బంగాల్లో చక్రం తిప్పిన RSS- కమల వికాసానికి సంఘ్ పక్కా వ్యూహం
బంగాల్లో బీజేపీ విక్టరీలో ఆర్ఎస్ఎస్దే కీలక పాత్ర- టర్నింగ్ పాయింట్లుగా మారిన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ 2025 పర్యటనలు- ఇంటింటి ప్రచారం నుంచి సోషల్ మీడియా దాకా అన్నింటా ఆర్ఎస్ఎస్ వాణి
Published : May 17, 2026 at 2:37 PM IST
RSS Role In Bengal Polls Explained : బంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తొలిసారిగా అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ అనూహ్యంగా 207 చోట్ల గెలుపుబావుటా ఎగరేసింది. బంగాల్లో 2016 ఎన్నికల్లో 3 సీట్లు, 2021 ఎన్నికల్లో 77 సీట్లకు పరిమితమైన కమలదళం ఈసారి మాత్రం ఒంటరిగానే డబుల్ సెంచరీ కొట్టింది. ఈ సూపర్ బంపర్ రిజల్ట్ అంత ఆషామాషీగా రాలేదు. ఈ విజయంలో ఒక్క బీజేపీ శ్రమ మాత్రమే లేదు. ఆ పార్టీ మాతృ సంస్థ రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్)కు చెందిన సంఘ్ ప్రచారక్ల అలుపెరుగని గ్రౌండ్ వర్క్ కూడా ఉంది. ఏమాత్రం మీడియా పబ్లిసిటీని కోరుకోకుండా, అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు నుంచే ఆర్ఎస్ఎస్ చేసిన క్షేత్రస్థాయి పని వల్లే బంగాల్లో బీజేపీకి అధికార పీఠం దక్కింది. ఇంతకీ ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఎలా చేసింది ? హిందూ ఓటర్లలోని ఏయే వర్గాలను ఏవిధంగా ఆకట్టుకుంది ? 2021 బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల నుంచి బీజేపీ ఏం గ్రహించింది ? 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సీట్లు తగ్గడానికి, ఆర్ఎస్ఎస్తో సమన్వయ లోపం ఒక కారణమా ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పెద్దసంఖ్యలో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖల ఏర్పాటు
బంగాల్తో ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధం చాలా పాతది. రాష్ట్రంలో ఆర్ఎస్ఎస్ తొలి శాఖను కోల్కతాలో 1939లో ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో 1977 నుంచి 2011 వరకు దాదాపు 34 ఏళ్ల పాటు కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం బలంగా సాగింది. ఆ టైంలో ఆర్ఎస్ఎస్ బహిరంగంగా రాజకీయ ప్రభావం చూపలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో విద్యా సంస్థలు, సేవా కార్యక్రమాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో గిరిజన కళ్యాణ్ ఆశ్రమాల ద్వారా తన పునాదిని నిశ్శబ్దంగా విస్తరించుకుంటూ వచ్చింది. 2011లో కమ్యూనిస్ట్ పాలన అంతమై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, బంగాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఇప్పుడు ఉత్తర, మధ్య, దక్షిణ బంగాల్ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 4,500కుపైగా ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖ లేని జిల్లా కానీ, ప్రాంతం కానీ లేదు.
2021 ఎన్నికల ఫలితాలతో కనువిప్పు
2021 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర బీజేపీకి 200 సీట్ల లక్ష్యాన్ని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నిర్దేశించారు. కానీ అప్పట్లో పార్టీ 77 సీట్లకు మించి గెలవలేకపోయింది. దీంతో కేవలం రాజకీయ ర్యాలీలు, పత్రికా సమావేశాలతో రాష్ట్ర అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోలేమని బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వం గ్రహించి ఉండొచ్చు. రాష్ట్రంలో అధికారం దక్కాలంటే, తొలుత ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెల్చుకోవాలని కమలదళం తెలుసుకుంది. బంగాల్లోని మైనారిటీ ఓటు బ్యాంకు మొత్తం మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) పార్టీ వైపే ఉంది. ఇక ఇదే సమయంలో హిందూ వర్గంలోని ప్రధాన వర్గాల మద్దతును సైతం టీఎంసీ పొందుతోంది. బీజేపీ తనదైన శైలిలో కేవలం హిందూ ఓటుబ్యాంకుపైనే ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ ప్రయత్నంలో కమలదళానికి ఆర్ఎస్ఎస్ సహాయ సహకారాలను అందించింది.
ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ పర్యటనలు - ఆ తర్వాతే అసలు వర్క్
ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ 2025లో పలుమార్లు బంగాల్లో పర్యటించారు. ఆయన మొదటి పర్యటన 2025 ఫిబ్రవరి 6 నుంచి 16 వరకు 10 రోజుల పాటు జరిగింది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా కోల్కతా, బర్ధమాన్ వంటి ప్రాంతాలలో క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలతో సమావేశమై రాబోయే ఎన్నికల కోసం రోడ్మ్యాప్ను ఆయన సిద్ధం చేశారు. ఇక ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ రెండో పర్యటన 2025 డిసెంబరు 18 నుంచి 21 వరకు 4 రోజుల పాటు జరిగింది. ఈ వ్యవధిలో ఉత్తర బంగాల్లోని సిలిగురిలో యువజన సదస్సుకు ఆయన హాజరయ్యారు. అనంతరం కోల్కతాలో ప్రముఖ మేధావులు, సంఘ్ ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ పర్యటనల సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన దిశానిర్దేశం ప్రకారం ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేశారు. హిందూ ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని చిన్న తరహా సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఇంటింటి ప్రచారాలు చేశారు. తద్వారా బీజేపీకి ప్రజా మద్దతును సమీకరించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ తమ సందేశాన్ని నేరుగా ఓటర్లకు చేరవేయడానికి షార్ట్ వీడియో క్లిప్లను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
ఆర్ఎస్ఎస్ ఎలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసింది ?
"మేం సచేతన్ నాగరిక్ మంచ్ (చైతన్యవంతులైన పౌరుల వేదిక) ద్వారా ప్రజలను చేరుకున్నాం. మేం ఈ పనిని బంగాల్ అంతటా నిర్వహించాం. సమాజంలోని వివిధ వర్గాల ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయడానికి వివిధ స్థాయులలో సమావేశాలు నిర్వహించాం. ప్రబుద్ధ నాగరిక్ (జ్ఞానోదయం పొందిన పౌరులు) వేదిక ద్వారా మేధావుల కోసం ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించాం. యువత కోసం సైతం ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశాం. మహిళల కోసం మాతృశక్తి పేరుతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించాం. రైతులు, కార్మికుల కోసం ప్రత్యేక సమావేశాలు జరిపాం. ఈ కార్యక్రమాలతో పాటు ఆర్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లు గ్రామగ్రామాన పర్యటించారు. వాళ్లంతా చిన్నచిన్న బహిరంగ సభలను నిర్వహించారు" అని బంగాల్కు చెందిన ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారక్ (పూర్తి కాల కార్యకర్త) ఈటీవీ భారత్తో చెప్పుకొచ్చారు.
హిందూ ఓట్లపై దృష్టి - ఇంటింటి ప్రచారం
"మేం ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రతీ హిందువు ఇంటికి వెళ్లాం. ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ప్రజలను ప్రోత్సహించాం. అయితే, ఎవరికి ఓటు వేయాలనే దానిపై ఆర్ఎస్ఎస్ వారికి ఎలాంటి సూచనలనూ చేయలేదు. మేం ఏ నిర్దిష్ట రాజకీయ పార్టీకీ మద్దతు ఇవ్వలేదు. ఇంటింటికీ వెళ్లి చేసే ప్రచార కార్యక్రమాన్ని గృహ సంపర్క్ అభియాన్ అంటారు. దీని ద్వారా ఆర్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లు ప్రజలకు ఒక నిర్దిష్ట సందేశాన్ని అందించారు. హిందుత్వ అనుకూల రాజకీయ పార్టీని గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ఒకవేళ హిందుత్వ అనుకూల పార్టీ గెలవకపోతే, బంగాల్ మరో బంగ్లాదేశ్గా మారుతుందని చెప్పారు. ఆ పరిస్థితిలో మహిళల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పోతాయని మా వలంటీర్లు ప్రజలకు చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలోనూ ప్రచారం చేశాం. రాష్ట్రంలోని ప్రతీ అసెంబ్లీ స్థానంలో లక్ష మంది ప్రజలను చేరుకోవాలనే లక్ష్యంతో షార్ట్ వీడియో క్లిప్లు, పోస్టులు, బ్లాగులను అప్లోడ్ చేశాం. టీఎంసీ సర్కారు దుష్పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా సందేశాలను పంపాం. వివిధ రంగాల వ్యక్తులతో ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాం. ఈ ప్రక్రియలో సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లను భాగస్వాములను చేశాం. వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో అనేక ఛానళ్లతో ప్రచారం చేశాం" అని సంఘ్ ప్రాంత ప్రచారక్ (ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు) బిప్లబ్ రాయ్ పేర్కొన్నారు.
