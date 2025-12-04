ETV Bharat / bharat

మోదీ- పుతిన్ మధ్య 25 ఏళ్ల స్నేహబంధం- రష్యా వెళ్లిన పాత ఫొటో వైరల్

పుతిన్, మోదీ ఫ్రెండ్ షిప్- 25 ఏళ్ల స్నేహబంధం

putin india visit 2025
putin india visit 2025 (ANI FILE Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 7:25 PM IST

1 Min Read
Putin India Visit 2025 : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ 25 ఏళ్లనాటి ఓ పాత ఫొటో వైరల్ అవుతోంది. 2001లో అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయీతో కలిసి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్రమోదీ, మాస్కోకు వెళ్లినప్పుడు తీసిన ఫొటో అది. పుతిన్​తో పాటు వేదికపై వాజ్ పేయీ కూర్చోగా ప్రతినిధి బృందంలో ఉన్న మోదీ, వెనక వైపు నిల్చుని ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మోదీ-పుతిన్ మైత్రీబంధం ఎంత బలమైందో అందరికీ తెలిసిందే. 2014లో మోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పుతిన్ తో మోదీ స్నేహం బలపడింది. అనేక అంతర్జాతీయ వేదికలపై మోదీ పుతిన్ సాన్నిహిత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

