ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేను విడుదల చేయాలని అధికార పార్టీ శాసన సభ్యుల డిమాండ్
శ్రీనగర్లోని అసెంబ్లీ వెలుపల నిరసనలు- 'మాలిక్ను విడుదల చేయాలి' అని ప్లకార్డులు
Published : October 23, 2025 at 8:20 PM IST
NC On MLA Mehraj Malik In Assembly: జమ్ముకశ్మీర్లో అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో గురువారం ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. అధికార పార్టీ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు చెందిన శాసనసభ్యులు గురువారం అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నిరసన తెలిపారు. జైల్లో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మెహ్రాజ్ మాలిక్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ శాసనసభ్యులు అసెంబ్లీ వెలుపల 'మాలిక్ను విడుదల చేయాలి' అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులతో నిరసన చేపట్టారు. ఆయన్ను నిర్బంధించడం ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్యానికి దెబ్బ అని అభివర్ణించారు. అనంతరం జమ్ముకశ్మీర్ మాజీ గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్కు నివాళులు అర్పించారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలు గురువారం స్పీకర్ అబ్దుల్ రహీమ్ రాథర్ సభా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించగా, ఎన్సీ ఎమ్మెల్యే హిలాల్ అక్బర్ మాలిక్ అరెస్టు అంశాన్ని లేవనెత్తారు. ఆయన్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మాలిక్ నిర్బంధాన్ని ఎన్సీ నేత తన్నీర్ సాదిక్ విలేకరుల సమావేశంలో ఖండించారు. ఆయన నిర్బంధం అన్యాయమైన చర్యగా అభివర్ణించారు. 'మెహ్రాజ్ మాలిక్ ఒక ఎమ్మెల్యే. దోడా ప్రజలు ఆయన్ను ఎన్నుకున్నారు. వీలైనంత త్వరగా ఆయన్ను విడుదల చేయాలని మేం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇందు కోసం మేం శాంతియుత నిరసన చేపట్టాం. అసెంబ్లీలో సమావేశాల్లో పాల్గొనడానికి, తన నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలను లేవనెత్తడానికి అనుమతించాలి' అని పేర్కొన్నారు.
ఏం జరిగింది?
జమ్ముకశ్మీర్లోని దోడా నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన మెహ్రాజ్ మాలక్ను ప్రజా భద్రత చట్టం కింద అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మార్చినందుకు డిప్యూటీ కమిషనర్పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ విషయంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన్ను సెప్టెంబర్లో అరెస్ట్ చేశారు.
నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు
ఇదిలా ఉండగా, శుక్రవారం జమ్ముకశ్మీర్లోని నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు కూడా పోలింగ్ జరుగుతుంది. 10 సంవత్సరాల తర్వాత, జమ్ము కశ్మీర్లో రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీ, ప్రతిపక్ష పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ (పీడీపీ) మధ్య ప్రత్యక్ష పోటీగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు జమ్ము కశ్మీర్లోని నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు జరిగే ఎన్నికల నేపథ్యంలో అసెంబ్లీకి హాజరు కావాలని, పార్టీ అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా ఓటు వేయాలని అధికార నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ (ఎన్సీ) గురువారం తన ఎమ్మెల్యేలకు విప్ జారీ చేసింది. ఎన్సీ చీఫ్ విప్ ముబారిక్ గుల్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు మూడు లైన్ల విప్ జారీ చేశారు. గైర్హాజరు కావడం లేదా పార్టీ ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా ఓటు వేయడం మానుకోవాలని ఆదేశించారు. ఎన్సీ నాలుగు స్థానాలకు అభ్యర్థులను నిలబెట్టగా, ప్రతిపక్ష బీజేపీ ముగ్గురు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది.
అక్టోబర్ 16 నాటికి ఒమర్ అబ్దుల్లా సీఎం పదవి చేపట్టి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి అసెంబ్లీ సమావేశం కావడం గమనార్హం.
మహాగఠ్బంధన్ సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్- ఎన్డీఏకు సవాల్ విసిరిన కూటమి!
'మా నాన్న 2028 ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరు'- సీఎం సిద్దరామయ్య కుమారుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు