బీజేపీకి లొంగిపోయిన అన్నాడీఎంకే- తమిళనాడును పాలించాలనే ఉద్దేశంతో RSS: రాహుల్
కన్యాకుమారి సభలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత- ఆర్ఎస్ఎస్ తమిళనాడును పాలించాలనుకుంటుందన్న రాహుల్
Published : April 20, 2026 at 12:48 PM IST
Rahul Tamilnadu Visit : తమిళనాడులోని అన్నాడీఎంకే అవినీతి కారణంగా బీజేపీకి లొంగిపోయిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ కన్యాకుమారిలో జరిగిన సభలో పాల్గొన్న రాహుల్, బీజేపీ- అన్నాడీఎంకేపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ తమిళనాడులోకి ప్రవేశించేందుకు అన్నాడీఎంకేను వాడుకుంటోందని విమర్శించారు. అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ ద్రవిడ ఆలోచనలను ద్వేషిస్తోందని, తమిళనాడును పాలించాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
"దేశం పట్ల ప్రాథమికంగా భిన్నమైన భావనను కలిగి ఉన్న బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్లతో మేం సైద్ధాంతిక పోరాటం చేస్తున్నాం. భారతదేశం రాష్ట్రాల సమాఖ్య అని మేం విశ్వసిస్తాం. ఆ విషయం రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఉంది. దీని అర్థం ఏమిటంటే, అన్ని రాష్ట్రాలు, అన్ని భాషలు, అన్ని సంప్రదాయాలు సమానంగా గౌరవం అందుకోవాలి. కానీ అలా జరగడం లేదు" అని రాహుల్ ఆరోపించారు.
