'వందేమాతరం' ఆలాపనపై రగడ- స్కూళ్లలో తప్పనిసరి చేస్తానన్న యోగి
యూపీ స్కూళ్లలో వందేమాతరం తప్పనిసరి చేసే దిశగా సన్నాహాలు- కీలక ప్రకటన చేసిన సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్- 1937లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది?- వందేమాతరం ఆలాపనపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏం చెప్పింది?
Published : November 23, 2025 at 5:32 PM IST
Vande Mataram Controversy In UP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల్లో వందేమాతరాన్ని ఆలపించడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తామని ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నవంబర్ 10న ప్రకటించారు. ప్రధాని మోదీ నవంబరు 7న కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది. "1937లో వందేమాతరంలోని ముఖ్యమైన శ్లోకాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తొలగించింది. ఆ నిర్ణయం దేశ ప్రజల విభజనకు బీజాలు వేసింది. నాటి విభజన మనస్తత్వమే నేటికీ దేశానికి ఒక సవాలుగా మారింది" అని ప్రధాని ఆరోపించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ గేయంతో ముడిపడిన కీలక ఘట్టాలపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. ఇంతకీ 1937లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది? వందేమాతరాన్ని కొందరు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? దాని ఆలాపనపై భారత రాజ్యాంగ సభ, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పాయి? నాటి గాంధీజీ నుంచి నేటి మేధావులు, నేతలు, చరిత్ర పరిశోధకుల దాకా ఎవరి అభిప్రాయం ఏమిటి? ఈటీవీ భారత్ పరిశీలనాత్మక కథనమిది.
బెంగాల్ విభజన నుంచి వందేమాతరం ఆలాపన దాకా!
ఉత్తర్ప్రదేశ్ మాజీ సమాచార కమిషనర్ సయ్యద్ హైదర్ అబ్బాస్ రిజ్వీ ప్రకారం, వందేమాతరం పాటకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. 1905 అక్టోబరు 16న బంగాల్ విభజన జరిగింది. దీంతో మతపరమైన అల్లర్లు జరిగాయి. బ్రిటీష్ వారి కుట్ర వల్లే హిందువులు, ముస్లింల మధ్య గ్యాప్ పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ముస్లింలలోని కొందరు వందేమాతరం గేయాన్ని వ్యతిరేకించారు. ఈ తరుణంలో 1909లో మింటో- మార్లే సంస్కరణలను బ్రిటీష్ సర్కారు ప్రవేశపెట్టింది. పరిస్థితి ఎంతకూ అదుపులోకి రాకపోవడంతో, 1911లో బంగాల్ విభజన నిర్ణయాన్ని బ్రిటీష్ వారు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ముస్లింల కోసం ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ప్రవేశపెడతామని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం కూడా అల్లర్లకు దారితీసింది. దీంతో ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ఇచ్చే నిర్ణయాన్ని కూడా ఉపసంహరించుకున్నారు.
తదుపరిగా భారత రాజ్యాంగ సభలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ 'ట్రూత్ విత్ డెస్టినీ' ప్రసంగం ఇచ్చారు. అనంతరం రాజ్యాంగ సభ వేదికగా సుచేతా కృపలానీ వందేమాతరం గేయాన్ని ఆలపించారు. అనంతరం కొందరు రాజ్యాంగ సభ సభ్యులు 'జనగణమన'ను ఆలపించారు. జాతీయ గేయం వందేమాతరాన్ని ఎవరిపైనా బలవంతంగా రుద్దలేమని సయ్యద్ హైదర్ అబ్బాస్ రిజ్వీ పేర్కొన్నారు. ముస్లింలు మనసారా 'సారే జహాన్ సే అచ్ఛా' గీతాన్ని పాడుతారన్నారు. వందేమాతరం స్థానంలో 'వందే ఈశ్వరం' అని పెడితే ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పరని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
1937లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది?
