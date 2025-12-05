రాష్ట్రపతి భవన్కు పుతిన్- ఘన స్వాగతం పలికిన ముర్ము, మోదీ- గౌరవ వందనం
రాష్ట్రపతి భవన్లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు ఘన స్వాగతం
Published : December 5, 2025 at 11:47 AM IST
Putin at Rashtrapati Bhavan: 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సు కోసం భారత్కు వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ అధికారిక స్వాగతం లభించింది. రాష్ట్రపతి భవన్ మైదానంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఘనంగా ఆహ్వానించారు.
రాష్ట్రపతి భవన్ వద్దకు పుతిన్ రాకకు ముందే రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్ అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఎర్ర తివాచీపై నడుస్తూ పుతిన్ భారత దళాల గౌరవవందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము, ప్రధాని మోదీకి రష్యన్ ప్రతినిధుల బృందాన్ని పుతిన్ పరిచయం చేశారు. ఈ సందర్భంగా భారత త్రివిధ దళాలకు చెందిన మిలిటరీ బ్యాండ్లు.. ట్రంపెట్, డ్రమ్స్, పైప్స్, క్లారినెట్ వాయిద్య పరికరాలతో రష్యా జాతీయ గీతాలపానతో పాటు భారత జాతీయ గీతాలాపన చేశాయి.
Delhi | Russian President Vladimir Putin leaves from the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where he was given a Guard of Honour.— ANI (@ANI) December 5, 2025
President Droupadi Murmu and PM Narendra Modi with the Russian President, before he departed from here.
(Pics: DD) pic.twitter.com/8WeZotWkDE