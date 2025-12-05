ETV Bharat / bharat

Putin India Visit : రెండు రోజుల భారత పర్యటనను ముగించుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ స్వదేశానికి తిరుగుపయనమయ్యారు. దిల్లీ నుంచి రష్యాకు బయల్దేరిన ఆయనకు విమానాశ్రయంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్ వీడ్కోలు పలికారు. అంతకుముందు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఇచ్చిన విందుకు పుతిన్ హాజరయ్యారు. విందు ముగిసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన నేరుగా పాలం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ‘కలిసి సాగుదాం, కలిసి ఎదుగుదాం’.. అన్న నినాదంతో పుతిన్‌ తన భారత పర్యటనకు ముగింపు పలికారు.

పుతిన్‌కు భగవద్గీత రష్యన్ ఎడిషన్ బహూకరించిన మోదీ
మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బహుమతులు ఇచ్చారు. పుతిన్‌కు భగవద్గీత రష్యన్ ఎడిషన్​తో పాటు కశ్మీరీ కుంకుమ పువ్వు బహూకరించారు. ఇంకా అసోం బ్లాక్ టీ, బంగాల్‌ ముర్షీదాబాద్‌కు చెందిన వెండి టీ సెట్‌ బహూకరణ చేశారు. మహారాష్ట్రలో చేతితో తయారు చేసిన వెండి గుర్రం, ఆగ్రా నుంచి తెచ్చిన మార్బుల్ చెస్ సెట్ ఇచ్చారు.

అంతకుముందు గురువారం సాయంత్రం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ దిల్లీ చేరుకున్నారు. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం సాయంత్రం 6గంటలా 40 నిమిషాలకు ఆయన విమానం దిల్లీలోని పాలం విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ అయింది. ప్రధాని మోదీ అంతకుముందే పాలం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. పుతిన్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు ప్రొటోకాల్‌ను పక్కనపెట్టి, స్వయంగా విమానాశ్రయానికి వెళ్లారు. విమానాశ్రయంలోనే ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల సంప్రదాయ ప్రదర్శనలను పుతిన్‌ తిలకించారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఒకేకారులో వెళ్లారు.

అనంతరం శుక్రవారం ఉదయం ఆయనకు రాష్ట్రపతి ముర్ము అధికారికంగా స్వాగతం పలికారు. తర్వాత రోజంతా వివిధ కార్యక్రమాల్లో తీరిక లేకుండా గడిపిన పుతిన్, భారత్‌-రష్యా 23వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌-రష్యా మధ్య పలు ఒప్పందాలు ఖరారు కాగా, రక్షణ, ఇంధనం సహా అనేక రంగాల్లో ఇరు దేశాల సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక చర్చలు సాగాయి.

