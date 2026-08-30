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భారత్‌కు మరో 5 ఎస్-400 క్షిపణి వ్యవస్థలు- భారత టెండర్‌కు రష్యా రెస్పాన్స్ ఇదే!

భారత వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యం బలోపేతం దిశగా కీలక ముందడుగు- రూ.50వేల కోట్లతో రష్యా నుంచి 5 ఎస్-400 సుదర్శన్ స్క్వాడ్రన్ల కొనుగోలుకు రంగం సిద్ధం!

S400 triumf Long Range air defence system
ఎస్​-400 ట్రయంఫ్ దీర్ఘ-శ్రేణి వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 10:25 PM IST

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Russia S400 Proposal To India : భారత వైమానిక దళం (IAF) రక్షణ సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మరో ఐదు S-400 'సుదర్శన్' లాంగ్ రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ స్క్రాడ్రన్ల కొనుగోలుకు భారత్ జారీ చేసిన టెండర్‌కు రష్యా స్పందించింది. తాజాగా రష్యా ప్రభుత్వం తమ నుంచి పూర్తి స్థాయి ప్రతిపాదనను భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పించింది. మొత్తం సుమారు రూ.50 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనను ప్రస్తుతం భారత రక్షణ వర్గాలు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది. భారత్ ఇప్పటికే రష్యా నుంచి ఐదు S-400 స్క్వాడ్రన్లను కొనుగోలు చేసేందుకు గతంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు నాలుగు స్క్వాడ్రన్లు భారత్‌కు అందాయి. ఐదో స్క్వాడ్రన్‌ను ఈ ఏడాది నవంబర్ నాటికి అందించే అవకాశం ఉందని రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి.

కొత్తగా కొనుగోలు చేయనున్న ఐదు ఎస్-400 స్క్వాడ్రన్లకు సంబంధించిన టెండర్‌కు రష్యా ప్రతిపాదన అందిన నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ దానిని ప్రాసెస్ చేస్తోంది. కొత్త ఒప్పందం కుదిరితే డెలివరీలు ప్రారంభం కావడానికి సుమారు మూడేళ్ల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. అదనంగా కొనుగోలు చేసే ఎస్-400 యూనిట్లను భారతదేశంలోని తూర్పు, పశ్చిమ సరిహద్దుల్లో మోహరించే అవకాశం ఉంది. దీంతో దేశ రక్షణ వ్యవస్థలో వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో S-400 కీలక పాత్ర
పాకిస్థాన్ ఉగ్ర స్థావరాలే టార్గెట్‌గా భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' సమయంలో ఈ ఎస్- 400 గగనతల క్షిపణ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు రక్షణ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన నిఘా, యుద్ధ విమానాల్ని అడ్డుకోవడంలో ఈ వ్యవస్థ అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేసిందని అధికారులు తెలిపారు. వెస్ట్రన్ ఎయిర్ కమాండ్ చీఫ్ ఎయిర్ మార్షల్ జీతేంద్ర మిశ్రా ఇటీవల ఏఎన్ఐ పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఎస్- 400 సామర్థ్యాల గురించి వివరించారు. సరిహద్దులకు దాదాపు 314 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాకిస్థాన్ వైమానిక దళానికి చెందిన ఒక నిఘా విమానాన్ని ఎస్- 400 వ్యవస్థ నేలకూల్చిందని చెప్పారు. ఉపరితలం నుంచి గగనతల లక్ష్యాన్ని కూల్చివేసిన అత్యంత సుదూర దాడుల్లో ఇప్పటివరకు ఇదే ముందుంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే చైనాలో తయారై పాకిస్థాన్‌కు అందించిన J-10 ఫైటర్ జెట్లతో పాటు పలు శత్రు విమానాలను ఇది విజయవంతంగా కూల్చివేసిందని ఎయిర్ మార్షల్ మిశ్రా వెల్లడించారు.

S- 400 ను గుర్తించేందుకు పాకిస్థాన్ ప్రయత్నాలు
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఎస్- 400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలను గుర్తించేందుకు పాకిస్థాన్ గూఢచారులను, స్లీపర్ సెల్స్‌ను ఉపయోగించిందని కూడా ఎయిర్ మార్షల్ జీతేంద్ర మిశ్రా తెలిపారు. భారత్ తన ఎస్- 400 వ్యవస్థల కోసం 280కిపైగా అదనపు క్షిపణలను కూడా కొనుగోలు చేస్తోంది. దీని ద్వారా ఇప్పటికే ఉన్న ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థల క్షిపణి నిల్వలను మరింత పెంచుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. రష్యా S-400 పై ఆధారపడటంతో పాటు భారత్ స్వదేశీ లాంగ్ రేంజ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థను కూడా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రాజెక్ట్ కుశ (Project Kusha) కింద రూపొందుతున్న ఈ వ్యవస్థలో ఇటీవల ప్రారంభ దశలోనే విజయాన్ని సాధించినట్లు సమాచారం. సుమారు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా కూల్చివేసినట్లు పేర్కొంటున్నారు. భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలికంగా దేశీయ రక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కుశ కీలకంగా మారనుంది.

మరోవైపు దేశ రక్షణ కోసం మిషన్ సుదర్శన చక్ర పేరుతో ఒక భారీ వైమానిక రక్షణ కవచాన్ని నిర్మించాలని భారత్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ మిషన్‌లో భాగంగా వివిధ సంస్థలు కీలక రక్షణ వ్యవస్థలను సమకూర్చుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో ఐదు S-400 స్క్వాడ్రన్ల కొనుగోలు ప్రతిపాదనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. రష్యా ప్రతిపాదన ప్రస్తుతానికి పరిశీలనలో ఉండగా, ఒప్పందం ఖరారైతే భారత వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యం మరింత పెరగనుంది.

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