3 సీట్ల నుంచి 207 సీట్ల దాకా : బీజేపీ - ఆర్ఎస్ఎస్ టీమ్ వర్క్
కట్ చేస్తే, 2026 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ బంపర్ విక్టరీని సాధించింది. సరిగ్గా పదేళ్ల క్రితం 2016 ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో 3 సీట్లకు పరిమితమైన కమలదళం ఈసారి ఏకంగా 207 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రౌండ్ వర్క్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని పలువురు రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 2,000 మందికిపైగా పూర్తి సమయం పనిచేసే ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు, ప్రచారకులు బంగాల్కు వచ్చారు. వీరు కనీసం మూడు నెలలు చొప్పున రొటేషన్ పద్ధతిలో క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి పనిచేశారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన దాదాపు 150 మంది సీనియర్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యమున్న నాయకులు, ఇతర రాష్ట్రాల బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు దాదాపు రెండేళ్ల ముందే బంగాల్కు వచ్చి, ఒక్కో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జ్లుగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. మొత్తం మీద ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ సమన్వయంతో టీమ్ వర్క్ చేయబట్టే రాష్ట్రంలో ఇంత మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి.
ఆర్ఎస్ఎస్పై నడ్డా వ్యాఖ్య - 2024 ఫలితాలపై ఎఫెక్ట్ ?
2024 లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు, అప్పటి బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా వివాదాస్పద వ్యాఖ్య చేశారు. ఒకప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్పై బీజేపీ ఆధారపడాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు బీజేపీ స్వయం సమృద్ధిని సాధించిందని ఆయన అన్నారు. గత స్థాయిలో ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ సేవలు బీజేపీకి అవసరం లేదని నడ్డా పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్య ప్రభావంతో 2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ మధ్య గ్రౌండ్ లెవల్లో గ్యాప్ పెరిగిందనే ప్రచారం జరిగింది. ఈనేపథ్యంలో 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో సొంతంగా 303 సీట్లను సాధించిన బీజేపీ, 2024 పోల్స్లో 240 సీట్లకు పడిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ మధ్య సమన్వయ లోపంతో ఇలా జరిగి ఉండొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రధాని వ్యాఖ్య - ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ రియాక్షన్
"నన్ను భగవంతుడే (పరమాత్ముడు) ఇక్కడికి పంపాడని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. నా శరీరంలో ఉన్న శక్తి కేవలం ఒక సాధారణ జీవసంబంధమైన శరీరం నుంచి రాలేదు. అది దైవదత్తమైంది" అని 2024 లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈనేపథ్యంలో లోక్సభ ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం సృష్టించాయి. "ఏ మానవుడూ దేవుడితో సమానం కాలేడు. మనం దేవుడి పని చేస్తున్నాం. అంతేకానీ మనం దేవుళ్లం కాదు" అని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్గానే మోహన్ భగవత్ ఇలా స్పందించారనే చర్చ ఆనాడు జరిగింది.
75 ఏళ్ల ఏజ్ లిమిట్ - మోహన్ భగవత్ వ్యాఖ్యలు
దివంగత సీనియర్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేత మొరోపంత్ పింగ్లే జీవిత చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ సభలో 2025 జులై 9న ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "75 ఏళ్లకు శాలువా కప్పారంటే, వయసైపోయింది, పక్కకు తప్పుకుని ఇతరులకు అవకాశం ఇవ్వమని అర్థం" అని పింగ్లే అన్నారని ఈ సభ వేదికగా భగవత్ తెలిపారు. గతంలో మొరోపంత్ పింగ్లేకు 75 ఏళ్లు నిండినప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ కామెంట్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రధాని మోదీ పదవీ విరమణను ఉద్దేశించి చేసినవిగా ప్రతిపక్షాలు ప్రచారం చేయడంతో, భగవత్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను ఒక పాత జ్ఞాపకాన్ని మాత్రమే చెప్పానని, ఎవరినీ ఉద్దేశించి ఆ మాటలు అనలేదని స్పష్టం చేశారు.
