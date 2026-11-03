ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కాలపరీక్షకు తట్టుకుని నిలబడ్డాయ్ : భారత్తో స్నేహంపై రష్యా
Russian Diplomat On India Russia Ties : భారత్తో సంబంధాల గురించి ఇండియాలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయ ప్రతినిధి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరు దేశాల సంబంధాలు కాలపరీక్షకు నిలబడ్డాయని తెలిపారు.
Published : November 3, 2026 at 5:28 PM IST
భారత్- రష్యా మధ్య ఉన్న సంబంధాలను బయటి శక్తులు మార్చలేవని రష్యా తెలిపింది. ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మారుతున్నప్పటికీ ఇరు దేశాల సంబంధాలు కాల పరీక్షకు తట్టుకుని నిలబడ్డాయని పేర్కొంది. భారత్-రష్యా సంబంధాలు కేవలం కొన్ని దశాబ్దాల దౌత్య ఒప్పందాలకే పరిమితం కాలేదని, శతాబ్దాల నాటి ప్రజల మధ్య సంబంధాల్లో ఇవి బలంగా నాటుకుపోయాయని అభిప్రాయపడింది. దిల్లీలోని ఇండియా హ్యాబిటాట్ సెంటర్లో జరిగిన రష్యన్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇండియాలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయ ప్రతినిధి పెట్ర్ సిజోవ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
గాంధీ, టాల్స్టాయ్ లేఖల గురించి ప్రస్తావన
భారత్- రష్యాల సుదీర్ఘ చారిత్రక సంబంధానికి నిదర్శనంగా మహాత్మా గాంధీ, ప్రముఖ రష్యన్ రచయిత లియో టాల్స్టాయ్ మధ్య జరిగిన లేఖల మార్పిడిని ప్రస్తావించారు, ఇండియాలోని రష్యా రాయబార కార్యాలయ ప్రతినిధి పెట్రో సిజోవ్. భారత జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ టాల్స్టాయ్ను తన గురువుగా భావించేవారని అన్నారు. వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ ప్రత్యక్షంగా కలుసుకోకపోయినా లేఖల ద్వారా ఎంతో అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఇది ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న ప్రజల సంబంధాలకు ఒక ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. రష్యాలో ఇండియన్ సినిమాలకు, భారత్లో రష్యన్ బ్యాలెట్ నృత్యానికి ఉన్న ఆదరణ ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో సాంస్కృతిక మార్పిడి ఎంత విడదీయరాని భాగమో తెలియజేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. రష్యా- భారత్ల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి 80 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఇండియాలో పలు సంగీత, కళాత్మక, ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని తమ దేశం యోచిస్తోందని వెల్లడించారు.
'మా సంస్కృతిని భారతీయ యువతకు పరిచయం చేస్తున్నాం'
ఇదిలా ఉండగా, భారత్లో రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ సతీమణి డయానా అలిపోవా సైతం ఇరు దేశాల సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారిక ప్రభుత్వ సంబంధాల కంటే సాంస్కృతిక దౌత్యం ప్రజలకు మరింత చేరువవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఒకరితో ఒకరు నేరుగా కనెక్ట్ అయ్యే బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుందని పేర్కొన్నారు. లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ల ద్వారా భారతీయ యువతకు తమ సంస్కృతిని పరిచయం చేయడానికి రష్యా ప్రయత్నాలు చేస్తోందన్నారు. అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భారతీయ యువత భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి దిల్లీలోని పాఠశాలలతో కలిసి పనిచేస్తోందని చెప్పారు.
అమెరికా సాయాన్ని కోరిన జెలెన్స్కీ
ఉక్రెయిన్లోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రష్యా సోమవారం రాత్రి జరిపిన భారీ దాడుల్లో 29 మంది మరణించగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో మాస్కో చర్యలను గమనించి, కీవ్ వైమానిక రక్షణకు మరింత మద్దతు పెంచాలని అమెరికాకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ విజ్ఞప్తి చేశారు. గగనతలాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఉక్రెయిన్కు నిరంతర సహాయం అవసరమని అన్నారు. నిజాయతీ, విశ్వసనీయమైన ప్రక్రియ ద్వారా శాంతిని నెలకొల్పేందుకు కృషి చేయాలని అగ్రరాజ్యానికి పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో జెలెన్స్కీ పోస్ట్ పెట్టారు.
"సోమవారం రాత్రి ఉక్రెయిన్పై రష్యా 89 డ్రోన్లు, 17 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 59 క్రూయిజ్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. ప్రధానంగా పలు ప్రాంతాల్లోని విద్యుత్ కేంద్రాలు, సబ్స్టేషన్లతో సహా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీంతో ఉక్రెయిన్లోని పలు నగరాలు, కమ్యూనిటీల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. రష్యా దళాలు ఖార్కివ్లోని ఒక ఆస్పత్రిపై కూడా దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో 73 మంది గాయపడ్డారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. రష్యా ఎప్పటిలాగే దుర్మార్గంగా దాడులు చేసింది. మృతులకు సంతాపం తెలియజేస్తున్నా. రష్యా నుంచి ఉక్రెయిన్కు క్షిపణి, డ్రోన్ దాడుల ముప్పు ఇంకా ఉంది. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల రోజున ఈ దాడులు జరగడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. వాషింగ్టన్ ఈ విషయాన్ని విస్మరించొద్దు. ఇలాంటి ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టాలి" అని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
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