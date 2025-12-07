ETV Bharat / bharat

'మోదీ, పుతిన్ స్నేహంతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం'- బిహార్​లోని రష్యన్ మహిళ హర్షం

భారత్​లో పుతిన్ పర్యటన- ఈ టూర్​పై హర్షం వ్యక్తం చేసిన బిహారీ కోడలు

Russian Woman on Modi Putin Meet
Russian Woman on Modi Putin Meet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Russian Woman on Modi Putin Meet : ఇటీవలే భారత పర్యటనకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ రావడంతో ఇండో- రష్యన్ సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి. ఇండియాలో నివసిస్తున్న రష్యన్లు పుతిన్ పర్యటన పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈ టూర్ రెండు దేశాల మధ్య సామాజిక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై బిహార్ రాజధాని పట్నాలో గత 12 ఏళ్లుగా జీవిస్తున్న రష్యన్ మహిళ, ఇండియా కోడలు తాన్య కోజనోవా స్పందించారు. అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ను భారత్ స్వాగతించిన తీరు చూసి తనకు చాలా సంతోషంగా అనిపించిందని చెప్పారు.

12 ఏళ్లుగా పట్నాలో నివాసం
తాన్య కోజనోవా రష్యాలోని వ్లాదివోస్టాక్​కు చెందిన మహిళ. ఆమె గత 12 ఏళ్లుగా పట్నాలో నివసిస్తున్నారు. బిహార్‌ తనకు సొంత ఊరులా అనిపిస్తుందని తాన్య వెల్లడించారు. "రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన అద్భుతంగా సాగింది. పుతిన్​కు భారత్​లో గొప్ప స్వాగతం లభించింది. ఆయనకు లభించిన వెల్​కమ్​కు మేం ఉప్పొంగిపోయాం. మేం రష్యాలో నివసిస్తున్నట్లే బిహార్​లో కూడా జీవిస్తున్నాం. ఇక్కడి ప్రజలు, సంస్కృతి నాకు చాలా ఇష్టం. భారతీయ సంస్కృతి పట్ల నాకున్న ప్రేమ కారణంగానే నేను ఒక ఇండియన్ ని పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఇక్కడే నివసించడం సముచితమని నిర్ణయించుకున్నాను." అని తాన్య పేర్కొన్నారు.

Russian Woman on Modi Putin Meet
తాన్య కోజనోవా యంగ్​ ఫొటో (ETV Bharat)

35 ఏళ్ల క్రితం నాటి లవ్ స్టోరీ
డాక్టర్ కుమార్ నరేంద్ర అమన్ స్వస్థలం పట్నా. ఆయన 1990లో ఉన్నత చదువుల కోసం రష్యాకు వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్నప్పుడు రష్యన్ మాట్లాడడం నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత నరేంద్ర అమన్ కు రష్యన్ యువతి తాన్యతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. దీంతో నరేంద్ర అమన్, తాన్య పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు ఈ దంపతులు ఇండియాకు మకాం మార్చారు. గత 12 ఏళ్లుగా బిహార్ రాజధాని పట్నాలో నివసిస్తున్నారు.

Russian Woman on Modi Putin Meet
తాన్య కోజనోవా, ఆమె భర్త డాక్టర్ కుమార్ నరేంద్ర అమన్ (ETV Bharat)

'ఇరుదేశాల సంబంధాలు మా ఇద్దర్ని దగ్గర చేశాయి'
భారత ప్రజలు రష్యాలో చాలా ప్రేమను పొందుతారని నరేంద్ర అమన్ చెప్పారు. అక్కడ తాను వేరే దేశానికి చెందిన వ్యక్తినని ఎప్పుడూ భావించలేదని తెలిపారు. రష్యా- ఇండియా మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలు తనను, తాన్యను మరింత దగ్గర చేశాయని అన్నారు. వివాహం చేసుకోవాలనే నిర్ణయానికి దారితీశాయని స్పష్టం చేశారు.

Russian Woman on Modi Putin Meet
బిహారీ కోడలు తాన్య కోజనోవా (ETV Bharat)

'పుతిన్ పర్యటనతో భారత రక్షణ రంగంలో కీలక మార్పులు'
"రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన భౌగోళిక రాజకీయాల దిశను మార్చబోతోంది. రెండు దేశాల మధ్య అనేక వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. 2030 నాటికి వంద బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యాన్ని చేరుకోవడమే ఇరు దేశాల లక్ష్యం. రక్షణ రంగంలో రెండు దేశాల మధ్య ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు కూడా కుదిరాయి. పుతిన్ భారత పర్యటన రక్షణ రంగంలో కూడా పెద్ద మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. రెండు దేశాలు ఒకదానికొకటి అండగా నిలుస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది." అని నరేంద్ర అమన్ తెలిపారు.

Russian Woman on Modi Putin Meet
తల్లితో తాన్య కోజనోవా (ETV Bharat)

రెండు రోజుల పర్యటన
డిసెంబరు 4 (గురువారం) సాయంత్రం దిల్లీ చేరుకున్న రష్యా అధినేత పుతిన్ కు ప్రధాని మోదీ స్వయంగా ఎయిర్‌ పోర్టుకు వెళ్లి స్వాగతం పలికారు. శుక్రవారం ఉదయం భారత్‌-రష్యా 23వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో ఇరు దేశాధినేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌-రష్యా మధ్య పలు ఒప్పందాలు ఖరారు అయ్యాయి. రక్షణ, ఇంధనం సహా అనేక రంగాల్లో ఇరు దేశాల సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక చర్చలు జరిగాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ కు ప్రధాని మోదీ బహుమతులు కూడా అందించారు. రష్యన్ ఎడిషన్‌ భగవద్గీత, కశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వు, అసోం బ్లాక్ టీ, బంగాల్ ముర్షీదాబాద్‌ కు చెందిన వెండి టీ సెట్, మహారాష్ట్రలో చేతితో తయారు చేసిన వెండి గుర్రం, ఆగ్రా నుంచి తెచ్చిన మార్బుల్ చెస్ సెట్‌ వంటి గిఫ్ట్స్ ను ఇచ్చారు.

TAGGED:

PUTIN INDIA VISIT
INDIA RUSSIA RELATIONS
PM MODI PUTIN MEETING
RUSSIAN WOMAN ON MODI PUTIN MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.