్నదానం కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇక్కడ రోజుకు మూడు పూటలా ఆహారం అందిస్తారు.

  • ఉదయం (6:00 నుంచి 11:00 వరకు): ఉప్మా, కడల కర్రీ (శనగల కూర), వేడి వేడి కాఫీ.
  • మధ్యాహ్నం (12:00 నుంచి 3:30): పులావ్, దాల్ కర్రీ, పచ్చడి.
  • రాత్రి (6:45 నుంచి ఆలయం మూసే వరకు): గంజి, పుజుక్కు

హైటెక్ క్లీనింగ్- 24 గంటల సేవ!
భక్తుల రద్దీ ఎంత ఉన్నా, క్వాలిటీ, క్లీనింగ్ విషయంలో దేవస్థానం బోర్డు చర్యలు తీసుకోవడంలో ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. వంట చేయడానికి, వడ్డించడానికి, క్లీనింగ్ కోసం మొత్తం 235 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. భక్తులు తిన్న ప్లేట్లు, గ్లాసులను మొదట శుభ్రం చేసి, ఆ తర్వాత డిష్ వాషర్ ద్వారా వేడి నీటితో మరోసారి క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఒకేసారి వెయ్యి మంది కూర్చుని తినే సామర్థ్యం ఈ హాల్ సొంతం. రద్దీ పెరిగే కొద్ది ఎక్కువ మందికి వసతి కల్పించడానికి ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తారు. మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు.

భద్రత పక్కా- రంగంలోకి ఆర్​ఏఎఫ్!
భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. కోయంబత్తూర్ బేస్ క్యాంప్ నుంచి వచ్చిన 140 మంది ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్​ఏఎఫ్) బృందం సన్నిధానంలో మోహరించింది. డిప్యూటీ కమాండర్ బిజురామ్ నేతృత్వంలో వీరు మూడు షిఫ్టుల్లో పనిచేస్తారు. ఒక్కో షిఫ్ట్‌లో 32 మంది సిబ్బంది ఉంటారు. అంతేకాదు, ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి 10 మందితో కూడిన క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్ 24 గంటలూ సిద్ధంగా ఉంటుంది.

5 లక్షల మంది- స్పాట్ బుకింగ్ అప్డేట్!
నవంబర్ 16న ఆలయం తెరిచినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 5 లక్షల మంది భక్తులు అయ్యప్పను దర్శించుకున్నారు. నవంబర్ 21 ఒక్కరోజే 72 వేల మందికి పైగా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇక స్పాట్ బుకింగ్ విషయంలో హైకోర్టు కీలక సూచన చేసింది. గతంలో రోజుకు 5 వేల మందికే స్పాట్ బుకింగ్ లిమిట్ ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడున్న రద్దీని బట్టి స్పాట్ బుకింగ్ సంఖ్యను పెంచాలా వద్దా అనేది దేవస్థానం బోర్డు, పోలీసులు నిర్ణయించుకోవచ్చని కోర్టు తెలిపింది. నీలక్కల్ వద్ద స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.

తెరుచుకున్న శబరిమల ఆలయం- 41రోజుల పాటు మండల పూజ

శబరిమల ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు అరెస్ట్​- అసలు కారణం ఇదేనా?

TAGGED:

SABARIMALA ANNADANAM
SABARIMALA FOOD TIMINGS
SABARIMALA SPOT BOOKING
MAKARAVILAKKU SEASON
SABARIMALA ANNADANAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.