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కాంగ్రెస్​లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ విలీనంపై చర్చలు!​- TMC నేతలు ఏమన్నారంటే?

కాంగ్రెస్​లో టీఎంసీ విలీనంపై వస్తున్న వార్తలు అర్థరహితం- ఊహాగానాలకు బ్రేక్​ వేసిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్​

Sonia Gandhi And Mamata Banerjee
Sonia Gandhi And Mamata Banerjee (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 8:06 PM IST

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TMC Merger With Congress : తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ పార్టీని కాంగ్రెస్​లో విలీనం చేయనున్నారని వస్తున్న వార్తలను మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ వర్గాలు బుధవారం ఖండించాయి. తమకు అలాంటి ఆలోచన ఏదీ లేదని స్పష్టం చేశాయి. మంగళవారం టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ మధ్య భేటీ జరిగింది. అంతకు ముందు రోజు దిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో వీరిద్దరూ ఆలింగనం చేసుకున్న ఒక ఫొటోను కాంగ్రెస్ పార్టీ విడుదల చేసింది. అయితే ఆ ఇరువురు మహిళా నేతల సమావేశానికి సంబంధించిన వివరాలను మాత్రం ఇరుపార్టీలు అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్​లో టీఎంసీ విలీనంపై ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి. అయితే కాంగ్రెస్​లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్​ విలీనం కానుందనే ప్రచారాన్ని ఒక సీనియర్​ టీఎంసీ నేత తోసిపుచ్చారు. వీటిని ఆధార రహితమైన వార్తలుగా అభివర్ణించారు. "విలీనం గురించి మాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. దీనిపై వస్తున్న వార్తలు అన్నీ అవాస్తవాలు" అని తేల్చిచెప్పారు. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ సైతం ఈ ప్రచారాన్ని ఖండించింది.

బీజేపీపై పోరాడేందుకు కలిసి కట్టుగా పనిచేయాలి!
ఇటీవల జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో మమతా బెనర్జీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు ఇండియా కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాలు అన్నీ విభేదాలు వదిలి, కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని పేర్కొన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు కూటమిలోని పార్టీల మధ్య మరింత సమన్వయం, ఐక్యత అవసరం అని నొక్కిచెప్పారు.

రాహుల్-అభిషేక్ భేటీ
ఇదిలా ఉండగా, బుధవారం టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్​ బెనర్జీ, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో సమావేశమయ్యారు. ఇండియా కూటమి భేటీ తర్వాత ఇరుపార్టీల మధ్య జరుగుతున్న నిరంతర చర్చల్లో భాగంగానే రాహుల్​-అభిషేక్ భేటీ అయ్యారని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే వాస్తవంగా వారు ఏం మాట్లాడారో మాత్రం తెలియరాలేదు.

మమత ప్రస్థానం
ఇటీవల జరిగిన బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన తర్వాత, టీఎంసీ పార్టీలో అంతర్గత పోరు మొదలైంది. పార్టీ లోపల తీవ్ర అసమ్మతి చేలరేగింది. అధినాయకత్వం మీద తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. ఈ తరుణంలోనే కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతలతో మమత, అభిషేక్ భేటీ కావడంతో పార్టీ విలీనం గురించి వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. కాగా, 1998లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత మమతా బెనర్జీ తృణమూల్​ కాంగ్రెస్​ను స్థాపించారు. ఆ తర్వాత తన పార్టీని బంగాల్​లో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజకీయ శక్తిగా తీర్చిదిద్దారు. 2011లో బంగాల్​లో కమ్యూనిస్టుల 34 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాలనకు చరమగీతం పాడి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వరుసగా మూడు సార్లు బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి తిరుగులేని నేతగా ఎదిగారు. కానీ 2026లో ఆమె అదృష్టం తిరగబడింది. బీజేపీ చేతుల్లో టీఎంసీ పార్టీ ఘెరంగా ఓడిపోయింది. అయితే ఇక్కడితో మమత కష్టాలకు చెక్ పడలేదు. ఓటమి తర్వాత ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అధిష్ఠానంపై తిరుగుబాటు చేశారు. గతవారం ఆ పార్టీకి చెందిన మొత్తం 80 మంది శాసనసభ్యుల్లో 58 మంది టీఎంసీ శాసనసభా పక్షం నుంచి విడిపోయారు. అంటే ఏకంగా మూడింట రెండు వంతుల మంది ఎమ్మెల్యేలు టీఎంసీ నుంచి విడిపోయారు. పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన ఎమ్మెల్యే రితబ్రత బెనర్జీ నాయకత్వంలో అసెంబ్లీలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తింపు పొందారు. చివరికి టీఎంసీ పార్టీ సంక్షోభం దిల్లీకి కూడా చేరింది. ఎంపీ కాకోలి ఘోష్​ దస్తీదార్ నేతృత్వంలో 20 మంది తిరుగుబాటు ఎంపీలు తాము టీఎంసీ నుంచి వేరుగా ఉంటామని లోక్​సభ స్పీకర్​ ఓంబిర్లాకు లేఖ రాశారు. మరి దీదీ ఈ పార్టీ అంతర్గత సంక్షోభాన్ని ఎలా పరిష్కరిస్తారో చూడాలి.

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