'వందేమాతరం' గేయాన్ని బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ స్వరపరిచారు. దీన్ని తన 'ఆనందమఠం' నవలలో చేర్చారు. ఇది 1875 నవంబర్ 7న ప్రచురితమైంది. ఇందులో భారతమాతను దేవతగా అభివర్ణించారు. 1896లో కోల్కతాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో తొలిసారిగా వందేమాతరాన్ని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆలపించారు. దీంతో ఇది స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో ఫేమస్ అయింది. నెహ్రూ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్లతో కూడిన కమిటీ 1937లో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీకి కీలక సిఫార్సుతో నివేదిక ఇచ్చింది. 'వందేమాతరం'లోని మొదటి రెండు చరణాలను మాత్రమే సంబంధితంగా ఉన్నాయని, వాటివల్ల ఎవరి మతపరమైన మనోభావాలు దెబ్బతినవని తెలిపింది. అయితే ముస్లిం లీగ్, కొన్ని ఇతర గ్రూపులు ఆ రెండు చరణాలలోని కొన్ని పద్యాలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో వందేమాతర గేయంలోని మొదటి రెండు చరణాలనే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ ఆమోదించింది.
రాజ్యాంగ సభ, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పాయి?
వందేమాతర గేయం గురించి భారత రాజ్యాంగ సభలో విభేదాలు తలెత్తాయి. 1947 ఆగస్టు 14న రాత్రి భారత రాజ్యాంగ సభలో చర్చ జరిగింది. ఆ సమావేశం 'వందేమాతరం' ఆలాపనతో ప్రారంభమై, 'జన గణ మన'తో ముగిసింది. 1950 జనవరి 24న భారత రాజ్యాంగ సభలో రెండు గేయాలను ఆలపించారు. ఈ సందర్భంగా భారత తొలి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కీలక ప్రకటన చేశారు. 'జన గణ మన' జాతీయ గీతంగా, 'వందేమాతరం' జాతీయ గేయంగా ఉంటాయని ప్రకటించారు. ఈ రెండింటికి సమాన గౌరవం లభిస్తుందని వెల్లడించారు. 1986లో కేరళలోని ఒక పాఠశాల కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. వందేమాతరాన్ని ఆలపించమని ఎవరినీ బలవంతం చేయరాదని తీర్పు చెప్పింది.
వందేమాతరం గురించి మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పారు?
వందేమాతరం గురించి 1905లో మహాత్మా గాంధీ ఇలా రాసుకొచ్చారు. "నేడు లక్షలాది మంది వందేమాతరం పాడటానికి సమావేశమయ్యారు. నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది మన జాతీయ గీతం హోదాను సాధించింది. నేను దాన్ని పవిత్రమైంది, భక్తిభరితమైంది, భావోద్వేగంతో కూడినదిగా భావిస్తున్నాను" అని భారత జాతిపిత పేర్కొన్నారు.
వందేమాతరం గురించి 1936లో గాంధీజీ ఇలా రాసుకొచ్చారు. "మాతృభూమిపై అనేక విశేషణాలతో వందేమాతరం గేయాన్ని బంకించంద్ర ఛటర్జీ రాశారు. అందులో నేను అత్యంత స్వచ్ఛమైన జాతీయతా భావాన్ని చూశాను. హిందువుల కోసం రాసిన గేయంలా అది నాకు అనిపించలేదు" అని గాంధీజీ పేర్కొన్నారు.
వందేమాతరాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు?
వందేమాతరం గేయాన్ని ఆలపించడం ఇస్లామిక్ ప్రాథమిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకమని ముస్లిం సమాజంలోని కొందరు వాదిస్తున్నారు. ఈ గేయంలో దుర్గాదేవి స్తుతి ఉందని వారు అంటున్నారు. వ్యక్తులు, వస్తువులను ముస్లింలు పూజించరని యూపీలోని దేవ్బంద్ మతాధికారి ఖారీ ఇషాక్ గోరా తెలిపారు. ముస్లింలు షరియా చట్టం ఆదేశాలను పాటిస్తారని చెప్పారు. వందేమాతరం గేయంలోని పదాలతో, ఇస్లామిక్ సూత్రాలకు పొంతన కుదరదని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ జియావుర్ రెహమాన్ బర్క్ తెలిపారు. జన గణ మనను తాము హృదయపూర్వకంగా పాడుతామన్నారు.
