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సిక్కు అల్లర్ల బాధితుల గాయాలపై కాంగ్రెస్ ఉప్పు జల్లుతోంది : అమిత్ షా ఫైర్

Amit Shah Slams Congress : కాంగ్రెస్​పై, రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ధ్వజమెత్తారు. 1984 సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లలో వేదాది మంది సజీవ దహనం అయ్యారని ఆరోపించారు.

Amit Shah
అమిత్​ షా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2026 at 5:59 PM IST

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దిల్లీ నిరసనల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. 1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల వార్షికోత్సవం నాడు దిల్లీలో రాజకీయ ర్యాలీని నిర్వహించడం ద్వారా హస్తం పార్టీ బాధితుల గాయాలపై ఉప్పు జల్లుతోందని ఆరోపించారు. 1984 నవంబర్ 1న కాంగ్రెస్ పార్టీ రెచ్చగొట్టడం ద్వారా జరిగిన అల్లర్లలో దిల్లీలో వేలాది మంది సిక్కులు దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారని విమర్శించారు. 1984లో మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ హత్య అనంతరం చెలరేగిన హింసాకాండలోని భయానక పరిస్థితులను చండీగఢ్‌లోని ఓ సభలో ప్రసంగిస్తూ షా గుర్తుచేసుకున్నారు.

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