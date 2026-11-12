సంప్రదాయ బాణసంచా పర్యావరణాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది- కీటకాలను నిర్మూలిస్తుంది : మోహన్ భాగవత్
Mohan Bhagwat On Fire Crackers : దీపావళి వేళ బాణసంచా కాల్చడంపై వస్తున్న విమర్శలకు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ (ANI)
Published : November 12, 2026 at 5:13 PM IST
దీపావళి రోజు బాణసంచా కాల్చడం వల్ల వాతావరణం కాలుష్యం అవుతుందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీపావళి సమయంలో ఉపయోగించే సంప్రదాయ బాణసంచాలో హానికరమైన రసాయనాలు ఉండవన్నారు. ఈ సంప్రదాయ బాణసంచా కీటకాలను నిర్మూలించడంలో సహాయపడుతుందని తెలిపారు. అలాగే దీపాల పండగ నాడు నెయ్యితో వెలిగించిన దీపాలు గాలిని శుద్ధి చేయడానికి దోహదపడతాయని అన్నారు. పర్యావరణ అనుకూల పండగను జరుపుకోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్లో జరిగిన ఒక సభలో ఈ మేరకు మోహన్ భాగవత్ వ్యాఖ్యానించారు.