జాతీయ గీతం, జాతీయ గేయం మధ్య వ్యత్యాసం!
జన గణ మన అనేది దేశ జాతీయ గీతం. దీన్ని ఆలపించడానికి 52 సెకన్ల సమయం పడుతుంది. అయితే వందేమాతరాన్ని ఆలపించడానికి 65 నుంచి 68 సెకన్ల టైం పడుతుంది. ఈ రెండు కూడా దేశభక్తి భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తాయి. జన గణ మనను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాశారు. దాన్ని పాడేటప్పుడు నిలబడి ఉండటం చాలా అవసరం. అయితే జాతీయ గేయాన్ని పాడేటప్పుడు అటువంటి ప్రొటోకాల్ లేదు.
బీజేపీ నేతలకు వందేమాతరం సరిగ్గా రాదు : అఖిలేశ్, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత
"జాతీయ గేయం వందేమాతరం, జాతీయ గీతం జనగణమనలను నిర్బంధంగా ఆలపించేలా ఎవరిపైనా మనం ఒత్తిడి చేయలేం. అందుకు రాజ్యాంగం అనుమతించదు. రాజ్యాంగ రూపకర్తలు దీనిపై రాజ్యాంగసభలో ఆనాడు చర్చించలేదా? వందేమాతరం, జనగణమనలో ఏదో ఒకదాన్ని ప్రజలు ఆలపించొచ్చు. చాలామంది బీజేపీ నేతలకూ వందేమాతర గేయం సరిగ్గా రాదు. దాని చరిత్ర వాళ్లకు తెలియదు" అని ఉత్తర్ప్రదేశ్ మాజీ సీఎం, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్ కామెంట్ చేశారు.
దేశభక్తి ఎవరో ఒక్కరి జన్మహక్కు కాదు : షాహిద్ మంజూర్, సమాజ్వాదీ సీనియర్ నేత
"దేశభక్తి ఎవరో ఒక్కరి జన్మహక్కు కాదు. అది మనందరిది. అది మన విశ్వాసంలో భాగం. మనం నివసించే దేశాన్ని ప్రేమించమని పెద్దలు నేర్పించారు. దేశాన్ని ప్రేమించకపోతే, మన విశ్వాసం కూడా నాశనం అవుతుంది. దేశాన్ని ప్రేమించడంపై ఎవరూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేరు. ఈ విషయంలో ఎవరూ జోక్యం చేసుకోలేరు. యూపీలోని బీజేపీ సర్కారుకు సొంత అజెండా ఉంది. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోందో అర్థం కావడం లేదు" అని సమాజ్వాదీ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు షాహిద్ మంజూర్ పేర్కొన్నారు.
వందేమాతరం అజరామరం : మాండవి సింగ్, భట్ఖండే సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వీసీ
"వందేమాతరం దేశభక్తికి చిహ్నం లాంటిది. ఈ పాట అజరామరం. ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఏదైనా గీతానికి/గేయానికి సంగీతాన్ని కలిపినప్పుడు, అది ప్రజలకు సులువుగా చేరువ అవుతుంది. వందేమాతరంలోని శ్రావ్యత అనన్య సామాన్యం. అందుకే ప్రజల మది దోచుకుంది" అని ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని లఖ్నవూలో ఉన్న భట్ఖండే సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్లర్ మాండవి సింగ్ పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు చీలిపోతున్నారు : అథర్ అహ్మద్ , సీనియర్ జర్నలిస్ట్
"సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రతీ అంశంపై ప్రజలు చీలిపోతున్నారు. నెటిజన్లు ప్రతీ ఒక్కరు వారికి సరిపోయే అంశాలనే ఇష్టానుసారంగా రాస్తున్నారు. దేశభక్తి, జాతీయవాదం విషయాల్లోనూ సోషల్ మీడియా వేదికగా వివాదాస్పద చర్చలు జరుగుతున్నాయి" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అథర్ అహ్మద్ వ్యాఖ్యానించారు.
