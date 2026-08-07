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'నిజాయితీ ఉంటే అమిత్ షాతో రాజీనామా చేయించండి'- మోహన్ భాగవత్​కు కేసీ వేణుగోపాల్ సవాల్​

జెన్​-జీకి మోహన్​ భాగవత్ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: ప్రియాంక గాంధీ

KC Venugopal
KC Venugopal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 11:31 AM IST

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KC Venugopal challenges Mohan Bhagwat : రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్​ (ఆర్​ఎస్​ఎస్​) చీఫ్​ మోహన్​ భాగవత్​ గురువారం జెన్​-జీపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ శుక్రవారం తీవ్రంగా స్పందించారు. యువత పట్ల ఆయనకు నిజంగా నిజాయితీ ఉంటే, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా చేత రాజీనామా చేయించాలని సవాల్ విసిరారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాన్ని ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నడిపిస్తోందని, కనుక నిరసనలు తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఇటీవల జరిగిన పోలీసు చర్యకు ఆ సంస్థే బాధ్యత వహించాలని అన్నారు.

"ప్రభుత్వాన్ని ఆర్​ఎస్​ఎస్​ నియంత్రిస్తోంది. వారికి జెన్​ జీ యువతపై నిజంగానే శ్రద్ధ ఉంటే, కేంద్ర హోంమంత్రిని రాజీనామా చేయమని మోహన్ భాగవత్ అడగాలి. లేదంటే కనీసం పార్లమెంట్​కు వచ్చి విద్యార్థులకు, అలాగే ప్రధానమంత్రికి క్షమాపణలు చెప్పాలి. విద్యార్థుల పట్ల ఆయనకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా, పెల్లెట్​ గన్స్​, లాఠీఛార్జ్ రూపంలో విద్యార్థులపై జరిగిన అణచివేతను ఆయన ఖండించాలి. కానీ దీనిపై ఆయన ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? ఇవన్నీ కేవలం కంటితుడుపు చర్యలు మాత్రమే."
- కేసీ వేణుగోపాల్​, కాంగ్రెస్ ఎంపీ

యువతకు అండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ!
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ యువతకు మద్దతుగా నిలుస్తుందని కేసీ వేణుగోపాల్​ పునరుద్ఘాటించారు. "న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం విద్యార్థులు ఎక్కడ నిజాయితీగా పోరాడినా, మేము వారికి అండగా ఉంటాం" అని అన్నారు.

మోహన్​ భాగవత్​ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు!
ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్ మోహన్​ భాగవత్​ గురువారం జెన్​ జీ, జెన్ ఆల్ఫా యువతతో జరిపిన ముఖాముఖిపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ శుక్రవారం స్పందించారు. దేశంలోని యువతకు ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్​ నుంచి ఎలాంటి సర్టిఫికెట్​ అవసరం లేదని అన్నారు.

ఇంతకు ముందు, కర్ణాటక మంత్రి, కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక్ ఖర్గే కూడా ఆర్​ఎస్​ఎస్​, బీజేపీలపై విమర్శలు గుప్పించారు. వారు మాట్లాడే భాష మార్చినంత మాత్రాన, వారి భావజాలం మారదని ఎక్స్ వేదికగా అన్నారు. "ఆర్​ఎస్​ఎస్​, బీజేపీలు తమ పదజాలాన్ని అప్​డేట్ చేసుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది వారి భావజాలాన్ని మార్చలేదు. ప్రజలను విభజించడం, యువతను తప్పుదోవ పట్టించడం, ద్వేషాన్ని కొత్త ప్యాకేజింగ్​లో చూపించడం అనే అసలు నిజం మారదు" అని విమర్శించారు.

ఎఫ్​సీఆర్​ఏ బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం!
మరోవైపు విదేశీ విరాళాలను నియంత్రించే (ఎఫ్​సీఆర్​ఏ) బిల్లును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు కేసీ వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు. అయితే పార్లమెంటరీ నిబంధనలను పక్కనపెట్టి ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసుకోవాలని చూస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ సవరణ బిల్లు, 2026ను ఈ వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా లోక్​సభలో మళ్లీ ప్రవేశపెట్టారు. విదేశాల నుంచి వచ్చే విరాళాల్లో పాదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచే లక్ష్యంతో 2010 నాటి ఎఫ్​సీఆర్​ఏ చట్టాన్ని సవరించేందుకు ఈ బిల్లను తీసుకొచ్చారు.

ఇంతకీ మోహన్ భాగవత్ ఏమన్నారు?
ముంబయిలోని నీతా అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్​లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ పాల్గొన్నారు. అక్కడ ఆయన జెన్ జీ, జెన్ ఆల్ఫా యువతతో నేరుగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా నీట్ పేపర్ లీక్​, విద్యార్థుల ఉద్యమం, ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యల గురించి విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా 'రకరకాల కారణాల వల్ల సమస్యలు వినపడనప్పుడు ఆందోళనలు చేయడం సహజమేనని' భాగవత్ అన్నారు.

"ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసనలు, ఉద్యమాలు తెలియజేయడం సహజం. అయితే ఇవి ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడాలి కానీ, విభేదాలు సృష్టించడానికి కాదు. జెన్​ జీ విషయానికి వస్తే, ఇటీవల వారు చేసిన నిరసనలు న్యాయమైనవి. భారతదేశ విద్యావ్యవస్థలో ఇంకా చాలా మార్పులు చేయాల్సి ఉంది. కానీ అది జరగడం లేదు. అందుకే ఈ సమస్య తెరపైకి వచ్చింది. కనుక చర్చలు కచ్చితంగా జరగాలి. జెన్​ జీ నిరసనలు తెలియజేయకూడదని నేను అనను. కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఏది, ఎలా చేయాలో కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. రాజ్యాంగ రూపకర్తలు, అంబేడ్కర్ ప్రసంగాలు దీనిపై స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు. వాటిని యువత గమనించాలి. జెన్ జీ కేవలం ఎవరినో వ్యతిరేకించడానికి తమ గళాన్ని ఎత్తడం లేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వారికి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. అందుకే వారు ఇలా చేస్తున్నారు. ఉద్యమాలు నాకో లేదా మీకో వ్యతిరేకంగా కాదు, కేవలం వ్యవస్థను సంస్కరించడాని కోసం మాత్రమే చేయాలి" అని అన్నారు.

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