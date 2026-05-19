ETV Bharat / bharat

సెప్టెంబర్​లో భారత్​కు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ రాక -బ్రిక్స్​ సదస్సుకు హాజరు

సెప్టెంబర్​లో జరిగే బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరుకానున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​- మోదీతో కీలక చర్చలు!

Russia President Putin
Russia President Putin (AP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Putin To Visit India For Brics Summit : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్​ పుతిన్​ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్​లో భారత్​కు రానున్నారు. 2026-బ్రిక్స్‌ సదస్సు కోసం సెప్టెంబర్‌ 12-13 తేదీల్లో పుతిన్‌ దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు రష్యా ప్రభుత్వ కార్యాలయం క్రెమ్లిన్​ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ ఏడాది కాలంలో పుతిన్​ భారత్​కు రావడం ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. 2025 డిసెంబర్​లో జరిగిన 23వ భారత్​, రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు.

ఈసారి బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు భారత్‌ నేతృత్వం వహిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం భారతదేశ బ్రిక్స్‌ సదస్సుకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా అనేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.ఇటీవలే బ్రిక్స్‌ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి రష్యా విదేశాంగమంత్రి సెర్గీ లావ్‌రోవ్‌ హాజరయ్యారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తిన నేపథ్యంలో పుతిన్​ భారత్​కు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

TAGGED:

INDIA RUSSIA RELATIONS
BRICS SUMMIT 2026
PUTIN VISIT INDIA FOR BRICS SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.