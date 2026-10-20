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'భారత్‌ను బలహీనపరిచేందుకు దుష్టశక్తుల కుట్ర'- పాలన మార్పుపై మోహన్‌ భాగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు

నాగ్‌పూర్‌లోని రేషింబాగ్‌ మైదానంలో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ శతాబ్ది ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన విజయదశమి కార్యక్రమంలో చీఫ్​ మెహన్ భాగవత్ ప్రసగించారు. భారత్‌ను బలహీనపరిచేందుకు కుట్రలు

RSS Chief on India Regime Change
ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ (YouTube/RSS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2026 at 10:39 AM IST

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RSS Chief on India Regime Change : భారత్‌ను బలహీనపర్చేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని దుష్టశక్తులు కుట్రలు చేస్తున్నాయని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌) చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ ఆరోపించారు. తమ స్వప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు, తమకు అనుకూలమైన వ్యక్తులు అధికారంలో కొనసాగేలా పలు దేశాల్లో ప్రభుత్వ మార్పు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. భారత్‌ అభివృద్ధి ఈ శక్తులకు అడ్డంకిగా మారిందని, అందుకే దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. నాగ్‌పూర్‌లోని రేషింబాగ్‌ మైదానంలో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ శతాబ్ది ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన విజయదశమి కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

RSS CHIEF ON INDIA REGIME CHANGE
MOHAN BHAGWAT ON REGIME CHANGE

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