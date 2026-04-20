ETV Bharat / bharat

బీజేపీకి లొంగిపోయిన అన్నాడీఎంకే- తమిళనాడును పాలించాలనే ఉద్దేశంతో RSS: రాహుల్

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Tamilnadu Visit : తమిళనాడులోని అన్నాడీఎంకే అవినీతి కారణంగా బీజేపీకి లొంగిపోయిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ కన్యాకుమారిలో జరిగిన సభలో పాల్గొన్న రాహుల్, బీజేపీ- అన్నాడీఎంకేపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ తమిళనాడులోకి ప్రవేశించేందుకు అన్నాడీఎంకేను వాడుకుంటోందని విమర్శించారు. అలాగే ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ ద్రవిడ ఆలోచనలను ద్వేషిస్తోందని, తమిళనాడును పాలించాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.

"దేశం పట్ల ప్రాథమికంగా భిన్నమైన భావనను కలిగి ఉన్న బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్​లతో మేం సైద్ధాంతిక పోరాటం చేస్తున్నాం. భారతదేశం రాష్ట్రాల సమాఖ్య అని మేం విశ్వసిస్తాం. ఆ విషయం రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఉంది. దీని అర్థం ఏమిటంటే, అన్ని రాష్ట్రాలు, అన్ని భాషలు, అన్ని సంప్రదాయాలు సమానంగా గౌరవం అందుకోవాలి. కానీ అలా జరగడం లేదు" అని రాహుల్ ఆరోపించారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.