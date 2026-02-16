ETV Bharat / bharat

యక్షగానంలో దుమ్మురేపిన దివ్యాంగ బాలలు- వరాహావతారంపై అద్భుత ప్రదర్శన- కళారూపానికి సరికొత్త సామాజిక అర్థం

కళా నైపుణ్యంతో భళా అనిపించిన దివ్యాంగ బాలలు- కేవలం 6 నెలల శిక్షణతో అదిరిపోయేలా యక్షగానం- రికార్డెడ్ డైలాగ్‌లకు అనుగుణంగా స్టేజీపై ప్రదర్శన- శిక్షణ, అవకాశం లభిస్తే సత్తా చాటగలమని నిరూపించిన దివ్యాంగులు

Specially Abled Children Yakshagana
Specially Abled Children Yakshagana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Specially Abled Children Yakshagana : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూచిపూడి, తెలంగాణలో చిందు భాగవతం లాగే కర్ణాటకలో యక్షగానం ఫేమస్. విశేషం ఏమిటంటే, యక్షగానం ప్రదర్శనలో పురుషులే భాగమవుతారు. స్టేజీపైకి వచ్చి యక్షగానం ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు ఒక్కో కళాకారుడు ఏళ్ల తరబడి శ్రమిస్తుంటాడు. కానీ కొందరు దివ్యాంగ బాలురు కేవలం 6 నెలల శిక్షణతో స్టేజీపై దుమ్మురేపారు. నటన, భావోద్వేగం, పాత్రలకు తగిన ముఖ కవళికలు, ఆకట్టుకునే ఆహార్యంతో భళా అనిపించారు. శిక్షణ, అవకాశం లభిస్తే ఏ కళారూపంలోనైనా తాము రాణించగలరని చాటి చెప్పారు. మంగళూరుకు చెందిన దివ్యాంగ బాలల కళా నైపుణ్యంపై కథనమిది.

గత ఆరు నెలలుగా బాలలకు ట్రైనింగ్
మంగళూరు నగరంలోని శక్తినగర్‌లో సానిధ్య స్పెషల్ చిల్డ్రన్స్ స్కూల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉంది. ఇందులో ఎంతోమంది దివ్యాంగ బాల, బాలికలు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఈ విద్యాసంస్థలో విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు డ్యాన్సింగ్, సింగింగ్, పెయింటింగ్ లాంటి కళలు, స్వయం ఉపాధి పనులనూ నేర్పిస్తుంటారు. సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏటా మంగళూరు నగరంలోని అతిపెద్ద కద్రి పార్కులో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంటారు. వీటిని చూసేందుకు యావత్ నగరం నుంచి ప్రజలు తరలి వస్తుంటారు. ఈసారి వార్షికోత్సవం కోసం కొన్ని నెలలు ముందు నుంచే పిల్లలకు వివిధ కళారూపాలలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. పిల్లలు యక్షగానం నేర్చుకోవడం చాలా టఫ్. అందుకే ఆరు నెలల ముందు నుంచే ఈవిభాగంలో 15 మంది బాలురకు ట్రైనింగ్‌ను మొదలుపెట్టారు.

Specially Abled Children Yakshagana
యక్షగానం ప్రదర్శన (ETV Bharat)

స్టేజీపై 'వరాహ అవతారం'- దుమ్మురేపిన దివ్యాంగులు
ఈసారి కద్రి పార్కులో నిర్వహించిన సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ వార్షికోత్సవంలో దివ్యాంగ బాలురు ప్రదర్శించిన యక్షగానం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. 'వరాహ అవతారం' అనే పురాణ గాధపై బాలురు ఇచ్చిన యక్షగానం ప్రదర్శన అందరి మన్ననలు అందుకుంది. భూదేవిని రక్షించేందుకు విష్ణుమూర్తి ధరించే వరాహ అవతారమే ఈ పురాణ గాధలోని ముఖ్యాంశం. శ్రీమహావిష్ణువు ధరించిన పది ప్రధాన అవతారాలలో వరాహ అవతారం మూడోది. దీనిపై యక్షగానం ప్రదర్శన కోసం ముందుగానే సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ నిర్వాహకులు డైలాగ్‌లను కళాకారులతో చెప్పించి, ప్రత్యేక స్టూడియోలో వాటిని రికార్డు చేయించారు.

Specially Abled Children Yakshagana
యక్షగానం ప్రదర్శన ఇస్తున్న దివ్యాంగ బాలలు (ETV Bharat)

ఆ రికార్డెడ్ డైలాగ్‌లను కద్రి పార్కులో ఏర్పాటు చేసిన స్టేజీపై ప్రదర్శించారు. ఈ డైలాగ్‌లకు అనుగుణంగా దివ్యాంగ బాలలు అద్భుతంగా జీవకళ ఉట్టిపడేలా భావ వ్యక్తీకరణ చేశారు. వారి ముఖ కవళికలు, కాళ్ల కదలికలు, ఆహార్యం, భావోద్వేగాలను వ్యక్తం చేసిన తీరు వీక్షకుల మనసులను హత్తుకుంది. యక్షగానంలో తమకు కేటాయించిన పాత్రల్లో ఆ బాలలు జీవించిపోయారు. రికార్డెడ్ సౌండ్‌లను వింటూ ఆ పిల్లలు నటిస్తున్నారు అంటే వీక్షకులు ఎవరూ నమ్మలేకపోయారు. అంతగా పాత్రల్లో దివ్యాంగ బాలలు ఇమిడిపోయారు. ఈ యక్షగాన కళారూపం ప్రదర్శనకు కద్రి ఏరియాకు చెందిన కళాకారుడు శరత్ కుమార్ కద్రి దర్శకత్వం వహించారు. సహాయ దర్శకుడిగా సుజీత్ కుమార్ వ్యవహరించారు.

