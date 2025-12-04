మోదీ- పుతిన్ మధ్య 25 ఏళ్ల స్నేహబంధం- రష్యా వెళ్లిన పాత ఫొటో వైరల్
పుతిన్, మోదీ ఫ్రెండ్ షిప్- 25 ఏళ్ల స్నేహబంధం
putin india visit 2025 (ANI FILE Photo)
Published : December 4, 2025 at 7:25 PM IST
Putin India Visit 2025 : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ 25 ఏళ్లనాటి ఓ పాత ఫొటో వైరల్ అవుతోంది. 2001లో అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయీతో కలిసి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్రమోదీ, మాస్కోకు వెళ్లినప్పుడు తీసిన ఫొటో అది. పుతిన్తో పాటు వేదికపై వాజ్ పేయీ కూర్చోగా ప్రతినిధి బృందంలో ఉన్న మోదీ, వెనక వైపు నిల్చుని ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మోదీ-పుతిన్ మైత్రీబంధం ఎంత బలమైందో అందరికీ తెలిసిందే. 2014లో మోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పుతిన్ తో మోదీ స్నేహం బలపడింది. అనేక అంతర్జాతీయ వేదికలపై మోదీ పుతిన్ సాన్నిహిత్యం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.