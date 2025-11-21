ఎన్నికల ఫలితాల ఎఫెక్ట్- బిహార్ కాంగ్రెస్లో గందరగోళం- పప్పు యాదవ్ను చుట్టుముట్టిన కార్యకర్తలు!
బిహార్ కాంగ్రెస్లో గందరగోళం- పట్నాలోని సడకత్ ఆశ్రమంలో నిరసనలు- పప్పు యాదవ్ ఓట్లు అమ్ముకున్నారని ఆరోపణలు- రాజీనామా చేసిన మహిళా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు
Published : November 21, 2025 at 6:31 PM IST
Ruckus In Bihar Congress : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమి చవిచూసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇప్పుడు అంతర్గత కుమ్ములాటలతో మరింత ఇబ్బందుల్లో పడుతోంది. శుక్రవారం పట్నాలోని సడకత్ ఆశ్రమంలో సీనియర్ నేతల తీరును వ్యతిరేకిస్తూ, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నిరసనలకు దిగారు. ముఖ్యంగా పప్పు యాదవ్- ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్ముకున్నారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నేలపై పడుకున్న పప్పు యాదవ్
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు శుక్రవారం సడకత్ ఆశ్రమంలో నిరసన చేపట్టగా, అక్కడకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పప్పు యాదవ్ వచ్చారు. దీనితో ఆయనను చుట్టుముట్టిన కార్యకర్తలు, గట్టిగా నినాదాలు చేస్తూ తమ వ్యతిరేకతను వ్యక్తపరిచారు. పప్పు యాదవ్ నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినా వారు వినలేదు. పప్పు యాదవ్ కోసి, సీమాంచర్ ప్రాంతాల్లో తప్పుడు వ్యక్తులకు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్ముకున్నారని ఆరోపించారు.
"కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజేశ్ రామ్, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణ అల్లవారు, మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ సింగ్, పప్పు యాదవ్- ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్ముకున్నారు. ముఖ్యంగా పప్పు యాదవ్ కతిహార్ పూర్ణియా, సీమాంచల్లోని అనర్హులకు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్మారు. ఇందుకు మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఈ నిరసన ప్రదర్శనకు మేము పప్పు యాదవ్ను పిలవలేదు. మరెందుకు ఆయన ఇక్కడకు రావాలి? రాహుల్ గాంధీ ఆయనను ఇష్టపడినా, మేము పప్పూ యాదవ్ను ఇష్టపడడం లేదు."
- గజానన్ షాహి, కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే
రాహుల్ను తప్పు దారి పట్టించారు!
"బిహార్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజేశ్ రామ్, ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణ అల్లవారు, అజయ్ యాదవ్, అజయ్ మాకెన్, ఇమ్రాన్ ప్రతాపగఢి లాంటి నాయకులు రాహుల్ గాంధీని తప్పుదారి పట్టించారు. వీరే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమికి కారణం. ఎన్నికల సమయంలో పార్టీలో అనేక ఆర్థిక అవకతవకలు జరిగాయి. దీనిపై దర్యాప్తు చేయాలి" అని కాంగ్రెస్ నేత అజయ్ పాండే అన్నారు.
"ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమికి ఇదే ప్రధాన కారణం. అందుకే సడకత్ ఆశ్రమంలో నిరసనలకు దిగాం. ఎందుకంటే, పార్టీని కాపాడుకోవాలి. రాహుల్ గాంధీ కలలను సాకారం చేసుకోవాలి" అని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రతినిధి ఆనంద్ మాధవ్ పేర్కొన్నారు.
పప్పు యాదవ్ వివరణ ఇదే!
"నేను టికెట్లు అమ్ముకోలేదు. పార్టీ కోసం పనిచేసిన పేద కార్యకర్తలకు టికెట్లు ఇచ్చాం. ఆకాశం మీద ఉమ్ము వేయడం వల్ల ఏమీ సాధించలేం. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగింది. అందుకే ఓడిపోయాం."
- పప్పు యాదవ్, పూర్ణియా ఎంపీ
రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలి రాజీనామా
మరోవైపు రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సర్వత్ జహాన్ ఫాత్మా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. "పార్టీలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని సోనియా గాంధీ అన్నారు. కానీ రాష్ట్ర నాయకత్వం దానిని విస్మరించింది. జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం 8 శాతం మంది మహిళలకు మాత్రమే టికెట్లు ఇచ్చారు. చివరికి నాకు కూడా టికెట్ ఇవ్వలేదు. అయితే నేను పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వెళ్లలేను. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు నోరు విప్పలేదు. కానీ మహిళల విషయంలో జరిగిన అన్యాయానికి గాను నేను నా పదవికి రాజీనామా చేశాను. అయితే నేను పార్టీలోనే ఉండి, పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తాను" అని ఆమె అన్నారు.
ఘోర పరాజయం
2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 70 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ 19 స్థానాలు గెలుచుకుంది. కానీ ఈ 2025 బిహార్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ చేసి, కేవలం 6 సీట్లు మాత్రమే దక్కించుకుని ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఎమ్మెల్యే టికెట్లు అమ్ముకోవడమే కారణమని పార్టీ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు.