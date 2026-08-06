జెన్ జీని నేను గుడ్డిగా నమ్ముతా- వారికి నిరసన చేసే హక్కు ఉంది- త్వరలోనే విద్య కోసం జీడీపీలో 6% నిధులు: భాగవత్
విద్యకు జీడీపీలో 6శాతం కేటాయింపు త్వరలోనే సాధ్యమవుతుందని మోహన్ భాగవత్ ఆశాభావం- జెన్ జీ నిరసనలు ప్రజాస్వామ్య హక్కు అని స్పష్టం- వారిని దేశ ద్రోహులుగా చూడొద్దని వ్యాఖ్యలు
Published : August 6, 2026 at 9:31 PM IST
RSS Chief Mohan Bhagwat Gen Z Protests : దేశంలో విద్య, యువత, ప్రజాస్వామ్యం, విద్యా రంగంలో సంస్కరణలు, పాకిస్థాన్ సహా పలు కీలక అంశాలపై రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ స్పందించారు. ముఖ్యంగా విద్యకు జీడీపీలో 6 శాతం నిధుల కేటాయింపు త్వరలోనే వాస్తవమవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. Gen Z విద్యార్థులకు నిరసన తెలిపే పూర్తి ప్రజాస్వామ్య హక్కు ఉందని స్పష్టం చేశారు. ముంబయిలో IIMUN 15వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన మోహన్ భగవత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విద్యను ఖర్చుగా కాకుండా దేశ భవిష్యత్తుపై పెట్టుబడిగా చూడాలని మోహన్ భాగవత్ సూచించారు. విద్య వ్యాపారం కాకూడదని, ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా వ్యవస్థను నిర్మించాలని అన్నారు. విద్యాభివృద్ధి అనేది ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదని, సమాజం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యపై సుమారు రూ. 1.3 లక్షల కోట్లు (బడ్జెట్లో 2.5-2.6 శాతం) ఖర్చు చేస్తోందని, కేంద్రం- రాష్ట్రాల ఉమ్మడి వ్యయం జీడీపీలో సుమారు 4.1 శాతం మాత్రమే ఉందన్నారు. జాతీయ విద్యా విధానం (NEP- 2020) సూచించిన 6శాతం లక్ష్యం త్వరలోనే సాధ్యమవుతుందన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. ఉపాధ్యాయులకు నిరంతర శిక్షణ అవసరం అని, విద్యా వ్యవస్థను తరచుగా సమీక్షించాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ చెప్పారు.
'యువత నిరసనలకు దిగితే దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేయొద్దు'
విద్యార్థుల ఆందోళనలపై స్పందిస్తూ మోహన్ భగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'జెన్ జీని నేను గుడ్డిగా నమ్ముతాను.' అని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన కూడా చర్చలు లేదా సంప్రదింపుల్లో ఒక భాగమేనని, సమస్యల్ని ప్రశ్నించడం, సంస్కరణలు కోరడం విద్యార్థుల హక్కు అని చెప్పారు. నిరసనలు దేశానికి వ్యతిరేకంగా కాకుండా వ్యవస్థ మెరుగుదల కోసం జరుగుతున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
యువత నిరసనలకు దిగితే వారిని దేశద్రోహులుగా ముద్ర వేయడం సరికాదని మోహన్ భాగవత్ స్పష్టం చేశారు. అయితే నిరసనల సమయంలో పోలీసులు, విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన ఘటనల గురించి తనకు పూర్తిగా తెలియదని చెప్పారు. కొన్ని రిపోర్ట్స్లో అసాంఘిక శక్తులు ఉన్నట్లు వచ్చినా, ధ్రువీకరణ లేకుండా వ్యాఖ్యానించడం సరికాదన్నారు. 'వారు మన పిల్లలు. మన తర్వాతి తరం. వారి దేశభక్తిని నేను అనుమానించను. నిజానికి ప్రస్తుత తరం మాకంటే నిజాయితీగా ఉంటుంది.' అని మోహన్ భాగవత్ వ్యాఖ్యానించారు.
తమ తరం పెద్దలు చెప్పింది ప్రశ్నించకుండా అంగీకరించేదని, కానీ నేటి జెన్ జెడ్, జెన్ ఆల్ఫా తరం ప్రశ్నలు వేస్తూ తార్కిక సమాధానాలు (లాజికల్ ఆన్సర్స్) కోరుతోందని మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. వారికి సమాధానం చెప్పే బాధ్యత పెద్దలపై ఉందని, యువత కారణాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇదంతా ప్రేమతోనే జరగాలని స్పష్టం చేశారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ రూపొందించిన రాజ్యాంగం కూడా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో సమస్యల్ని పరిష్కరించే మార్గాల్ని చూపుతుందని ఆయన అన్నారు. సోషల్ మీడియా వినియోగంపైనా ఆయన హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాను నిషేధించడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, దానిని మరింత బాధ్యతతో వినియోగించడం నేర్చుకోవాలని చెప్పారు.
పాకిస్థాన్, LGBTQ పైనా వ్యాఖ్యలు
మరోవైపు దేశ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలకు ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వాలని మోహన్ భాగవత్ అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్థాన్, చైనాతో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, శాశ్వత శత్రుత్వం పరిష్కారం కాదన్నారు. ఇక్కడ విభేదాల్ని పక్కనపెట్టి వ్యవహరించడమే భారత్ అనుసరించే విధానం అన్నారు. 'అందరు పాకిస్థానీయులు మన శత్రువులు కాదు. అలాగే భారతీయులంతా కూడా అలా కాదు. మానవత్వం ఒక్కటే." అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇంకా ఎల్జీబీటీక్యూ కూడా మన సమాజంలో భాగమేనని, వారికి స్థానం కల్పించే సంప్రదాయం భారతదేశానికి ఉందని మోహన్ భాగవత్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే స్వలింగ వివాహాలకు మాత్రం తాను మద్దతు ఇవ్వనని చెప్పారు. ఇదే సమయంలో ఆరోగ్యం, జీవనశైలిపైనా ఆర్ఎస్ఎస్ అధినేత స్పందించారు. భారత్లో మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, చిన్నప్పటి నుంచే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. పొగాకు వంటి క్యాన్సర్ కారకాల్ని పూర్తిగా దూరం పెట్టాలని, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
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