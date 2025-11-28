డిసెంబర్ 4న భారత్కు పుతిన్- రెండు రోజులు ఇండియాలోనే!
పుతిన్ భారత్ పర్యటన ఖరారు- వచ్చే నెలలో హస్తినకు రష్యా అధ్యక్షుడు
Published : November 28, 2025 at 1:53 PM IST
Putin India Visit 2025 : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన ఖరారు అయ్యింది. డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో పుతిన్ భారత్లో పర్యటించనున్నట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పుతిన్ 23వ ఇండియా–రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. పుతిన్ భారత పర్యటన రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ప్రత్యేక, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తుందని ఎంఈఏ పేర్కొంది.
During the visit, President Putin will hold talks with Prime Minister Narendra Modi. Hon'ble Rashtrapatiji will also receive President Putin and host a banquet in his honour. The forthcoming State Visit will provide an opportunity for the leadership of India and Russia to review…— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2025