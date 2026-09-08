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బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ ప్రధాని మోదీ, పుతిన్​ భేటీ- ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, రక్షణ, ఆర్థిక సహకారంపై చర్చ!

సెప్టెంబర్​ 11న భేటీ కానున్న మోదీ, పుతిన్​- అజెండాలో ఎస్​యూ-57 విమానాల డీల్​- వెల్లడించిన క్రెమ్లిన్ అధికార ప్రతినిధి

Modi Putin Bilateral Talks
ప్రధాని మోదీ, పుతిన్ (ఫైల్ ఫొటో) (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 3:02 PM IST

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Modi Putin Bilateral Talks : బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందు, సెప్టెంబర్​ 11న దిల్లీలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భేటీ కానున్నారు. ఈ విషయాన్ని రష్యా అధికార ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్​ మంగళవారం వెల్లడించారు. తాము కొత్త అణు విద్యుత్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై భారత్​తో చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని పెస్కోవ్​ చెప్పారు. తమ ఎజెండాలో భారత్​కు ఎస్​యూ-57 విమానాల విక్రయం కూడా ఉందని ఆయన తెలిపారు.

"భారతదేశం మా వ్యూహాత్మక భాగస్వామి. మేము భారత్​ను అత్యంత ముఖ్యమైన మిత్రదేశంగా పరిగణిస్తాం. ఇరుదేశాల నాయకుల మధ్య సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య చెల్లింపుల్లో అధిక భాగం సొంత కరెన్సీల్లోనే జరుగుతోంది. ఇది క్రమంగా ఇంకా పెరుగుతోంది. రక్షణ, ఇంధనం, రవాణా, శాస్త్ర, సాంకేతిక, అంతరిక్ష రంగాల్లో ఇరుదేశాల మధ్య సహకారం విస్తరిస్తోంది" అని పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు.

మోదీ, పుతిన్ చాలా సన్నిహితులు
దిల్లీలో సెప్టెంబర్​ 12 నుంచి బ్రిక్స్ సదస్సు ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భారత్​కు రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్​ మాట్లాడుతూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్​ వివాదానికి శాంతియుత పరిష్కారాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నాల్లో తన వంతు సహకారాన్ని అందించడానికి భారతదేశం చూపుతున్న సుముఖతను మాస్కో స్వాగతిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

"మరో రెండు రోజుల్లో అధ్యక్షుడు పుతిన్​ తన భారత పర్యటనను ప్రారంభిస్తారు. మోదీ, పుతిన్​లు వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితులు అనే విషయం మీకు తెలుసు. వారు తమ సంబంధాల విషయంలో ఎంతో ఆచరణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు. మన ఉమ్మడి ఎజెండాలోని, ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లోని అత్యంత సున్నితమైన అంశాలను కూడా బహిరంగంగా, నిర్మాణాత్మకంగా చర్చించగలిగేంత నిజాయితీ, నమ్మకం వారి మధ్య ఉన్నాయి. ఇది కచ్చితంగా మన మధ్య సహకారానికి సరికొత్త అవకాశాలను తెరుస్తుంది" అని పెస్కోవ్ అన్నారు.

భారత్​కు సుఖోయ్​-57 యుద్ధవిమానాలు
భారతదేశంలో కొత్త అణు విద్యుత్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడంపై చర్చల కోసం రష్యా ఎదురుచూస్తోందని పెస్కోవ్ తెలిపారు. భారతదేశానికి సుఖోయ్​-57 యుద్ధవిమానాల విక్రయం కూడా తమ ఎజెండాలో ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. కొన్ని దేశాలు తమ కరెన్సీలను రాజకీయ అణచివేతకు ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. అందువల్ల బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య ఆర్థిక రంగంలో పరస్పర సహకారం చాలా అవసరమని స్పష్టం చేశారు.

బ్రిక్స్ ఎవరికీ వ్యతిరేకంగా కాదు!
"బిక్స్​ సదస్సు విజయవంతం అవుతుందనే విషయంలో మాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. దీని అభివృద్ధికి రష్యా తన వంతు కృషి చేస్తోంది. ఇందులోకి కొత్త దేశాలను ఆహ్వానించాలనే ఆలోచనకు మేము మద్దతు ఇస్తున్నాం" అని పెస్కోవ్​ పేర్కొన్నారు. "బ్రిక్స్ దేశాలతో అన్ని చెల్లింపులు, లావాదేవీలు 90 శాతం వరకు సొంత కరెన్సీలో చేసే స్థాయికి రష్యా చేరుకుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దీని అర్థం మేము డాలర్​ లేకుండా చేయాలని, అమెరికా డాలర్లను వదిలించుకోవాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నామని కాదు. కానీ కొన్ని దేశాలు తమ కరెన్సీలను రాజకీయ అణచివేతకు సాధనంగా వాడుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. వారు తమ కరెన్సీల ఆధారంగా ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. కాబట్టి మేము మా సొంత కరెన్సీనే ఉపయోగిస్తాం" అని పెస్కోవ్ తేల్చిచెప్పారు. ఇక, రష్యా ముడి చమురును కొనుగోలు చేసే దేశాలపై 100 శాతం సుంకాలు విధించాలన్న అమెరికా ప్రతిపాదనలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమని, అది ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని పెస్కోవ్​ అన్నారు. కాగా బ్రిక్స్ అనేది ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదని స్పష్టం చేశారు.

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