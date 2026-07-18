ETV Bharat / bharat

రసాయనాలకు గుడ్‌బై- సేంద్రీయ సాగులో మహిళా రైతులు అదుర్స్- సొంతంగానే ఎరువులు, పురుగు మందులు తయారీ

సేంద్రీయ సాగులో రాణిస్తున్న మహిళా రైతులు- మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్న అన్నదాతలు- రసాయనాలు వాడకుండా వ్యవసాయం చేస్తున్న కర్షకులు- ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్న మహిళలు

Ranchi Womens Organic Farming
Ranchi Womens Organic Farming (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ranchi Womens Organic Farming : గత కొన్నేళ్లుగా వ్యవసాయంలో రసాయన ఎరువుల వినియోగం బాగా పెరిగింది. పంట దిగుబడి ఎక్కువగా రావాలన్న ఆశతో అవసరానికి మించి రైతులు వాటిని వాడేస్తున్నారు. దీంతో ఆ పంటలు తిన్న మనుషులు ఆనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా పర్యావరణం సైతం దెబ్బతింటోంది. ఈ క్రమంలో ఝార్ఖండ్‌ రాష్ట్రం రాంచీ జిల్లాలోని నాగ్డి బ్లాక్‌, దాని సమీప గ్రామాల మహిళలు సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో రాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సేంద్రీయ సాగు ద్వారా మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు. అందుకే వీరిని గ్రామాల్లో 'జైవిక్ దీదీలు'(సేంద్రీయ వ్యవసాయ సోదరీమణులు)గా పిలుస్తున్నారు.

ఇతర మహిళా రైతులకు ట్రైనింగ్
ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి శిక్షణ పొందిన తర్వాత ఈ మహిళలు తమ ఇళ్లలోనే సేంద్రీయ ఎరువులు, సహజ పురుగుమందులను (జీవామృతం, ఘన జీవామృతం, వర్మీ కంపోస్ట్, నాడెప్ కంపోస్ట్, వానపాముల కంపోస్ట్, బ్రహ్మాస్త్ర, నీమాస్త్ర, అగ్నేయాస్త్ర వంటివి) తయారు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ నారీమణులు ఇప్పుడు ఇతర మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తూ వారిని స్వయం సమృద్ధి దిశగా నడిపిస్తున్నారు. దీంతో ఈ నారీమణులపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

నాగ్డి బ్లాక్‌లోని బర్సా, సర్నా, టోలి, తుస్ము గ్రామాల్లోని మహిళలు సేంద్రీయ సాగులో దూసుకెళ్తున్నారు. వ్యవసాయంలో రసాయనాల వాడకాన్ని ఆపేశారు. ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న కీలక వ్యక్తులలో మహిళా రైతు దేవకీ దేవి ఒకరు. ఆమెకు సుమారు 25 శెంట్ల సొంత భూమి ఉంది. మరో రెండు ఎకరాల భూమిని కౌలుకు తీసుకుంది. అందులో ఏడాది పొడవునా సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తూ ఇతర మహిళలకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచారు.

నేల సారం పెరుగుతుంది : మహిళా రైతు దేవకీ దేవి
సేంద్రియ వ్యవసాయం తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదని మహిళా రైతు దేవకీ దేవి తెలిపారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలం పాటు నేల సారాన్ని కాపాడుతుందన్నారు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా సేంద్రీయ సాగు ద్వారా పండించే కూరగాయలు, ధాన్యాలు ఆరోగ్యానికి మంచివని చెప్పారు. తాను ఇతర మహిళలకు సేంద్రీయ ఎరువుల తయారీ, వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు.

'ఎక్కువ మంది మహిళలే సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్నారు'
నాగ్డి బ్లాక్‌ ప్రాంతంలోని 1,290 మంది రైతులలో 500 మందికి పైగా పూర్తిగా సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని అవలంబిస్తున్నారని బ్లాక్ రిసోర్స్ పర్సన్ (బీఆర్‌పీ) అధికారి అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. సేంద్రీయ సాగు ద్వారా మెరుగైన దిగుబడితో పాటు మంచి ఆదాయాన్ని కూడా పొందుతున్నారని వెల్లడించారు. సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న రైతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలేనని పేర్కొన్నారు. వీరు ఇప్పుడు ఇతర ప్రాంతాల్లోకి మహిళా రైతులకు కూడా సేంద్రీయ సాగు గురించి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. రాంచీ మార్కెట్లలో సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలకు క్రమంగా డిమాండ్ పెరుగుతోందన్నారు. వినియోగదారులు రసాయన ఎరువులతో పండించిన వాటి కంటే సేంద్రియ ఉత్పత్తులనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారని వివరించారు.

అలాగే నాగ్డి బ్లాక్‌కు చెందిన మహిళా రైతు సుచితా కచ్ఛప్‌కు సుమారు 50 శెంట్ల భూమి ఉంది. అలాగే వరి, గోధుమ, వివిధ రకాల కూరగాయలను పండించడానికి ఆమె సుమారు ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని కౌలుకు తీసుకుంది. నాణ్యమైన జీవామృతం వేసి ఆ భూమిలో పంటలను పండించి మంచి దిగుబడిని పొందుతోంది. ఈ క్రమంలో సేంద్రీయ సాగు గురించి ఆమె వివరించారు. "సేంద్రీయ సాగు వల్ల పర్యావరణానికి గానీ, మనుషుల ఆరోగ్యానికి గానీ ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. గతంలో రైతులు ఖరీదైన రసాయన పురుగుమందుల కోసం వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లో తయారుచేసిన సేంద్రీయ ఎరువులతో పంటలను పండిస్తున్నారు. " అని సుచిత పేర్కొన్నారు.

సేంద్రియ ఎరువులను నిరంతరం వాడటం వల్ల పొలాల్లో వానపాములు, ప్రయోజనకరమైన సూక్ష్మజీవులు పెరిగి భూమి మరింత సారవంతం అవుతుందని మహిళా రైతులు చెబుతున్నారు. పంట నాణ్యత మెరుగుపడి దిగుబడి పెరుగుతుందని అంటున్నారు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలు, ధాన్యాలలో రసాయన అవశేషాలు ఉండవని పేర్కొంటున్నారు. సేంద్రీయ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో మంచి ధరలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు.

నిరాశ్రయులుగా వచ్చిన మహిళలు- మష్రూమ్ సాగులో అదుర్స్- వారి జీవితాలను మార్చేసిన వ్యవసాయం

విదేశాల్లో ఉద్యోగానికి గుడ్ బై- ఔషధ మొక్కల సాగుతో లాభాలు- రైతులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన గోపాల్​

TAGGED:

ORGANIC FARMING IN JHARKHAND
FEMALE ORGANIC FARMERS IN RANCHI
ORGANIC FARMING BENEFITS
WOMEN FARMERS ORGANIC FARMING
RANCHI WOMEN ORGANIC FARMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.