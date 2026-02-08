ETV Bharat / bharat

సంఘ్​ ఎప్పుడు ఆదేశిస్తే అప్పుడు పదవీ విరమణ చేస్తా : RSS చీఫ్​

పదవీ విరమణపై ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్​ కీలక వ్యాఖ్యలు- తన పనిని కొనసాగించమంటూ సంఘ్​ కోరిందన్న భాగవత్​

RSS Chief Mohan Bhagwat (ANI)
RSS Chief Retirement : రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్​ సంఘ్​ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ తన రిటైర్మెంట్​ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా తన పనిని కొనసాగించాలని, సంఘ్ తనను కోరిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, సంస్థ ఎప్పుడు ఆదేశిస్తే అప్పుడు తాను ఆ పదవి నుంచి వైదొలుగుతానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సంఘ్ అధిపతిగా ఉండే వ్యక్తి కులంతో సంబంధం లేకుండా ఎల్లప్పుడూ హిందువే అయి ఉంటారని, ఈ అత్యున్నత పదవికి అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆర్​ఎస్​ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ముంబయిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

"నాకు 75 ఏళ్లు నిండాయి. ఈ విషయాన్ని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌కు తెలియజేశాను. కానీ సంస్థ నన్ను పనిని కొనసాగించమని కోరింది. సంఘ్​ ఎప్పుడు పదవి నుంచి వైదొలగమని అడిగితే అప్పుడు నేను వైదొలుగుతాను. కానీ పని నుంచి విరమణ మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండదు" అని భాగవత్​ పేర్కొన్నారు.

