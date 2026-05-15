యూపీలో పెనుగాలుల బీభత్సం- పుతిన్‌, యూఏఈ సంతాపం- 111 మందికి చేరిన మృతుల సంఖ్య

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో అకాల వర్షాలు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో భారీ విషాదం- 26 జిల్లాల్లో 111 మంది మృతి- వందలాది మంది గాయాలు- ఘటనపై రష్యా, యూఏఈ సంతాపం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 8:08 AM IST

Uttar Pradesh Tragedy Deaths : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో అకాల వర్షాలు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో చోటుచేసుకున్న భారీ ప్రాణనష్టంపై రష్యా, యూనిటైడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ సంతాపం వ్యక్తం చేశాయి. బాధిత కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించాయి. ఇదే సమయంలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ప్రకృతి బీభత్సం కొనసాగుతుండగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరణాల సంఖ్య 111కు చేరింది.

ముర్ము, మోదీకి పుతిన్ సందేశం
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదమిర్ పుతిన్‌, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలకు పంపిన సందేశంలో తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. పెనుగాలులు, భారీ వర్షాల కారణంగా జరిగిన ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టంపై సంతాపం తెలిపారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు తన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

సంఘీభావం ప్రకటించిన యూఏఈ
అలాగే యూఏఈ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో తుఫాను, భారీ వర్షాల కారణంగా పలువురు మరణించడం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసింది. బాధిత కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలియజేస్తూ, భారత ప్రభుత్వం, ప్రజలకు సంఘీభావం ప్రకటించింది.

ఇక ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో గత 36 నుంచి 48 గంటలుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో పరిస్థితి విషమంగా మారింది. చెట్లు కూలిపోవడం, గోడలు నేలకూలడం, పిడుగుపాట్లు, పైకప్పులు ఎగిరిపోవడం వంటి ఘటనలు వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లో కనీసం 111 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. బుధవారం ఒక్కరోజే 89 మంది మృతి చెందినట్లు సమాచారం.

బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ రిలీఫ్ కమిషనర్ హరికేశ్ భాస్కర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 24 గంటల ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ అండ్ కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు వెంటనే పరిహారం విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రతి మూడు గంటలకు పరిస్థితిపై నివేదిక అందించాలని జిల్లా అధికారులకు సూచించారు.

బారాబంకీ, బహ్‌రాయిచ్, కాన్పూర్ దేహాత్, బస్తీ, సంభల్, హర్దోయీ, ఉన్నావ్ సహా 19 జిల్లాల్లో భారీ నష్టం సంభవించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. 130కు పైగా పశువులు మృతి చెందగా, కనీసం 98 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రయాగ్‌రాజ్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 21 మంది మృతి చెందగా, భదోహి జిల్లాలో 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. భారీ వృక్షాలు రహదారులపై పడిపోవడంతో రాకపోకలు అంతరాయం కలిగాయి.

పిడుగుల భయంతో చెట్ల కింద ఆశ్రయం తీసుకున్న పలువురు ప్రమాదాలకు గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. రైతులు, కూలీలు ఎక్కువగా ప్రభావితమైనట్లు సమాచారం. భారీ వర్షాలతో పంటలు నీటమునిగిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక బరేలీ జిల్లాలో జరిగిన ఓ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ప్రచండ గాలుల సమయంలో ఓ రేకుల షెడ్డు ఎగిరిపోకుండా తాడుతో కట్టేందుకు ప్రయత్నించిన నన్హే మియా అనే ఈ-రిక్షా డ్రైవర్, గాలికి షెడ్డు సహా దాదాపు 50 అడుగుల ఎత్తుకు ఎగిరిపోయి 300 మీటర్ల దూరంలోని పొలంలో పడిపోయాడు. ఈ ఘటనలో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మొదట ఈ వీడియోను ఏఐ సృష్టించినదిగా భావించినా, తర్వాత అది నిజ ఘటనేనని అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

ప్రకృతి విపత్తుతో నష్టపోయిన ప్రజలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సహాయం అందించాలని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ కోరారు. గాయపడిన వారికి ఉచిత వైద్యం, ఆహారం, తాత్కాలిక నివాసం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్న సమయంలో చెట్ల కింద నిలవకూడదని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

