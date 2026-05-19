సెప్టెంబర్లో జరిగే బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరుకానున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్- మోదీతో కీలక చర్చలు!
Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST
Putin To Visit India For Brics Summit : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో భారత్కు రానున్నారు. 2026-బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో పుతిన్ దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు రష్యా ప్రభుత్వ కార్యాలయం క్రెమ్లిన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ ఏడాది కాలంలో పుతిన్ భారత్కు రావడం ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. 2025 డిసెంబర్లో జరిగిన 23వ భారత్, రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆయన హాజరయ్యారు.
ఈసారి బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత్ నేతృత్వం వహిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం భారతదేశ బ్రిక్స్ సదస్సుకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా అనేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.ఇటీవలే బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి రష్యా విదేశాంగమంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ హాజరయ్యారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తిన నేపథ్యంలో పుతిన్ భారత్కు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.