Specially Abled Children Yakshagana
దివ్యాంగ బాలల యక్షగానం ప్రదర్శన (ETV Bharat)

ఇదే తొలిసారేం కాదు
సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ దివ్యాంగ బాలలు యక్షగాన ప్రదర్శన ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. గత 12 ఏళ్లుగా వాళ్లు ఈ క్లిష్టమైన నృత్య కళా విభాగంలో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. ఇంతకుముందు గురుదక్షిణ, దేవీ మహత్మ్యం, భక్త ప్రహ్లాద, జాంబవతీ కళ్యాణం, భస్మాసుర మోహిని, లంకా దహనం, శ్రీకృష్ణ జన్మ - కంస వధ, శ్వేతకుమార చరిత్ర, జటాయు మోక్షం, మహిషి మోక్షం, నాగాస్త్ర కుంభకర్ణ కలగ వంటి పురాణ గాధలపై ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన బాలలు ప్రదర్శనలిచ్చారు. సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ దివ్యాంగ బాలల యక్షగాన ప్రదర్శనలు కద్రి పార్కుకే పరిమితం కాలేదు. వారు రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరులోని విధాన సౌధ, సుత్తూరు మఠంలలోనూ ప్రదర్శనలిచ్చి ప్రశంసలను అందుకున్నారు. కేవలం 3 నుంచి ఆరు నెలల్లోనే ఏ అంశంపై అయినా యక్షగానాన్ని ప్రదర్శించేలా సిద్ధం కావడం ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ దివ్యాంగ బాలల ప్రతిభ, అంకితభావాలకు నిదర్శనం.

'డైలాగ్స్‌‌ను వింటూ అద్భుతంగా ప్రదర్శన'
'మేం చాలా ఏళ్లుగా కద్రి పార్క్‌లో సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ వార్షికోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నాం. మా కల్చరల్ కార్యక్రమాల్లో యక్షగానం అనేది ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంటుంది. ఈ సంవత్సరం మా ఇన్‌స్టిట్యూట్ పిల్లలు 'వరాహావతారం' అనే అంశంపై యక్షగానాన్ని ప్రదర్శించారు. కళాకారులతో రికార్డ్ చేయించిన డైలాగ్స్‌ను వింటూ, బాలలు స్టేజీపై ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆ డైలాగ్స్‌ను మా పిల్లలే స్టేజీపై లైవ్‌గా చెప్పారని చాలామంది అనుకున్నారు. అంత అద్భుతంగా మా వాళ్లు నటించారు. ఆరు నెలల శిక్షణ వల్లే పిల్లలు ఇంత అద్భుతంగా ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగారు' అని మంగళూరులోని సానిధ్య స్పెషల్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డాక్టర్ వసంత్ కుమార్ శెట్టి తెలిపారు.

Specially Abled Children Yakshagana
యక్షగానం ప్రదర్శన (ETV Bharat)

దివ్యాంగ బాలల యక్షగానం చూడటం ఇదే తొలిసారి
సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ బాలల యక్షగానం ప్రదర్శన తన మనసును హత్తుకుందని ప్రదర్శనను చూడటానికి వచ్చిన స్థానికురాలు హర్షిత తెలిపారు. 'దివ్యాంగ బాలలు యక్షగానాన్ని ప్రదర్శించడం తొలిసారిగా నేను మంగళూరులోనే చూశాను. ఆ పిల్లలు అసలైన కళాకారులలాగా తమతమ పాత్రలలో జీవించిపోయారు. డైలాగ్‌లకు అనుగుణంగా వాళ్లు ప్రదర్శించిన హావభావాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి' అని హర్షిత అన్నారు.

యక్షగానానికి సరికొత్త సామాజిక అర్థం
సరైన అవకాశం, తగిన శిక్షణ అందిస్తే ఏ కళారూపంలోనైనా తాము రాణించగలమని దివ్యాంగ బాలలు నిరూపిస్తున్నారు. మంగళూరులో యక్షగాన సంప్రదాయం తన వైభవాన్ని నిలుపుకుంటూనే, సరికొత్త సామాజిక అర్థాన్ని సంతరించుకుంటోంది. సానిధ్య ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోని దివ్యాంగ బాలలు చేసిన ఈ ప్రయత్నం యక్షగానాన్ని సమాజంలో సమాన అవకాశాలకు చిహ్నంగా మార్చింది.

Specially Abled Children Yakshagana
యక్షగానం ప్రదర్శన ఇస్తున్న దివ్యాంగ బాలలు (ETV Bharat)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

